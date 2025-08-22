ETV Bharat / sports

वनडे क्रिकेटच्या इतिहासात यापूर्वी कधीही घडलं नव्हतं ते आता घडलं आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या मॅथ्यू ब्रिट्झकेनं एक नवा विश्वविक्रम रचला आहे.

Matthew Breetzke
मॅथ्यू ब्रिट्झके (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 22, 2025 at 12:57 PM IST

मॅके Matthew Breetzke : वनडे क्रिकेटच्या इतिहासात यापूर्वी कधीही घडलं नव्हतं ते आता घडलं आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या मॅथ्यू ब्रिट्झकेनं एक नवा विश्वविक्रम रचला आहे आणि त्यानं केलेली कामगिरी एक विक्रम आहे. मॅथ्यू ब्रिट्झकेनं त्याच्या कारकिर्दीतील पहिल्या चार वनडे सामन्यांमध्ये 50 पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत, असं यापूर्वी कधीही घडलं नव्हते. पण आता मॅथ्यू ब्रिट्झकेनं वनडे क्रिकेटमध्ये एक नवीन अध्याय लिहिण्याचं काम केलं आहे.

पहिल्या चार वनडे सामन्यांमध्ये 50 पेक्षा जास्त धावा : मॅथ्यू ब्रिट्झकेनं फेब्रुवारी 2025 मध्ये लाहोरमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध सामना खेळताना वनडे सामन्यात पदार्पण केलं. या पहिल्याच सामन्यात मॅथ्यू ब्रिट्झकेनं 150 धावांची शानदार खेळी खेळली आणि जागतिक क्रिकेटमध्ये थाटात आगमन केलं. त्यानंतर, पुढच्या सामन्यात तो पाकिस्तानविरुद्ध मैदानात उतरला आणि तिथं त्यानं 83 धावा केल्या. हे दोन्ही चॅम्पियन्स ट्रॉफी सामने होते, त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेनं एकही वनडे सामना खेळला नाही. आता दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील वनडे मालिका सुरु झाली आहे, या मालिकेतील पहिल्या सामन्यात त्यानं 57 धावा केल्या. त्याच मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात, मॅथ्यू ब्रीट्झकेनं पुन्हा 88 धावा केल्या. म्हणजेच, सलग चार सामन्यांमध्ये असं करणारा तो जगातील पहिला फलंदाज बनला आहे.

नवज्योत सिंग सिद्धूनं केला असाच विक्रम : भारताच्या नवज्योत सिंग सिद्धूनंही असंच काहीसं केलं होतं. त्याच्या वनडे कारकिर्दीच्या सुरुवातीला, त्यानं पहिल्या चार डावांमध्ये 50 पेक्षा जास्त धावा केल्या. परंतु पहिल्या दोन सामन्यांनंतर, सिद्धूनं तिसऱ्या सामन्यात फलंदाजी केली नाही. म्हणूनच त्यानं त्याच्या पहिल्या पाच सामन्यांमध्ये 50 पेक्षा जास्त धावा केल्या. अशा प्रकारे पाहिलं तर, मॅथ्यू ब्रीट्झकेचा विक्रम अद्वितीय आहे आणि एक आश्चर्य आहे. सध्या मालिकेचा फक्त दुसरा सामना सुरु आहे आणि एक सामना शिल्लक आहे. जर मॅथ्यू ब्रीट्झकेनं शेवटच्या सामन्यात अशीच खेळी खेळली, तर इतर कोणत्याही फलंदाजासाठी त्याचा विक्रम मोडणं आणखी कठीण होईल.

टी-20 आणि कसोटी सामन्यांमध्ये अपयशी : दक्षिण आफ्रिकेसाठी आतापर्यंत चार वनडे सामने खेळलेल्या मॅथ्यू ब्रिट्झकेनं दोन कसोटी सामनेही खेळले आहेत, जरी त्यात त्याचे आकडे फारसे खास नाहीत. दोन कसोटी सामन्यांच्या तीन डावात त्यानं फक्त 14 धावा केल्या आहेत. जर आपण टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांबद्दल बोललो तर त्यानं 10 सामन्यांमध्ये 151 धावा केल्या आहेत. तिथंही त्याची सरासरी 16च्या आसपास आहे.

