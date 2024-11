ETV Bharat / sports

श्रीलंकेनं 12 वर्षांची प्रतीक्षा संपवली, क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच 'हे' घडलं

By ETV Bharat Sports Team

पल्लेकेले Sri Lanka won ODI Series against New Zealand After 12 Years : अनुभवी फलंदाजी अष्टपैलू खेळाडू सनथ जयसूर्या जेव्हापासून श्रीलंका क्रिकेट संघाचा मुख्य प्रशिक्षक बनला आहे, तेव्हापासून श्रीलंका संघाच्या खेळात बरेच बदल झाले आहेत. श्रीलंकेचा संघ एकापाठोपाठ एक मोठे पराक्रम करत आहे. श्रीलंका आणि न्यूझीलंड यांच्यातील 3 सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील दुसरा सामना पल्लेकेले क्रिकेट स्टेडियम, पल्लेकेले इथं खेळला गेला. या सामन्यात श्रीलंकेनं रोमहर्षक विजय मिळवला आणि 12 वर्षांपासून असलेली प्रतीक्षाही संपवली.

श्रीलंकेचा न्यूझीलंडवर विक्रमी विजय : श्रीलंका आणि न्यूझीलंड यांच्यातील वनडे मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात काटे की टक्कर पाहायला मिळाली. या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना न्यूझीलंडचा संघ केवळ 45.1 षटकंच खेळू शकला आणि 209 धावा करुन सर्वबाद झाला. यादरम्यान मार्क चॅम्पमॅननं सर्वाधिक 76 धावा केल्या. त्याचवेळी मिचेल हेनं 49 धावांचं योगदान दिलं आणि विल यंगनंही 26 धावा केल्या. याच्याशिवाय एकही फलंदाज जास्त वेळ क्रीझवर टिकू शकला नाही. दुसरीकडे, श्रीलंकेकडून महेश थिक्षणा आणि जेफ्री वँडरसे यांनी सर्वाधिक 3-3 बळी घेतले.