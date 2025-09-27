सुपर ओव्हरमध्ये टीम इंडियाच 'बादशाह'; सूर्या ब्रिगेडनं 'सिमोल्लंघन' करत केला खास विक्रम
आशिया कप 2025 मध्ये भारतीय क्रिकेट संघाचा विजयी घोडदौड सुरुच आहे. शेवटच्या सुपर-4 सामन्यात भारतीय संघानं श्रीलंकेचा सुपर ओव्हरमध्ये पराभव केला.
दुबई IND vs SL Match : आशिया कप 2025 मध्ये भारतीय क्रिकेट संघाचा विजयी घोडदौड सुरुच आहे. रविवारी 26 सप्टेंबर रोजी दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या अंतिम सुपर-4 सामन्यात भारतीय संघानं श्रीलंकेचा सुपर ओव्हरमध्ये पराभव केला. नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना भारतीय संघानं पाच विकेट्स गमावून 202 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, श्रीलंकेच्या संघानंही पाच विकेट्स गमावून 202 धावा केल्या, ज्यामुळं सामना सुपर ओव्हरमध्ये गेला.
भारताच्या नावावर नवा विक्रम : सुपर ओव्हरमध्ये श्रीलंकेच्या संघानं दोन्ही विकेट्स गमावल्या आणि फक्त दोन धावा केल्या. भारतानं पहिल्याच चेंडूवर तीन धावांचं लक्ष्य गाठलं. श्रीलंकेविरुद्ध भारताचा हा 23वा टी-20 आंतरराष्ट्रीय विजय आहे. भारतीय संघ आता एकाच संघाविरुद्ध संयुक्तपणे दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक टी-20 आंतरराष्ट्रीय विजय मिळवणारा संघ बनला आहे. टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये एकाच संघाविरुद्ध सर्वाधिक विजय मिळवण्याचा विक्रम पाकिस्तानच्या नावावर आहे. न्यूझीलंडच्या 49 सामन्यांपैकी 24 सामन्यांमध्ये पाकिस्ताननं विजय मिळवला आहे.
बरोबरीत राहिलेले सर्व सामने भारतानं जिंकले : भारतानं टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये खेळलेले सर्व बरोबरीत राहिलेले सामने जिंकले आहेत. यापैकी पाच सामने सुपर ओव्हरनं जिंकले गेले, तर एकाचा निर्णय बॉल-आउटनं झाला होता. शिवाय 2022 मध्ये नेपियरमध्ये न्यूझीलंडविरुद्धचा सामना पावसामुळं प्रभावित झाला होता. त्या सामन्यात, पावसामुळं खेळ थांबवण्यात आला तेव्हा, डीएलएस नियमानुसार धावा बरोबरीत होत्या, त्यामुळं सामना बरोबरीत घोषित करण्यात आला. दुसरीकडं श्रीलंकेनं सहा सुपर ओव्हर सामने खेळले आहेत, त्यापैकी चार सामने गमावले आहेत.
एका संघाविरुद्ध सर्वाधिक विजय (टी-20 आंतरराष्ट्रीय) :
- 24 - पाकिस्तान विरुद्ध न्यूझीलंड (49 सामने)
- 23 - भारत विरुद्ध श्रीलंका (33 सामने)*
- 23 - न्यूझीलंड विरुद्ध पाकिस्तान (49 सामने)
- 21 - इंग्लंड विरुद्ध पाकिस्तान (31 सामने)
टाय झालेल्या सामन्यात 200 पेक्षा जास्त धावा (पूर्ण सदस्य संघ) :
- 214 - न्यूझीलंड विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, क्राइस्टचर्च, 2010 (न्यूझीलंड जिंकला)
- 212 - भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान, बेंगळुरु, 2024 (भारत जिंकला)
- 202 - भारत विरुद्ध श्रीलंका, दुबई, 2025 (भारत जिंकला)*
पथुम निस्सांका हा टी-20 आशिया कपमध्ये शतक करणारा तिसरा फलंदाज आहे. यापूर्वी, फक्त हाँगकाँगचा बाबर हयात आणि माजी भारतीय कर्णधार विराट कोहली यांनी ही कामगिरी केली होती. तसंच निस्सांका टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात शतक करणारा चौथा श्रीलंकेचा फलंदाज बनला आहे.
टी-20 आशिया चषकातील शतकं :
- 122- बाबर हयात (हाँगकाँग) विरुद्ध ओमान, फतुल्लाह, 2016
- 122*- विराट कोहली (भारत) विरुद्ध अफगाणिस्तान, दुबई, 2022
- 107- पथुम निसांका (श्रीलंका) विरुद्ध भारत, दुबई, 2025
श्रीलंकेसाठी टी-20 आंतरराष्ट्रीय शतकं :
- 100- महेला जयवर्धने विरुद्ध झिम्बाब्वे, 2010
- 104*- तिलकरत्ने दिलशान विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, 2011
- 101- कुसल परेरा विरुद्ध न्यूझीलंड, 2025
- 107- पथुम निसांका विरुद्ध भारत, 2025
