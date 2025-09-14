#BoycottINDvPAK ट्रेंडमुळं टीम इंडियाचे खेळाडू मॅच खेळणार नाहीत? समोर आली सर्वात मोठी अपडेट
Published : September 14, 2025 at 3:26 PM IST
दुबई Team India Dressing Room : भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघातील आशिया चषकातील सामना जसजसा जवळ येत आहे, तसतसं सोशल मीडियावर या सामन्यावर 'बहिष्कार टाका' अशी मागणी वाढत आहे. रविवारीही '#BoycottINDvPAK' हा ट्रेंड सुरुच राहिला. एका अहवालात असा दावा करण्यात आला की, ही चर्चा आता फक्त लोकांपुरती मर्यादित नाही, तर त्याचा परिणाम भारतीय संघातील खेळाडूंपर्यंतही पोहोचला आहे. या अहवालानुसार सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल आणि संघातील इतर तरुण खेळाडू या चर्चांमुळं मानसिकदृष्ट्या प्रभावित झाले असून त्यांना खूप अस्वस्थ वाटत असल्याचं समोर आलंय.
Boycott or not, tension is palpable in India’s dressing room ahead of Pakistan match pic.twitter.com/DkhmDBXg98— Gags (@CatchOfThe40986) September 14, 2025
खेळाडूंनी मानसिक बळकटी मिळवण्यासाठी घेतला गंभीरचा सल्ला : टाईम्स ऑफ इंडियानं दिलेल्या वृत्तानुसार, या तणावपूर्ण वातावरणामुळं खेळाडूंनी संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि इतर सपोर्ट स्टाफशी बोलून या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी मार्गदर्शन मागितलं. जरी या खेळाडूंनी यापूर्वी पाकिस्तानविरुद्ध सामने खेळले असले तरी, यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे. मैदानाबाहेरील वातावरणही खेळाडूंसाठी असामान्य आणि आव्हानात्मक बनले आहे.
पत्रकार परिषदेत कर्णधार प्रशिक्षक आले नाही : सामान्यतः अशा मोठ्या सामन्यापूर्वी, संघाचे प्रशिक्षक किंवा कर्णधार पत्रकार परिषदेला येतात. परंतु यावेळी तसं झालं नाही. संघ व्यवस्थापनानं सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डोइशेटला माध्यमांसमोर पाठवलं. यावरुन स्पष्ट होतं की ड्रेसिंग रुममधील वातावरण चांगलं नाही. डोइशेटला पत्रकार परिषदेत विचारलं की खेळाडू त्यांच्या भावनांनी मैदानात प्रवेश करतील का, तेव्हा त्यानं उत्तर दिलं, 'हो, मला वाटतं की ते तसं करतील.' तो पुढं म्हणाला, 'हा एक अतिशय संवेदनशील मुद्दा आहे. मला यात काही शंका नाही की आमचे खेळाडू भारतातील सामान्य लोकांच्या भावना आणि भावना पूर्णपणे समजून घेतात आणि अनुभवतात. आशिया कप बराच काळ अनिश्चिततेच्या स्थितीत होता. एकेकाळी आम्हाला वाटलं होतं की ही स्पर्धा अजिबात होणार नाही. परंतु सरकारचं धोरण आमच्यासाठी स्पष्ट आहे.'
It is a very sensitive issue. Players feel the emotion and sentiments of the public. This is what we have discussed in the team meetings. Players are here to play cricket. We are following government instructions: Ryan Ten Doeschate on India-Pakistan boycott sentiments ahead of… pic.twitter.com/EebIEgveVE— Press Trust of India (@PTI_News) September 13, 2025
कोणत्याही भावनांशिवाय क्रिकेटवर लक्ष केंद्रित करा : डोइशेटनं संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरनं खेळाडूंना काय संदेश दिला हे देखील सांगितलं. तो म्हणाला, 'आपल्या सर्वांना माहित आहे की लोकांच्या भावना किती तीव्र असतात. गौतम गंभीरचा संदेश पूर्णपणे व्यावसायिक आहे. त्यानं खेळाडूंना सांगितलं आहे की ज्या गोष्टी आपल्या नियंत्रणात नाहीत त्याकडे लक्ष देऊ नका. खेळाडूंना सांगितलं आहे की जेव्हा ते क्रिकेट खेळायला जातात तेव्हा त्यांनी त्यांच्या भावना बाजूला ठेवाव्यात आणि पूर्णपणे खेळावर लक्ष केंद्रित करावं. हे खेळाडू आता इतके अनुभवी आहेत की ते व्यावसायिक पद्धतीनं विचार करु शकतात. अर्थात, प्रत्येक खेळाडूच्या भावनांची तीव्रता वेगळी असते, परंतु संघाला फक्त एकाच गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितलं आहे, आणि ते म्हणजे सामना.'
सामन्यावर बहिष्कार करण्याची मागणी : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्या आणि त्यानंतर दोन्ही देशांमधील वाढलेल्या तणावामुळं या सामन्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली होती. या सामन्यावर बहिष्कारल करण्याची मागण्याही केली जात आहे. परंतु भारताच्या क्रीडा मंत्रालयाच्या स्पष्टीकरणानंतर हा सामना होणार असल्याचं स्पष्ट झालंय. कारण सरकारनं म्हटलं आहे की दोन्ही देशांमध्ये द्विपक्षीय पातळीवर क्रिकेट खेळलं जाणार नाही. फक्त एसीसी आणि आयसीसी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्येच खेळलं जाईल.
