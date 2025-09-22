ETV Bharat / sports

"कोणतीही स्पर्धा शिल्लक नाही, रायवलरी म्हणणं थांबवा...." सुर्यानं पत्रकाराच्या प्रश्नावर घेतली 'फिरकी'

आशिया चषकाच्या सुपर-4 फेरीत पाकिस्तानवर भारतीय क्रिकेट संघानं मिळवलेल्या आणखी एका शानदार विजयानंतर, भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं एक विधान केलं आहे.

Stop Calling it Rivalry
सुर्यानं पत्रकाराच्या प्रश्नावर घेतली 'फिरकी' (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2025 at 10:51 AM IST

2 Min Read
दुबई Stop Calling it Rivalry : आशिया चषकाच्या सुपर-4 फेरीत पाकिस्तानवर भारतीय क्रिकेट संघानं मिळवलेल्या आणखी एका शानदार विजयानंतर, भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं एक विधान केलं आहे. त्यानं म्हटलं की भारत आणि पाकिस्तानमध्ये आता कोणतीही स्पर्धा शिल्लक नाही. भारतीय संघाचा पाकिस्तानवर हा सलग सातवा व्हाईट-बॉल क्रिकेट विजय आहे. आतापर्यंत दोन्ही संघ 15 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत, त्यापैकी भारतानं 12 वेळा जिंकलं आहे. पाकिस्ताननं फक्त तीन वेळा जिंकला आहे. 2022 च्या विश्वचषकानंतर हा एकतर्फी विक्रम अधिक मजबूत झाला आहे.

चांगलं क्रिकेट आहे स्पर्धा नाही : या सामन्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत, एका पत्रकारानं त्यांना विचारलं की यावेळी पाकिस्तान अधिक स्पर्धात्मक आहे का? यावर सूर्यकुमार म्हणाला, "मला वाटतं की तुम्ही प्रतिस्पर्ध्याबद्दल प्रश्न विचारणं थांबवावं. जेव्हा दोन्ही संघ 15-20 सामने खेळतात आणि एक संघ 8-7 ने आघाडीवर असतो तेव्हा तो प्रतिस्पर्धी असतो. ते चांगलं क्रिकेट किंवा स्पर्धा असते. पण जेव्हा निकाल एकतर्फी असतात तेव्हा ते फक्त चांगलं क्रिकेट असतं, स्पर्धा नसते." तसंच तो पुढे म्हणाला, "3-0, 10-1... मला आकडे काय आहेत हे माहित नाही, पण आता ती स्पर्धा राहिलेली नाही." दुबईतील सुपर-4 सामन्यापूर्वी सूर्यकुमारनं प्रतिस्पर्ध्याची चर्चा फेटाळून लावली होती, पण आता त्यानं एक विधान केलं आहे जे कदाचित कायमचं लक्षात राहील. या दोन्ही संघांमधील ऐतिहासिक सामन्याच्या सातत्यानं एकतर्फी स्वरुपाबद्दल भूतकाळात फार कमी कर्णधारांनी इतक्या स्पष्टपणे सांगितलं असेल.

आकडेवारीत पाकिस्तानची कामगिरी अत्यंत खराब : पांढऱ्या चेंडूच्या क्रिकेटमध्ये टीम इंडियानं पाकिस्तानविरुद्ध सलग सातवा विजय मिळवला. जर आपण फक्त टी-20 सामन्यांचा विचार केला तर दोन्ही संघांमधील आकडेवारीवरुन असं दिसून येतं की कॅप्टन सूर्याचं "कोणतीही स्पर्धा नाही" हे विधान पूर्णपणे बरोबर आहे. आतापर्यंत दोघांमध्ये 15 सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी भारतानं 12 जिंकले आहेत, तर पाकिस्तानने फक्त 3 जिंकले आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, 2022 च्या विश्वचषकानंतर हा एकतर्फी विक्रम आणखी मजबूत झाला आहे.

भारताचा सहज विजय : टीम इंडियानं जिंकला सामना : अभिषेक शर्माच्या धमाकेदार अर्धशतकामुळं आणि शुभमन गिलसोबतच्या त्याच्या शतकी भागीदारीमुळं रविवारी आशिया चषक टी-20 क्रिकेट स्पर्धेच्या सुपर-4 सामन्यात भारतानं पाकिस्तानला सहा विकेट्सनं हरवलं. पाकिस्तानच्या 172 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, भारतानं अभिषेक (74 धावा, 39 चेंडू, सहा चौकार आणि पाच षटकार) आणि गिल (47 धावा, 28 चेंडू, आठ चौकार) यांच्या 105 धावांच्या सलामी भागीदारीमुळं सात चेंडू शिल्लक असताना चार बाद 174 धावा केल्या. तिलक वर्मानंही एक उत्तम खेळी केली, त्यानं 19 चेंडूत दोन षटकार आणि दोन चौकारांसह नाबाद 30 धावा केल्या.

