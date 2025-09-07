ETV Bharat / sports

80/10... आशिया चषकापूर्वी गतविजेत्यांची दाणादाण; अवघ्या 106 चेंडूत संघाचा खूर्दा

श्रीलंकेचा संघ सध्या वनडे आणि टी-20 मालिकेसाठी झिम्बाब्वे दौऱ्यावर आहे. टी-20 मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात श्रीलंकेच्या फलंदाजांची कामगिरी खूपच निराशाजनक होती.

ZIM vs SL 2nd T20I
आशिया चषकापूर्वी गतविजेत्यांची दाणादाण (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2025 at 9:32 AM IST

हरारे ZIM vs SL 2nd T20I : श्रीलंका आणि झिम्बाब्वे क्रिकेट संघातील टी-20 मालिकेतील दुसरा सामना 6 सप्टेंबर रोजी झिम्बाब्वेच्या हरारे स्पोर्ट्स क्लब इथं खेळवण्यात आला. या सामन्यात श्रीलंकेला पाच विकेटनं पराभव स्वीकारावा लागला. प्रथम फलंदाजी करताना श्रीलंकेचा संघ या सामन्यात केवळ 80 धावांवर सर्वबाद झाला. टी-20 क्रिकेटमधील ही श्रीलंकेची दुसरी सर्वात कमी धावसंख्या आहे. या सामन्यात श्रीलंकेच्या फलंदाजांची कामगिरी खूपच खराब होती.

टी-20 क्रिकेटमधील श्रीलंकेची सर्वात कमी धावसंख्या किती? : टी-20 क्रिकेटमधील श्रीलंकेच्या सर्वात कमी धावसंख्याबद्दल बोलायचं झालं तर, ती 77 धावा आहे. त्यांनी 2024 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ही धावसंख्या केली होती. त्याच वेळी, झिम्बाब्वेविरुद्धच्या या सामन्यात त्यांची टीम 80 धावांवर सर्वबाद झाली होती. टी-20 क्रिकेटमधील ही त्यांची दुसरी सर्वात कमी धावसंख्या आहे. तसंच 2016 मध्ये भारताविरुद्ध त्याची तिसरी सर्वात कमी धावसंख्या होती ज्यात त्यांची टीम 82 धावांवर सर्वबाद झाली होती.

श्रीलंकेच्या फलंदाजांनी निराशजनक कामगिरी : झिम्बाब्वे आणि श्रीलंकेदरम्यान झालेल्या दुसऱ्या टी-20 सामन्याबद्दल बोलायचं झालं तर, श्रीलंकेकडून सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज कामिल मिश्रा होता, त्यानं 20 चेंडूत 20 धावा केल्या. त्याच्याशिवाय कर्णधार चारिथ असलंका आणि दासुन शनाका हे दोनच फलंदाज दुहेरी आकडा गाठू शकले. मात्र या सामन्यात दोन्ही फलंदाजांनी संथ फलंदाजी केली. असलंकानं 23 चेंडूत 18 धावा केल्या तर दासुन शनाका 21 चेंडूत 15 धावा करुन बाद झाला. झिम्बाब्वेकडून सिकंदर रझानं शानदार गोलंदाजी केली. त्यानं 4 षटकात फक्त 11 धावा देऊन 3 बळी घेतले.

झिम्बाब्वेनं सहज गाठलं लक्ष्य : श्रीलंकेनं दिलेल्या 81 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, झिम्बाब्वेच्या संघानं 14.2 षटकात पाच गडी गमावून हे लक्ष्य गाठण्यात यश मिळवलं. ताशिंगा मुसेकिवा संघाकडून सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता, त्यानं 14 चेंडूत 21 धावा केल्या. त्याच्याशिवाय सलामीवीर तादिवानाशं मारुमानीनं 12 चेंडूत 17 धावा केल्या. झिम्बाब्वेच्या या विजयासह, तीन सामन्यांची ही मालिका आता 1-1 अशी बरोबरीत आहे. मालिकेतील तिसरा आणि निर्णायक सामना आज 7 सप्टेंबरला खेळला जाईल.

