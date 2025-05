ETV Bharat / sports

May 26, 2025

लंडन Team All Out on 2 Runs : क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ आहे, पण इतका नाही की संपूर्ण संघ फक्त 2 धावा काढल्यानंतर बाद होतो, पण मिडलसेक्स काउंटी क्रिकेट लीगमध्ये हे घडलं आहे. जिथं 426 धावांच्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करणारा संघ 5.4 षटकात फक्त दोन धावांवर सर्वबाद झाला आणि त्यांना तब्बल 424 धावांनी दारुण पराभव स्वीकारावा लागला. या संघाचे 8 फलंदाज तर आपलं खातंही उघडू शकले नाहीत. तर दोन फलंदाजांनी प्रत्येकी एक धाव घेतली. क्रिकेट इतिहासातील ही आतापर्यंतची सर्वात कमी धावसंख्या आहे. याआधी, प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी धावसंख्या 6 धावा होती, जी 1810 मध्ये बनवण्यात आली होती. पण आजच्या काळात जेव्हा धावांचा पाऊस पडत आहे, तेव्हा हा विक्रम आश्चर्यचकित करण्यापेक्षा कमी नाही. हा सामना 24 मे रोजी नॉर्थ लंडन सीसी आणि रिचमंड सीसी, मिडेक्स यांच्यात खेळला गेला होता. या सामन्यात काय घडलं : मिडलसेक्स काउंटी क्रिकेट लीगच्या तिसऱ्या श्रेणीतील डिव्हिजन वनचा सामना नॉर्थ लंडन सीसी आणि रिचमंड सीसी, मिडॉक्स यांच्यात खेळवण्यात आला. 45-45 षटकांच्या या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना नॉर्थ लंडन सीसीनं 45 षटकांत 6 गडी गमावून 426 धावांचा मोठा स्कोअर केला. यामध्ये डॅन सिमन्सनं 140 धावांची शतकी खेळी खेळली. याशिवाय जॅक लेविथनं 43 आणि नबिल अब्राहम्सनं 42 धावा केल्या. 50 ओव्हरच्या सामन्यात अख्खा संघ 2 धावांत All Out (Screenshot from Cricket Club Website)