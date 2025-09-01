ETV Bharat / sports

3 दिवसांत जिंकला दुसरी ODI मॅच; विश्वविजेत्यांनी 6 वर्षांनी पाहिला असा दिवस - SRI LANKA WIN ODI SERIES

झिम्बाब्वे दौऱ्यावर झालेल्या दोन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत पाहुण्या श्रीलंका संघानं क्लीन स्पीप केलं आहे.

Sri Lanka Win ODI Series
3 दिवसांत जिंकला दुसरी ODI मॅच (Zimbabwe Cricket X Account)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 1, 2025 at 10:35 AM IST

हरारे Sri Lanka Win ODI Series : झिम्बाब्वे दौऱ्यावर खेळल्या गेलेल्या 2 क्रिकेट सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील दुसरा सामना 5 विकेट्सनं जिंकून श्रीलंका क्रिकेट संघानं मालिका क्लीन स्वीप करण्यात यश मिळवलं आहे.

6 वर्षांनंतर जिंकली मालिका : श्रीलंकेच्या संघानं या मालिकेतील पहिला सामना फक्त 7 धावांनी जिंकला होता. यानंतर दुसऱ्या सामन्यात श्रीलंकेच्या संघाला 278 धावांचं लक्ष्य मिळालं होतं, जे त्यांनी 49.3 षटकांत साध्य केलं. श्रीलंकेसाठी, सलामीवीर फलंदाज पथुम निस्सांकानं या सामन्यात फलंदाजीत महत्त्वाची भूमिका बजावत त्यानं शतक झळकावलं. याशिवाय कर्णधार चारिथ अस्लंकानंही 71 धावांची शानदार खेळी केली. यासह श्रीलंकेच्या संघानं 6 वर्षांनंतर घराबाहेर वनडे मालिका जिंकण्यात यश मिळवलं आहे, त्यांनी शेवटच्या वेळी 2019 मध्ये अशी कामगिरी केली होती.

निशांकाची शतकी खेळी : झिम्बाब्वेविरुद्ध 278 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी उतरलेल्या श्रीलंकेच्या संघाची सुरुवात चांगली झाली नाही. त्यांनी 68 धावांवर आपले 2 बळी गमावले. इथून पथुम निशांकानं सादिरा समरविक्रमासह डाव सांभाळला आणि धावसंख्या 140 पर्यंत नेली. सादिरा बाद झाल्यानंतर फलंदाजीला आलेल्या श्रीलंकेच्या संघाचा कर्णधार चारिथ अस्लंकानं निशंकासह संघाला विजयाकडे नेण्यासाठी काम केलं. चौथ्या विकेटसाठी दोघांमध्ये 90 धावांची भागीदारी झाली. पथुम निशांकानं 136 चेंडूंचा सामना करताना 16 चौकारांच्या मदतीनं 122 धावांची खेळी केली.

पथुम निसंकाचं 7वं शतक : दुसऱ्या वनडे सामन्यात, पथुम निसंकानं केवळ वनडे सामन्यात 7वं शतक ठोकलं नाही तर त्यानं लिस्ट-ए क्रिकेटमध्ये 4000 धावा पूर्ण केल्या. पथुम निसंकानं आतापर्यंत वनडे क्रिकेटमध्ये 17 अर्धशतकी खेळी खेळल्या आहेत. श्रीलंकेसाठी वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतकं ठोकण्याच्या बाबतीत निसंका आता आठव्या स्थानावर पोहोचला आहे. श्रीलंकेच्या संघाला या दौऱ्यात अजूनही तीन सामन्यांची टी-20 मालिका खेळायची आहे, जी 3 सप्टेंबरपासून सुरु होईल.

TAGGED:

