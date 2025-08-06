Essay Contest 2025

च्या मारी! Live क्रिकेट सामन्यात मैदानावर आला कोल्हा; नंतर काय झालं, पाहा व्हिडिओ - FOX ON CRICKET GROUND

इंग्लंडमध्ये द हंड्रेड लीगचा थरार सुरु झाला आहे, यातील पहिल्या सामन्याकत ओव्हल इन्व्हिन्सिबल्सनं लंडन स्पिरिटचा 6 गडी राखून पराभव केला.

Fox on Cricket Ground
Live क्रिकेट सामन्यात मैदानावर आला कोल्हा (Screenshot From X)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 6, 2025 at 10:51 AM IST

लंडन Fox on Cricket Ground : इंग्लंडची क्रिकेट लीग 'द हंड्रेड' सुरु झाली आहे. या लीगमध्ये एका संघाला 100 चेंडू खेळण्यासाठी मिळतात. पुरुष आणि महिला स्पर्धा एकाच वेळी खेळल्या जातात. मंगळवारी लंडन स्पिरिट आणि ओव्हल इनव्हिन्सिबल्स यांच्यात सामना झाला. हा सामना लॉर्ड्सच्या मैदानावर झाला. सॅम बिलिंग्जच्या नेतृत्वाखालील ओव्हल संघानं हा सामना सहज 6 विकेट्सने जिंकला. महिला द हंड्रेडमध्येही या दोन्ही संघांमध्ये सामना झाला. मात्र पुरुषांच्या सामन्यादरम्यान एक विचित्र गोष्ट पाहायला मिळाली.

मैदानावर आला चक्क कोल्हा : पुरुषांच्या स्पर्धेत ओव्हल इनव्हिन्सिबल्सच्या डावादरम्यान एक कोल्हा मैदानावर आला. डॅनियल वॉरेल लंडनकडून गोलंदाजी करत होता. डावाच्या 8 व्या चेंडूनंतर कोल्हा सीमारेषेजवळ धावताना दिसला. स्टेडियममध्ये उपस्थित असलेल्या चाहत्यांनी यानंतर टाळ्या वाजवल्या. कोणीही कोल्ह्याला पकडण्याचा प्रयत्न केला नाही. सीमारेषेजवळ धावत असताना तो जाहिरात बोर्डवरुन उडी मारून बाहेर पडली. या दरम्यान, सामना काही काळ थांबवण्यात आला. गेल्या वर्षीही टी-20 ब्लास्ट दरम्यान एक कोल्हा मैदानावर आला होता.

सामन्यात काय घडलं : केन विल्यमसनच्या नेतृत्वाखालील लंडन स्पिरिटनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. संघाची फलंदाजी पूर्णपणे अपयशी ठरली. टॉप-3 फलंदाज कीटन जेनिंग्ज, डेव्हिड वॉर्नर आणि केन विल्यमसन यांना दुहेरी आकडा गाठता आला नाही. संघाकडून अ‍ॅश्टन टर्नरनं सर्वाधिक 21 धावांची खेळी खेळली. संघाच्या एकाही फलंदाजाला षटकार मारता आला नाही. रशीद खाननं 20 चेंडूत 11 धावा देत तीन बळी घेतले. सॅम करननंही तीन बळी घेतले.

ओव्हालनं जिंकला सामना : ओव्हलनं 31 चेंडू शिल्लक असताना हा सामना जिंकला. फलंदाजीसाठी कठीण असलेल्या खेळपट्टीवर, सलामीवीर विल जॅक्स आणि तवांडा मुयेये यांनी पहिल्या विकेटसाठी 34 धावा जोडल्या. जॅक्सनं फलंदाजी करताना सर्वाधिक 24 धावा केल्या. डेव्हॉन फरेरानं सामना संपवला. लियाम डॉसननं 20 चेंडूत 9 धावा देत 2 बळी घेतले.

