गतविजेत्यांची आशिया चषकात विजयी सुरुवात; बांगला 'टायगर्स'ला 6 विकेटनं लोळवलं

सध्या सुरु असलेल्या आशिया चषकातील पाचवा सामना बांगलादेश आणि श्रीलंका क्रिकेट संघांमध्ये येथील शेख जायेद क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवण्यात आला.

asia cup 2025
बांगलादेश विरुद्ध श्रीलंका सामना (ETV Bharat)
Published : September 13, 2025 at 11:27 PM IST

अबुधाबी SL Beat BAN in 5th Match : सध्या सुरु असलेल्या आशिया चषकातील पाचवा सामना बांगलादेश आणि श्रीलंका क्रिकेट संघांमध्ये येथील शेख जायेद क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. या सामन्यात गतविजेत्या श्रीलंकेनं विजय मिळवत स्पर्धेची यशस्वी सुरुवात केली आहे. तर स्पर्धेतील दुसरा सामना खेळणाऱ्या बांगलादेशला पराभव स्विकारावा लागला आहे.

बांगलादेशची खराब फलंदाजी : या सामन्यात श्रीलंकेचा कर्णधार चरिथ असलंकानं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर फलंदाजीला आलेल्या बांगलादेशची सुरुवात अत्यंत खराब झाली. पहिल्या दोन षटकात संघानं एकही धाव न करता दोन विकेट गमावल्या. यामुळं बांगलादेश संघ चांगलाच अडचणीत आला. मात्र यानंतर मधल्या फळीतील फलंदाजांनी उपयुक्त खेळी केल्यानं बांगलादेशला निर्धारित 20 षटकात 5 बाद 139 धावा करण्यात यश आलं. या सामन्यात एक वेळ बांगलादेशची अवस्था 5 बाद 58 अशी होती. मात्र, यानंतर जाकेर अली (41) आणि शमिम हुसेन (42) यांच्यात सहाव्या विकेटसाठी 86 धावांची अभेद्य भागीदारी झाल्यानं संघाला आव्हानात्मक मजल मारता आली. या दोघांव्यतिरिक्त कर्णधार लिटन दास नाही 28 धावांची खेळी केली उर्वरित फलंदाज मात्र अपयशी ठरले. श्रीलंकेकडून फिरकीपटू वनिंदू हसरंगानं सर्वाधिक 2 तर नुवान तुषारा आणि दुषमन्था चमीरा यांनी प्रत्येकी 1-1 विकेट घेतली.

श्रीलंकेचा आरामात विजय : बांगलादेशनं दिलेल्या 140 धावांच्या माफक पक्षाचा पाठलाग करायला उतरलेल्या श्रीलंकेची सुरुवात काहीशी खराब झाली संघाच्या 13 धावा असताना सलामी वीर कुशल मेंडीस अवघ्या 3 धावांवर बाद झाला. मात्र यानंतर पथुम निसंका (50) आणि कमिल मिशारा (46) यांच्यात 95 धावांची भागीदारी झाल्यानं संघाचा विजय निश्चित झाला. परिणामी श्रीलंकेनं 14.4 षटकात त 140 धावा करत विजय मिळवला. बांगलादेश कडून मेहंदी हसननं सर्वाधिक दोन विकेट घेतल्या.

बांगलादेशच्या डावातील पहिले दोन षटक निर्धाव : या सामन्यात प्रथम गोलंदाजी करताना श्रीलंकेच्या गोलंदाजांनी टिच्चून गोलंदाजी केली. विशेष म्हणजे श्रीलंकेच्या गोलंदाजांनी पहिली दोन्ही षटकं निर्धाव टाकले इतकंच नव्हे तर या दोन्ही षटकात प्रत्येकी 1-1 विकेट घेत बांगलादेशची अवस्था दोन षटकानंतर 0/2 अशी दयनीय केली होती. शून्य धावांवर दोन विकेट गमावण्याची बांगलादेश संघाची T20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ही पहिलीच वेळ होती. तसंच T20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या इतिहासात पहिली दोन्ही षटकं निर्धाव खेळण्याची ही सातवी वेळ होती.‌

