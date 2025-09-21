सूर्याची भूमिका 'अढळ'; आजही पाकिस्तानी कर्णधारासोबत केलं नाही हस्तांदोलन
आशिया कप स्पर्धेत आज सुपर-4 फेरीत भारतीय संघ प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानसोबत भिडणार आहे. सामन्यातील नाणेफेकेच्या वेळी टीम इंडियानं आपली ठाम भूमिका ठेवत पाकिस्ताच्या कर्णधाराशी हस्तांदोलन टाळलं.
Published : September 21, 2025 at 8:00 PM IST
दुबई IND vs PAK MATCH : येथील दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात आशिया चषकातील सुपर-4 फेरीतील दुसरा सामना खेळवला जात आहे. या दोन्ही संघांदरम्यान 14 सप्टेंबर रोजी झालेल्या साखळी सामन्यावेळी भारतीय संघानं पाकिस्तान संघातील खेळाडूंची हस्तांदोलन केलं नव्हतं. ज्याचा पाकिस्तान क्रिकेट संघानं खूप कांगावा केला होता. या पार्श्वभूमीवर या सामन्यात भारतीय संघ काय भूमिका घेतो याकडं क्रिकेट जगताचं लक्ष लागलेलं होतं.
टीम इंडियाची भूमिका कायम : या सामन्यासाठी नाणेफेक झाली असून भारतानं नाणेफेक जिंकत प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सामन्यात नाणेफेकेच्या वेळीही साखळी सामन्याप्रमाणेच दृश्य पाहायला मिळालं. भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं पाकिस्तानच्या कर्णधारासोबत हस्तांदोलन केलं नाही. नाणेफेक झाल्यानंतर दोन्ही कर्णधारांनी त्यांच्या संघांच्या यादी अंपायरना दिल्या आणि रवी शास्त्री यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देत पॅवेलियनकडं निघून गेले. यामुळं साखळी सामन्यावेळी भारतीय संघानं घेतलेली भूमिका कायम असल्याचं पुन्हा एकदा दिसून आलं.
हस्तांदोलनाच्या वादानंतर वातावरण तापलं : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील गट टप्प्यातील सामन्यात हस्तांदोलनाचा वाद झाला. सामन्यानंतर भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला, ज्यामुळं पाकिस्तानी संघ संतप्त झाला. या घटनेनंतर पाकिस्ताननं सामन्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेवर बहिष्कार टाकला. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डानं (पीसीबी) भारतीय संघ आणि सामनाधिकारी अँडी पायकॉट यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली. मात्र आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं (आयसीसी) पीसीबीनं दाखल केलेल्या तक्रारी फेटाळून लावल्या. भारत आणि पाकिस्तानमधील क्रिकेट सामना नेहमीच केवळ खेळापेक्षा जास्त असतो, तर भावना, स्पर्धा आणि रणनीतीबद्दल देखील असतो.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
भारत : अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), टिळक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, आणि वरुण चक्रवर्ती.
पाकिस्तान : सॅम अयुब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (यष्टीरक्षक), फखर जमान, सलमान अली आगा (कर्णधार), मोहम्मद नवाज, शाहीन आफ्रिदी, हारिस रौफ, अबरार अहमद, फहीम अश्रफ, हुसेन तलत.
