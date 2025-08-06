लंडन Fox on Cricket Ground : इंग्लंडची क्रिकेट लीग 'द हंड्रेड' सुरु झाली आहे. या लीगमध्ये एका संघाला 100 चेंडू खेळण्यासाठी मिळतात. पुरुष आणि महिला स्पर्धा एकाच वेळी खेळल्या जातात. मंगळवारी लंडन स्पिरिट आणि ओव्हल इनव्हिन्सिबल्स यांच्यात सामना झाला. हा सामना लॉर्ड्सच्या मैदानावर झाला. सॅम बिलिंग्जच्या नेतृत्वाखालील ओव्हल संघानं हा सामना सहज 6 विकेट्सने जिंकला. महिला द हंड्रेडमध्येही या दोन्ही संघांमध्ये सामना झाला. मात्र पुरुषांच्या सामन्यादरम्यान एक विचित्र गोष्ट पाहायला मिळाली.
There's a fox on the field! 🦊 pic.twitter.com/3FiM2W90yZ— Sky Sports Cricket (@SkyCricket) August 5, 2025
मैदानावर आला चक्क कोल्हा : पुरुषांच्या स्पर्धेत ओव्हल इनव्हिन्सिबल्सच्या डावादरम्यान एक कोल्हा मैदानावर आला. डॅनियल वॉरेल लंडनकडून गोलंदाजी करत होता. डावाच्या 8 व्या चेंडूनंतर कोल्हा सीमारेषेजवळ धावताना दिसला. स्टेडियममध्ये उपस्थित असलेल्या चाहत्यांनी यानंतर टाळ्या वाजवल्या. कोणीही कोल्ह्याला पकडण्याचा प्रयत्न केला नाही. सीमारेषेजवळ धावत असताना तो जाहिरात बोर्डवरुन उडी मारून बाहेर पडली. या दरम्यान, सामना काही काळ थांबवण्यात आला. गेल्या वर्षीही टी-20 ब्लास्ट दरम्यान एक कोल्हा मैदानावर आला होता.
A fox interrupts the Hundred play between the London Spirit and Oval Invincibles by running onto the pitch at the Lord's.pic.twitter.com/Nsh8WYvOSr— Kyama ⚽ (@ElijahKyama_) August 5, 2025
सामन्यात काय घडलं : केन विल्यमसनच्या नेतृत्वाखालील लंडन स्पिरिटनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. संघाची फलंदाजी पूर्णपणे अपयशी ठरली. टॉप-3 फलंदाज कीटन जेनिंग्ज, डेव्हिड वॉर्नर आणि केन विल्यमसन यांना दुहेरी आकडा गाठता आला नाही. संघाकडून अॅश्टन टर्नरनं सर्वाधिक 21 धावांची खेळी खेळली. संघाच्या एकाही फलंदाजाला षटकार मारता आला नाही. रशीद खाननं 20 चेंडूत 11 धावा देत तीन बळी घेतले. सॅम करननंही तीन बळी घेतले.
A FOX IN THE GROUND DURING THE HUNDRED...!!! 🤯 pic.twitter.com/L6v4Zb6hp8— Johns. (@CricCrazyJohns) August 6, 2025
ओव्हालनं जिंकला सामना : ओव्हलनं 31 चेंडू शिल्लक असताना हा सामना जिंकला. फलंदाजीसाठी कठीण असलेल्या खेळपट्टीवर, सलामीवीर विल जॅक्स आणि तवांडा मुयेये यांनी पहिल्या विकेटसाठी 34 धावा जोडल्या. जॅक्सनं फलंदाजी करताना सर्वाधिक 24 धावा केल्या. डेव्हॉन फरेरानं सामना संपवला. लियाम डॉसननं 20 चेंडूत 9 धावा देत 2 बळी घेतले.
