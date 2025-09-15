ETV Bharat / sports

श्रीलंकेचा सलग दुसरा विजय; पराभवाच्या हॅट्रिकसह हाँगकाँगचा 'द एंड'

आशिया चषकातील आठवा सामना श्रीलंका आणि हॉंगकॉंग चायना क्रिकेट संघात येथील दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवण्यात आला.

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 15, 2025 at 11:34 PM IST

दुबई : आशिया चषकातील आठवा सामना श्रीलंका आणि हाँगकाँग चायना क्रिकेट संघात येथील दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. या सामन्यात अपेक्षेप्रमाणे श्रीलंकेच्या संगणक विजय मिळवत सुपर फोर फेरीतील आपलं स्थान जवळपास निश्चित केला आहे. तर हाँगकाँग चायना संघाचा हा स्पर्धेतील तिसरा सामना होता आणि त्यांना तिन्ही सामन्यात पराभवाला सामोरे जावं लागलं.

हाँगकाँगची आव्हानात्मक मजल : या सामन्यात श्रीलंकेचा कर्णधार चरित आसलंकांना नाणेफेक जिंकून हाँगकाँग संघाला प्रथम फलंदाजीला बोलावलं. यानंतर फलंदाजीला आलेल्या हाँगकाँगचा संघानं श्रीलंकेच्या बलाढ्य गोलंदाजी समोर संयमी फलंदाजी करत 20 षटकात 4 बाद 149 धावा केल्या संघाकडून निजाकत खान यानं अर्धशतक झळकावत सर्वाधिक 52 धावा केल्या. त्याच्यासह अंशुमन रथ (48) आणि झीशान अली (23) यांनीही उपयुक्त योगदान दिलं. गोलंदाजी श्रीलंकेकडून वेगवान गोलंदाज दुश्मनथा चमीरानं सर्वाधिक दोन तर वनिंदू हसरांगा आणि दसून शनाका यांनी प्रत्येकी 1-1 विकेट घेतली.

SRI LANKA BEAT HONG KONGSRI LANKA VS HONG KONGआशिया कप 2025श्रीलंका विरुद्ध हाँगकाँगASIA CUP 2025

