टीम इंडियाच्या बॉलिंग कोचच्या नावावर अनोखा रेकॉर्ड; नो-बॉलवर घेतल्या 14 विकेट्स - MORNE MORKEL

हैदराबाद Most Wickets on No Balls : क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणाऱ्या प्रत्येक गोलंदाजाचं जास्तीत जास्त विकेट घेण्याचं स्वप्न असतं. यात काही गोलंदाज यशस्वी होतात तर काहींना अपयश येतं. तसंच काही गोलंदाजांना काही चुकांमुळं देखील विक्रम करण्याची संधी हुकते. मात्र यातून त्यांच्या नावावर काही नकोशा विक्रमांची नोंद होते. असाच एक विक्रम दक्षिण आफ्रिकेचा माजी वेगवान गोलंदाज आणि सध्या भारतीय क्रिकेट संघाचा गोलंदाजी कोच असलेल्या मोर्ने मॉर्केलच्या नावावर आहे. त्यानं त्याच्या कसोटी क्रिकेट कारकिर्दीत एक दोन नव्हे तर तब्बल 14 वेळा नो बॉलवर विकेट घेतली आहे. हा एक विश्वविक्रम आहे. विशेष म्हणजे त्यानं दक्षिण आफ्रिकेसाठी कसोटी, वनडे आणि T20 प्रकारात एकत्रितपणे 550 हून अधिक विकेट घेतल्या आहेत.

काय म्हणाला होता मॉर्केल : 2017 मध्ये इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी सामन्यात त्याच्या नावावर या नकोशा विक्रमाची नोंद झाली. 6 फूट 5 इंच उंची असलेल्या मॉर्केलची उंची आणि मोठी शरीरयष्टी हे त्याच्या अनेक नो बॉलमागील कारण मानलं जातं. पण मॉर्केल स्वतः असं मानत नव्हता. हा विक्रम त्याच्या नावावर झाल्यावर तो म्हणाला होता, की त्याच्या उंचीपेक्षा त्याच्या सवयी यासाठी जास्त जबाबदार आहेत. "मला लय आणि वेळेची गरज आहे, हे माझ्यासाठी महत्त्वाचं आहे. मी कसोटी सामन्यांमध्ये जितकी जास्त गोलंदाजी केली तितकं माझं वेळेचं नियोजन चांगलं होत गेलं," असं त्यानं त्यावेळी म्हटलं होतं.