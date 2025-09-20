ETV Bharat / sports

दुबईतही टीम इंडियानं 'No Handshake' पॉलिसी कायम ठेवावी? निवृत्त लेफ्टनंट कर्नल यांनी मांडली रोखठोक भूमिका

भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात आशिया चषकात झालेल्या सामन्यातील हस्तांदोलन वादाची चर्चा अजूनही कमी झालेली नाही. यातच रविवारी 21 सप्टेंबरला पुन्हा दोन्ही संघ भिडणार आहेत.

No Handshake Row IND vs PAK
दुबईतही टीम इंडियानं 'No Handshake' पॉलिसी कायम ठेवावी? (ETV Bharat Graphics)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2025 at 5:06 PM IST

3 Min Read
दुबई No Handshake Row IND vs PAK : भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात आशिया चषकात झालेल्या सामन्यातील हस्तांदोलन वादाची चर्चा अजूनही कमी झालेली नाही आणि आता अशातच दोन्ही संघ पुन्हा एकदा आमनेसामने येण्यास सज्ज झाले आहेत. आशिया कप 2025 च्या सुपर-4 सामन्यात हे दोन्ही कट्टर प्रतिस्पर्धी रविवार 21 सप्टेंबरला पुन्हा भिडतील. हा सामना दुबई इथं होणार आहे आणि रात्री 8 वाजता सुरु होईल. ग्रुप-ए सामन्यात पाकिस्ताननं तीन पैकी दोन सामने जिंकून सुपर-4 फेरीत प्रवेश केला आहे.

पहिल्या सामन्यात काय झाला होता वाद : वास्तविक भारत-पाकिस्तान यांच्यात 14 सप्टेंबर रोजी झालेल्या साखळी सामन्यात खेळाडूंनी हस्तांदोलन न केल्यानं चांगलाच वाद निर्माण झाला होता. परंतु आता सर्वांचं लक्ष रविवारी होणाऱ्या सामन्याकडे लागलं आहे. या सामन्यात परिस्थिती सामान्य राहील होईल का? की दोन्ही संघांमधीलपहिल्या सामन्याच्या नाणेफेकीच्या वेळी भारतीय कर्णधार सूर्यानं पाकिस्तानी कर्णधार सलमान आघा याच्याबद्दल दाखवलेली भूमिका अजूनही पाळली जाईल का? सूर्य सलमान आघाशी हस्तांदोलन करेल का? तसंच 21 सप्टेंबर रोजी सामना संपल्यावर दोन्ही देशांचे खेळाडू हस्तांदोलन करतील? असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. यावर आता निवृत्त लेफ्टनंट कर्नल डॉ. सतीश ढगे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी खास बातचित केली.

पाकिस्तानवर बंदी घालावी : भारत-पाकिस्तान सामन्यादरम्यान झालेल्या हस्तांदोलन वादावर निवृत्त लेफ्टनंट कर्नल डॉ. सतीश ढगे म्हणाले, "पहलगाम हल्ल्यानंतर खरं तर आपण पाकिस्तानशी सामना खेळायला नको होत. पण आपण आता त्याच्यापुढं गेलेलो आहे. आपण सामना खेळला आणि पाकिस्तानला हरवलं. मात्र पाकिस्तानची शेपूट वाकडीच राहणार, म्हणून त्यांनी हस्तांदोलनावरुन वाद सुरु केला. जर भारतीय कर्णधार आणि खेळाडूनं सामन्याच्या आधी किंवा नंतर हस्तांदोलन केलं नसलं तरी आपण आयसीसीच्या कुठल्याही नियमांचा भंग केलेला नाही. पण भारतानं खेळभावनेचा अपमान केल्याच्या गप्पा मारणाऱ्या पाकिस्ताननं अनेक वेळा खेळभावनेचा तसंच आयसीसीच्या नियमांचा अपमान केला आहे. यूएईविरुद्धच्या साखळी सामन्यात त्यांनी कुठलीही पुर्वसुचना न देता एक तास प्रतिस्पर्धी संघाला झुलवत ठेवलं, हा खेळभावनेचा अपमान नाही का? इतकंच नाही तर त्यांनी सामनाधिकाऱ्यांचा व्हिडिओ समाजमाध्यवांवर व्हायरल करुन त्यांनी आयसीसीच्या नियमांचा भंग केला." तसंच अशा घटना पाकिस्तानकडून वारंवार घडत आहेत, त्यामुळं आयसीसीनं आता यावर गांभिर्यानं विचार करुन पाकिस्तान संघावर बंदी घालावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

"टीम इंडियानं पाकिस्तनविरुद्ध पहिल्या सामन्यात घेतलेली 'नो हँडशेक पॉलिसी' पुढंही कायम ठेवावी. मुळात त्यांच्याशी हस्तांदोलन करण्याची काही गरजच नाही. भारतानं बहुराष्ट्रीय स्पर्धा असतील किंवा आशिया कप असेल यात खेळण्याची भूमीका घेतली आहे. जेवढं आवश्यक आहे तेच करावं. औपचारिकता करण्याची काही गरज नाही. तसंच पुन्हा एकदा पाकिस्तानला लोळवणं यावरच टीम इंडियानं लक्ष केंद्रित करावं." - निवृत्त लेफ्टनंट कर्नल डॉ. सतीश ढगे

सूर्याची भूमिका योग्य : यासोबत भारत-पाकिस्तान सामन्यादरम्यान भारतीय कर्णधार सूर्यानं घेतलेल्या भूमिकेवरुन त्यांनी सूर्याचं कौतुक केलं. ते म्हणाले, "फक्त एक सामना न खेळणं तो काही योग्य निर्णय ठरला नसता. कारण नंतर स्पर्धेत कधी ना कधी तर पाकिस्तान समोर येणारच होता. मात्र सूर्यकुमार यादवनं त्याठिकाणी चांगली भूमिका घेतली. आयसीसीच्या नियमांचा भंग न करता जे करता येईल ते करणार. आम्ही औपचारिकता करणार नाही, तर उत्कृष्ट खेळ करुन विजय मिळवण्याचा प्रयत्न करु."

सामन्यादरम्यान हस्तांदोलन आवश्यक आहे का? : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (ICC) नियमांमध्ये हस्तांदोलन अनिवार्य असल्याचं म्हटलेलं नाही. पंच आणि खेळाडू केवळ खेळाच्या भावनेतून सामन्यापूर्वी किंवा नंतर हस्तांदोलन करतात. क्रिकेटशिवाय इतर खेळांमध्येही हीच पद्धत पाळली जाते. मात्र ICC आचारसंहितेच्या कलम 2.1.8 नुसार, असं वर्तन क्रीडाविरोधी आणि खेळाच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवणारं मानलं जातं. ते लेव्हल 1 आणि लेव्हल 2 गुन्ह्यांमध्ये सूचीबद्ध आहे. लेव्हल 1 गुन्ह्यांमुळं चेतावणी किंवा 2000 डॉलरपर्यंत दंड होऊ शकतो. लेव्हल 2 गुन्ह्यांमुळं सामना शुल्काच्या 100 टक्के दंड आणि डिमेरिट पॉइंट्स होऊ शकतात. 24 महिन्यांत चार किंवा त्याहून अधिक डिमेरिट पॉइंट्स जमा करणाऱ्या खेळाडूला काही सामन्यांसाठी बंदी देखील घातली जाते.

