टीम इंडियाची विजयी हॅटट्रिक; ओमानविरुद्ध जिंकता जिंकता 'नाकी नऊ'
आशिया कप 2025 च्या शेवटच्या गट फेरीच्या सामन्यात भारतीय क्रिकेट संघानं नवख्या ओमानचा 21 धावांनी पराभव केला. मात्र यासाठी त्यांना चांगलाच संघर्ष करावा लागला.
Published : September 20, 2025 at 9:12 AM IST
अबुधाबी India Win Third Match : आशिया कप 2025 च्या शेवटच्या गट फेरीच्या सामन्यात भारतीय क्रिकेट संघानं नवख्या ओमानचा 21 धावांनी पराभव केला. विशेष म्हणजे दोन्ही संघ पहिल्यांदाच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आमनेसामने आले होते. या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना भारतानं 188 धावा केल्या आणि ओमानसमोर 189 धावांचं लक्ष्य ठेवलं. प्रत्युत्तरादाखल ओमानच्या फलंदाजांनी शानदार कामगिरी केली. त्यांच्या संघानं शेवटच्या षटकापर्यंत फलंदाजी केली पण 4 गडी गमावून फक्त 167 धावाच करु शकला. ओमानकडून आमिर कलीम आणि हम्माद मिर्झा यांनी अर्धशतकं झळकावली. या स्पर्धेत टीम इंडियाचा हा सलग तिसरा विजय आहे. या आशिया कपमध्ये भारतानं आतापर्यंत एकही सामना गमावलेला नाही.
India pick up their third win in as many games! ✌️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 19, 2025
🇮🇳 put up a score that was a mountain that was just too high for Oman to scale, eventually getting home by a margin of 21 runs.#INDvOMAN #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/FFLhay9noF
भारताची अडखळत फलंदाजी : या सामन्यात भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं नाणेफेक जिंकत प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. ओमानसारखा नवखा संघ समोर असल्यानं भारतीय संघ 200 ते 220 धावा सहज उभारेल असं वाटत होतं. मात्र, ओमाननं शानदार गोलंदाजी केल्यानं भारतीय संघाला 20 षटकात 8 बाद 188 धावाच करता आल्या. या सामन्यात टीम इंडियाकडून संजू सॅमसननं अर्धशतक झळकावत सर्वाधिक 56 धावा केल्या. तर सलामीवीर अभिषेक शर्मा (38), तिलक वर्मा (29) आणि अक्षर पटेल (26) यांनीही छोटेखानी खेळी केली. तर शुभमन गिल आणि हार्दिक पांड्या यांना फलंदाजीत विशेष काही करता आलं नाही. विशेष म्हणजे या सामन्यात भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव फलंदाजी करायला आला नाही. त्यानं इतर फलंदाजांना फलंदाजी करण्याची संधी दिली. गोलंदाजीत ओमान कडून शाह फैसल, जितन रामानंदी आणि अमीर कलीम यांनी प्रत्येकी 2 विकेट घेतल्या.
For his brisk half-century to power #TeamIndia to 188/8, Sanju Samson bagged the Player of the Match award as India won the match by 21 runs. 👍👍— BCCI (@BCCI) September 19, 2025
Scorecard ▶️ https://t.co/XAsd5MHdx4#INDvOMA | #AsiaCup2025 | @IamSanjuSamson pic.twitter.com/6qp6n10ILs
ओमानकडून आमिर कलीम आणि हम्माद मिर्झा यांची अर्धशतकं : भारतानं दिलेल्या 189 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ओमाननं दमदार सुरुवात केली. जतिंदर सिंग आणि आमिर कलीम यांनी पहिल्या विकेटसाठी 56 धावांची भागीदारी केली. जतिंदर सिंगला कुलदीप यादवनं 33 चेंडूत 32 धावा काढून बाद केलं. त्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर हम्माद मिर्झा आला आणि आमिर कलीमला उत्कृष्ट साथ दिली. दोघांनी दुसऱ्या विकेटसाठी 93 धावा जोडल्या. भारताला दुसरी विकेट 18व्या षटकात मिळाली. हर्षितनं आमिर कलीमला या षटकात बाद केलं. त्यानं 46 चेंडूत 7 चौकार आणि 2 षटकारांसह 64 धावा केल्या. हम्माद मिर्झा 33 चेंडूत 51 धावा काढून बाद झाला. भारताकडून हर्षित, अर्शदीप, कुलदीप आणि हार्दिक यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली. टीम इंडिया आता सुपर-4 फेरीतील पहिला सामना रविवार 21 सप्टेंबर रोजी कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार आहे.
India continue their unbeaten run in the Asia Cup with a win over Oman 🙌#INDvOMA 📝: https://t.co/EgJRsdL1Bf pic.twitter.com/jOkm1bjkZJ— ICC (@ICC) September 19, 2025
