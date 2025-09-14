टीम इंडियाचं दुबईत 'ऑपरेशन सिंदूर'; पाकिस्तानचा 7 विकेटनं उडवला धुव्वा
टीम इंडियानं निर्विवाद वर्चस्व राखत पाकिस्तावर दणदणीत विजय मिळवला. यासह त्यांनी सुपर-4 फेरीतील आपलं स्थान जवळजवळ निश्चित केलं.
Published : September 14, 2025 at 11:15 PM IST|
Updated : September 14, 2025 at 11:37 PM IST
दुबई : आशिया चषकातील सहावा सामना भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात येथील दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या या सामन्यात टीम इंडियानं निर्विवाद वर्चस्व राखत दणदणीत विजय मिळवला. यासह त्यांनी सुपर-4 फेरीतील आपलं स्थान जवळजवळ निश्चित केलं असून, पाकिस्तान विरुद्ध आपलं वर्चस्व कायम राखलं आहे. या सामन्यातील विजयासह टीम इंडियाचे चार गुण झाले असून, गुणतालिकेत संघ अव्वल स्थानी विराजमान आहे.
India notch up their second win of the Asia Cup in style 👏#INDvPAK 📝: https://t.co/8loFQqXKKO pic.twitter.com/iabrOqgJh7— ICC (@ICC) September 14, 2025
टीम इंडियाच्या गोलंदाजीसमोर पाकिस्तानी फलंदाज अपयशी : या सामन्यात पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघानं नाणेफेक जिंकत मोठ्या आत्मविश्वासानं प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्याचा हा निर्णय चांगलाच अंगलट आला. कारण टीम इंडियाच्या फिरकी गोलंदाजीसमोर त्यांचा एकही फलंदाज खेळपट्टीवर तग धरु शकला नाही. परिणामी त्यांचा डाव निर्धारित 20 षटकांत 9 बाद 127 धावांवर मर्यादित राहिला. त्यांच्याकडून गोलंदाज शाहीन आफ्रिदीनं शेवटच्या षटकात फलंदाजीत महत्त्वपूर्ण योगदान देत 33 धावा केल्या. त्याच्याशिवाय सलामीवीर साहबजादा फरहाननं 40 धावा केल्या. इतर फलंदाज मात्र भारतीय गोलंदाजीसमोर टिकू शकले नाही. भारताकडून कुलदीप यादवनं सर्वाधिक 3, अक्षर पटेल आणि जसप्रीत बुमरान प्रत्येकी 2 तर हार्दिक पांड्या आणि वरूण चक्रवर्ती यांनी प्रत्येकी 1-1 विकेट घेतली.
2⃣ wins on the bounce for #TeamIndia! 🙌— BCCI (@BCCI) September 14, 2025
A dominating show with bat & ball from Surya Kumar Yadav & Co. to bag 2 more points! 👏 💪
Scorecard ▶️ https://t.co/W2OEWMTVaY#AsiaCup2025 pic.twitter.com/hM7iin7AAq
भारताचा सहज विजय : पाकिस्ताननं दिलेल्या 128 धावांच्या माफक लक्षाचा पाठलाग करायला उतरलेल्या टीम इंडियानं आक्रमक सुरुवात केली. सलामीवीर अभिषेक शर्मानं आपल्या स्टाईलनं पहिल्या चेंडूवर चौकार आणि दुसऱ्या चेंडूवर षटकार मारत आपला इरादा स्पष्ट केले. परंतु, यानंतर काही क्षणातच भारताचे दोन्ही सलामीवीर शुभमन गिल (10) आणि अभिषेक शर्मा (31) बाद झाले. यानंतर फलंदाजीला आलेल्या सूर्यकुमार यादव आणि तिलक वर्मा यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी अभेद्य भागीदारी केली. फलंदाजीला आलेल्या सूर्यकुमार यादव (47) आणि तिलक वर्मा (31) यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी 56 धावांची भागीदारी करत संघाला विजयाच्या. समीप नेलं. शेवटी सूर्या आणि शिवम दुबे यांनी 34 धावांची भागीदारी करत संघाला विजय मिळवून दिला. यासह भारताचे आता दोन सामन्यात दोन विजय झाले असून, चार गुणांसह गुणतालिकेत टीम इंडिया अव्वल स्थानी कायम आहे. टीम इंडियाचा साखळी फेरीतील तिसरा आणि शेवटचा सामना 19 सप्टेंबर रोजी ओमान विरुद्ध होणार आहे.
#WATCH | Dubai | On India's win against Pakistan, an Indian cricket fan says, " it was a good match. inshallah, the boys played well. it was an easy match. this was not expected from pakistan. a little competition was expected..." pic.twitter.com/QJRBfSCzeE— ANI (@ANI) September 14, 2025
भारतीय खेळाडूंनी केलं नाही हस्तांदोलन : आशिया चषकातील या सामन्यावरून मोठ्या प्रमाणात वातावरण तापलं होतं. या सामन्यावर बहिष्कारच टाकण्याची मागणी होऊ लागली होती. अशा परिस्थितीत झालेल्या या सामन्यात भारतीय संघानं पाकिस्तानी खेळाडूंची हस्तांदोलन करणं टाळलं. परंपरेनुसार नाणेफेकीच्या वेळी दोन्ही कर्णधार आणि सामना संपल्यानंतर दोन्ही संघाचे खेळाडू एकमेकांशी हस्तांदोलन करतात. मात्र, पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरनंतर झालेल्या या पहिल्याच सामन्यावरून निर्माण झालेल्या वादामुळं भारतीय संघातील खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन केलं नाही. सामना संपताच टीम इंडियाचे दोन्ही फलंदाज एकमेकांना हस्तांदोलन करत पॅवेलियनमध्ये गेले आणि संघातील इतर खेळाडू आणि प्रशिक्षकांसोबत हस्तांदोलन केलं.
