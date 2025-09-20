ETV Bharat / sports

आजपासून रंगणार सुपर-4 चा थरार... पराभवाचा बदला घेण्यासाठी 'टायगर्स' मैदानात

आशिया चषकात आजपासून सुपर-4 चे सामने सुरु होणार आहेत. आज श्रीलंका आणि बांगलादेश यांच्यात सामना खेळवला जाणार आहे.

SL vs BAN Match Live
आजपासून रंगणार सुपर-4 चा थरार (ETV Bharat Graphics)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2025 at 2:51 PM IST

2 Min Read
दुबई SL vs BAN Match Live : आशिया कप 2025 च्या गट टप्प्यातील सामने संपले आहेत. भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघ गट-अ मधून सुपर-4 साठी पात्र ठरले आहेत, तर श्रीलंका आणि बांगलादेश क्रिकेट संघ गट-ब मधून सुपर-4 साठी पात्र ठरले आहेत. आता पहिला सुपर-4 सामना आज 20 सप्टेंबर रोजी श्रीलंका आणि बांगलादेश यांच्यात खेळला जाईल. श्रीलंकेनं त्यांच्या पहिल्या गट ब सामन्यात बांगलादेशचा 6 विकेट्सनं पराभव केला होता. हा सामना दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल.

दुबईची खेळपट्टी कशी असेल? : आशिया कप 2025 मध्ये दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमच्या खेळपट्टीवर फलंदाजी करणं खूपच कठीण राहिलं आहे. या आशिया कपमध्ये दुबईमध्ये फलंदाजांचा स्ट्राईक रेट फक्त 109.26 होता. येथील स्लो खेळपट्ट्यांनी फिरकीपटूंना खूप पसंती दिली आहे. म्हणूनच कमी धावांचे सामने पुन्हा एकदा पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. या स्पर्धेत बांगलादेशनं दुबईच्या मैदानावर एकही सामना खेळलेला नाही, तर श्रीलंकेनं इथं हाँगकाँगला हरवलं आहे.

हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये श्रीलंकेचं वर्चस्व : बांगलादेश आणि श्रीलंका क्रिकेट संघात 21 टी-20 सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी श्रीलंकेनं 13 जिंकले आहेत, तर बांगलादेशनं 8 वेळा विजय मिळवला आहे. श्रीलंकेला फलंदाजीत कुसल मेंडिस आणि पथुम निस्सांका यांच्यावर अवलंबून असेल, तर दुष्मंथा चामीरा आणि नुवान तुषारा त्यांच्या गोलंदाजीत विरोधी संघाला अडचणीत आणू शकतात. दुसरीकडे बांगलादेश फलंदाजीत लिटन दास आणि तन्झिद हसन यांच्यावर अवलंबून असेल. तस्किन अहमद आणि मुस्तफिजुर रहमान गोलंदाजीत महत्त्वपूर्ण योगदान देण्याचा प्रयत्न करतील.

बांगलादेश विरुद्ध श्रीलंका सामना कुठं पाहायचा : बांगलादेश आणि श्रीलंका यांच्यातील सामना भारतीय वेळेनुसार रात्री 8 वाजता सुरु होईल. सोनी लिव्ह अॅपवर सामन्याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग केलं जाईल. तर टेलिव्हिजनवर असताना हा सामना सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर उपलब्ध असेल.

दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :

बांगलादेश : परवेज हुसेन इमॉन, तन्जीद हसन तमिम, लिटन दास (कर्णधार आणि यष्टीरक्षक), तौहिद हृदयॉय, शमीम हुसेन, जाकेर अली, महेदी हसन, रिशहाद हुसेन, तन्जीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान

श्रीलंका : पथुम निस्सांका, कुसल मेंडिस, कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चरिथ अस्लंका (कर्णधार), कामिंदू मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदू हसरंगा, मथिशा पाथिराना, दुष्मंथा फर्नांडो, नुवान तुषारा

