पदार्पणाच्या सामन्यातच खेळाडूची गोलंदाजी अ‍ॅक्शन वादात; आयसीसीनं दिला 14 दिवसांचा वेळ - PRENELAN SUBRAYEN

पदार्पणाच्या सामन्यात खेळाडूची गोलंदाजी अ‍ॅक्शन वादात; आयसीसीनं दिला 14 दिवसांचा वेळ

Prenelan Subrayen
पदार्पणाच्या सामन्यातच खेळाडूची गोलंदाजी अ‍ॅक्शन वादात (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2025 at 10:59 AM IST

1 Min Read

नवी दिल्ली Prenelan Subrayen : दक्षिण आफ्रिकेचा क्रिकेट संघ सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर आहे, ज्यात त्यांना तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेत 2-1 असा पराभव स्वीकारावा लागला. त्याच वेळी, आफ्रिकन संघानं 19 ऑगस्टपासून सुरु झालेल्या तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेची सुरुवात शानदार पद्धतीनं केली, ज्यामध्ये त्यांनी पहिला सामना 98 धावांनी जिंकला. केर्न्स मैदानावर खेळल्या गेलेल्या मालिकेतील पहिल्या सामन्यात, ऑफ-स्पिन गोलंदाज प्रीनेलन सुब्रियनला दक्षिण आफ्रिकेच्या संघासाठी पदार्पणाची संधी मिळाली, ज्यामध्ये तो त्याच्या पहिल्या सामन्यानंतर गोलंदाजीच्या अ‍ॅक्शनबद्दल वादात अडकताना दिसत आहे.

आयसीसीनं प्रीनेलन सुब्रियनला दिला 14 दिवसांचा वेळ : आपल्या वनडे पदार्पणाच्या सामन्यात, प्रीनेलन सुब्रियननं 10 षटकांच्या गोलंदाजीत 46 धावा देताना एक विकेट घेतली. त्याच वेळी, या सामन्यानंतर, त्याच्या गोलंदाजीच्या अ‍ॅक्शनबद्दल आयसीसीकडे तक्रार करण्यात आली होती, ज्यावर आता कारवाई करण्यात आली आहे. सामना अधिकाऱ्यांच्या अहवालात, गोलंदाजीच्या अ‍ॅक्शनच्या वैधतेबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. आता प्रीनेलन सुब्रियानला आयसीसीनं मान्यता दिलेल्या चाचणी सुविधेत त्याची गोलंदाजीची चाचणी घ्यावी लागेल. सुब्रियाननं जुलैमध्ये बुलावायो इथं झिम्बाब्वेविरुद्ध कसोटी पदार्पण केलं होतं. सुब्रियानला आता त्याच्या गोलंदाजीच्या कृतीची चाचणी घेण्यासाठी आयसीसीनं मान्यता दिलेल्या चाचणी केंद्रात जावं लागेल, ज्यासाठी त्याला 14 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

सुब्रियान वनडे मालिकेत गोलंदाजी सुरु ठेवेल : प्रीनेलन सुब्रियानबद्दल आयसीसीनं दिलेल्या माहितीनुसार, त्याच्या गोलंदाजीच्या कृतीबाबत चाचणी केंद्रात घेतलेल्या चाचणीचा निकाल 14 दिवसांच्या आत येईपर्यंत तो गोलंदाजी सुरु ठेवू शकतो. अशा परिस्थितीत, प्रीनेलन सुब्रियान ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे मालिकेतील शेवटच्या 2 सामन्यांमध्येही गोलंदाजी करु शकतो. सुब्रियानला त्याच्या गोलंदाजीच्या कृतीबाबत चौकशीला सामोरं जावं लागण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. डिसेंबर 2012 मध्ये, क्रिकेट साउथ आफ्रिकेनं त्याला त्याच्या गोलंदाजीच्या कृतीत सुधारणा करण्यासाठी वेळ दिला, त्यानंतर दोन वेगवेगळ्या स्वतंत्र चाचण्यांमध्ये त्याची गोलंदाजीची कृती बेकायदेशीर आढळली नंतर त्याला समज दिल्यानंतर जानेवारी 2013 मध्ये सुब्रियानला पुन्हा गोलंदाजी करण्याची परवानगी देण्यात आली.

