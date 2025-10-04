कांगारुंविरुद्ध लंकेची महिला ब्रिगेड पहिला विजय मिळवत इतिहास रचणार?
महिला विश्वचषक 2025 चा पाचवा सामना श्रीलंका आणि ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट संघात कोलंबो इथं होणार आहे.
Published : October 4, 2025 at 1:02 PM IST
कोलंबो SLW vs AUSW 5th Match Live : महिला विश्वचषक 2025 चा पाचवा सामना श्रीलंका आणि ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट संघात कोलंबो इथं होणार आहे. पहिला सामना गमावल्यानंतर, श्रीलंकेचा संघ स्पर्धेत आपलं खातं उघडण्यासाठी प्रयत्नशील असेल. तर ऑस्ट्रेलियानं न्यूझीलंडविरुद्ध 89 धावांनी विजय मिळवून त्यांच्या मोहिमेची सुरुवात आधीच चांगली केली आहे. परिणामी, संघाचं मनोबल उंचावलेलं आहे.
दोन्ही संघांत दिग्गज खेळाडूंचा भरणा : श्रीलंकेचा संघ फलंदाजीत हर्षिता समरविक्रमा आणि निलाक्षी डी सिल्वा यांच्यावर अवलंबून असेल, तर देवमी विहंगा, उदेशिका प्रबोधनी आणि इनोका रणवीरा गोलंदाजीत विरोधी संघाला अडचणीत आणताना दिसतील. दुसरीकडे, ऑस्ट्रेलिया फलंदाजीत अॅशले गार्डनर, एलिस पेरी आणि फोबी लिचफिल्डवर अवलंबून असेल. सोफी मोलिनेक्स, अॅनाबेल सदरलँड आणि अलाना किंग ऑस्ट्रेलियन संघाची गोलंदाजी ताकद आहे. ऑस्ट्रेलियाची फलंदाजी अपरिवर्तित राहण्याची अपेक्षा आहे, तर मेगन शुटच्या जागी डार्सी ब्राउनला संघात समाविष्ट केलं जाईल की नाही हे पाहणं बाकी आहे.
खेळपट्टी आणि हवामान कसं असेल : आर. प्रेमदासा स्टेडियमची खेळपट्टी सामान्यतः फलंदाजी आणि गोलंदाजीमध्ये समान समतोल पुरवते. मात्र अलिकडच्या काळात खेळपट्टी फलंदाजीसाठी अधिक अनुकूल बनवण्याचं प्रयत्न केले गेले आहेत. त्यामुळं फिरकीपटूंना पूर्वीसारखी मदत मिळणार नाही. हवामानाबाबत सांगायचं झालं तर, शनिवारी कोलंबोमध्ये कमाल तापमान 34 अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान 28 अंश सेल्सिअस असण्याची शक्यता आहे. दुपारपर्यंत पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
श्रीलंकेला विजयाची प्रतिक्षा : श्रीलंकेच्या महिला संघाला वनडे क्रिकेटच्या इतिहासात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध अद्याप विजय मिळवता आलेला नाही. 2000 पासून दोन्ही देशांदरम्यान एकूण 11 वनडे सामने खेळले गेले आहेत, ज्यात ऑस्ट्रेलियानं सर्व 11 सामने जिंकले आहेत.
सामना कुठं आणि कसा पाहायचा : महिला विश्वचषकात श्रीलंका विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पाचवा सामना भारतात स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर लाईव्ह पाहता येईल. तसंच सामन्याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टारवर पाहता येईल.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
श्रीलंकेचा संघ : चमारी अथापथु (कर्णधार), हसिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, विश्मी गुणरत्ने, कविशा दिलहारी, निलाक्षी डी सिल्वा, अनुष्का संजीवनी (यष्टीरक्षक), अचिनी कुलसूरिया, सुगंधिका कुमारी, उदेशिका प्रबोधनी, विशमी रामावेरा, इनुष्का प्रबोधिनी, विशमी डी सिल्व्हा पियामी वत्सला बदलगे, मलकी मदारा.
ऑस्ट्रेलियन संघ : ॲलिसा हिली (यष्टीरक्षक/कर्णधार), फोबी लिचफिल्ड, एलिस पेरी, बेथ मूनी, ॲनाबेल सदरलँड, ॲशले गार्डनर, ताहलिया मॅकग्रा, सोफी मोलिनक्स, अलाना किंग, किम गर्थ, डार्सी ब्राउन, जॉर्जिया व्हॉल्व, जॉर्जिया वेयरहॅम, हीथर ग्राहम, मेगन शुट
