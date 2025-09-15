आशिया चषकात आज 4 संघ उतरणार मैदानात; सुपर-4 फेरीसाठी विजय अनिवार्य
आशिया चषकात आज 2 सामने खेळवले जातील. दोन्ही सामने सुपर-4 फेरीसाठी महत्त्वाचे आहेत.
Published : September 15, 2025 at 3:56 PM IST
दुबई Asia Cup 2025 : 9 सप्टेंबरपासून सुरु झालेल्या आशिया चषकात आतापर्यंत 6 सामने खेळले गेले आहेत. 15 सप्टेंबर हा स्पर्धेसाठी खूप खास दिवस असेल, कारण आज एकाच दिवशी दोन रोमांचक सामने खेळले जातील. दोन्ही सामने वेगवेगळ्या वेळी होतील. विशेष म्हणजे यंदाच्या आशिया चषकातील हे पहिलं आणि एकमेव डबल हेडर असेल.
Match 7 ⚔️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 15, 2025
Two teams are here to make an impact! UAE face off against Oman in the battle for the ages! 💥 #UAEvOMAN #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/7qZISWyiFN
युएई विरुद्ध ओमान पहिला सामना : दिवसाचा पहिला सामना ग्रुप-ए मध्ये असेल, जिथं यजमान संयुक्त अरब अमिराती (युएई) पहिल्यांदाच आशिया कप खेळणाऱ्या ओमान संघाशी सामना करेल. दोन्ही संघांना त्यांच्या पहिल्या सामन्यात दारुण पराभवाचा सामना करावा लागला आणि आता विजय नोंदवून स्पर्धेत आपले खातं उघडण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. युएईला भारतानं त्यांच्या पहिल्या सामन्यात 13.1 षटकात फक्त 57 धावांवर गुंडाळलं. अशाप्रकारे, भारतीय संघ टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद विजय नोंदवण्यात यशस्वी झाला. पाकिस्तानविरुद्ध ओमानची स्थितीही वाईट होती. 161 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना संघ 16.4 षटकांत फक्त 67 धावांवर गुंडाळला गेला.
यूएई विरुद्ध ओमान सामन्याचा तपशील :
- वेळ : संध्याकाळी 5:30 (IST)
- स्थळ : शेख झायेद स्टेडियम, अबुधाबी
- कशावर पाहता येईल : सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क आणि सोनी लिव्ह ॲप
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
यूएई : मुहम्मद वसीम (कर्णधार), अलिशान शराफू, आर्यनश शर्मा, आसिफ खान, ध्रुव पराशर, एथन डिसूझा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतिउल्ला खान, मुहम्मद फारूख, मुहम्मद जवादुल्ला, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोप्रा, रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह, साहब खान.
ओमान : जतिंदर सिंग (कर्णधार), आशिष ओडेदरा, आमिर कलीम, करण सोनावले, हसनैन शाह, मोहम्मद नदीम, विनायक शुक्ला, हम्माद मिर्झा, सुफियान महमूद, आर्यन बिश्त, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, मोहम्मद इम्रान.
Match 8 ⚔️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 15, 2025
An in-form Sri Lanka run into a spirited Hong Kong, China side in the latter’s ginal appearance.#SLvHK #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/RQ4kGyQmjS
श्रीलंका विरुद्ध हाँगकाँग दुसरा सामना : संध्याकाळी खेळला जाणारा दुसरा सामना ग्रुप-बी मध्ये असेल, ज्यात श्रीलंका हाँगकाँगशी सामना करेल. श्रीलंकेनं पहिल्या सामन्यात बांगलादेशला शानदार पद्धतीनं पराभूत केलं आणि आता सुपर-4 मध्ये पोहोचण्याच्या दिशेनं एक मजबूत पाऊल टाकण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. गेल्या वेळी आशिया कप टी-20 स्वरुपात खेळला गेला होता, तेव्हा श्रीलंकेनं जेतेपद जिंकलं होतं. दुसरीकडे, हाँगकाँगनं आतापर्यंत खेळलेले दोन्ही सामने गमावले आहेत आणि श्रीलंकेसारख्या बलाढ्य संघावर मात करणं त्यांच्यासाठी सोपं राहणार नाही. आजचे दोन सामने पुढील फेरीसाठी कोणते संघ आपला दावा मजबूत करतील आणि कोणाचा मार्ग अधिक कठीण असेल हे ठरवतील.
श्रीलंका विरुद्ध हाँगकाँग सामन्याचा तपशील :
- वेळ : रात्री 8:00 (IST)
- स्थळ : दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई
- कशावर पाहता येईल : सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क आणि सोनी लिव्ह ॲप
It’s Game Day🏏Sri Lanka take on Hong Kong in the Asia Cup 2025 showdown. 🇱🇰🇭🇰— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) September 15, 2025
All set for a thrilling contest! #AsiaCup2025 #SriLankaCricket #SLvHK pic.twitter.com/c4Tc8kF4xf
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
श्रीलंका : चरिथ असलंका (कर्णधार), पाथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानिडू फर्नांडो, कामिंदू मेंडिस, कामिल मिश्रा, दासुन शनाका, वानिंदू हसरंगा, दुनिथ वेललागे, चमिका करुणारत्ने, महेश थेक्शाना, नुवानिडू फर्नांडो, नुवानिडू फर्नांडो, डुनिथ वेललागे, चमिका करुणारत्ने, नुवानिडू फर्नांडो, नुवानिडू फर्नांडो, ब. मठीशा पाथीराणा.
हाँगकाँग : यासीम मुर्तझा (कर्णधार), बाबर हयात, झीशान अली, निझाकत खान, नसरुल्ला राणा, मार्टिन कोएत्झी, अंशुमन रथ, कल्हान छल्लू, आयुष शुक्ला, एजाज खान, अतीक इक्बाल, किंचित शाह, आदिल महमूद, हारून अरशद, अली हसन, शाहिद वासिफ, मोहम्मद गजनफर, मोहम्मद वहीद, अनस खान, एहसान खान.
हेही वाचा :