'विश्वविजेत्या' ऑस्ट्रेलियाची घरातच जिरवली; आफ्रिकेनं दुसरा सामना जिंकत सलग पाचव्यांदा जिंकली मालिका - SA BEAT AUS IN 2ND ODI

दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघानं 3 सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यातही ऑस्ट्रेलियाचा 84 धावांनी पराभव केला.

SA Beat AUS in 2nd ODI
दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघ (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 22, 2025 at 5:28 PM IST

मॅके SA Beat AUS in 2nd ODI : लुंगी एनगिडीच्या घातक गोलंदाजीच्या जोरावर दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघानं 3 सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यातही ऑस्ट्रेलियाचा 84 धावांनी पराभव केला. या विजयासह, दक्षिण आफ्रिकेनं या वनडे मालिकेत 2-0 अशी अजिंक्य आघाडी घेतली आणि वनडे मालिकाही जिंकली. मालिकेतील तिसरा आणि शेवटचा वनडे सामना रविवारी 24 ऑगस्ट रोजी याच मैदानावर होणार आहे.

कांगारुंचे फलंदाज अपयशी : या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि नंतर मॅथ्यू ब्रिट्झके (88) आणि ट्रिस्टन स्टब्स (74) यांच्या अर्धशतकी खेळीच्या जोरावर 49.1 षटकांत 277 धावा करुन सर्वबाद झाला. प्रत्युत्तरात 278 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, कांगारु संघ 37.4 षटकांत 193 धावांत सर्वबाद झाला. त्यांचे फलंदाज या सामन्यात अपयशी ठरले. परिणामी त्यांना सामना आणि मालिकाही गमवावी लागली. यासह दक्षिण आफ्रिकेनं ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या शेवटच्या पाचही वनडे मालिकांमध्ये विजय मिळवला आहे.

मॅथ्यू ब्रिट्झके आणि ट्रिस्टन स्टब्स यांनी अर्धशतकं : दक्षिण आफ्रिकेसाठी या सामन्यात टेम्बा बावुमाच्या ऐवजी एडेन मार्करामनं संघाची कमान हाती घेतली. परंतु त्याला फलंदाजीत काहीच करता आलं नाही आणि तो शून्यावर बाद झाला. युवा फलंदाज डेवॉल्ड ब्रेव्हिसनेही निराशा केली आणि त्यानं 5 चेंडूत फक्त एक धाव काढली. यानंतर टोनी डी जॉर्जनं 38 धावा केल्या, तर वियान मुल्डरनं 26 धावा केल्या तर केशव महाराज 22 धावा करुन नाबाद राहिला. रायन रिकेल्टनला फक्त 8 धावा करता आल्या. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाकडून अॅडम जम्पानं सर्वाधिक 3 बळी घेतले तर झेवियर बार्टलेट, नॅथन एलिस आणि मार्नस लाबुशेन यांनी 2-2 बळी घेतले तर जोश हेझलवूडनं एक बळी घेतला. दक्षिण आफ्रिकेकडून मॅथ्यू ब्रिट्झके आणि ट्रिस्टन स्टब्स यांनी अनुक्रमे 88 धावा आणि 74 धावा केल्या.

लुंगी एनगिडीचे 5 बळी : यानंतर दक्षिण आफ्रिकेकडून लुंगी एनगिडीनं शानदार गोलंदाजी केली आणि सर्वाधिक 5 बळी घेत कांगारु संघाचं कंबरडं मोडलं तर नांद्रे बर्गर आणि सेनुरन मुथुसामी यांनी प्रत्येकी 2-2 बळी घेतले. कांगारु फलंदाज जॉश इंग्लिशनं 87 धावांची खेळी केली, परंतु तो संघाला विजय मिळवून देऊ शकला नाही. कर्णधार मार्श 18 धावा, ट्रॅव्हिस हेड 6 धावा आणि लॅबुशेन 1 धावेवर बाद झाला. याशिवाय कॅमेरुन ग्रीननं 35, अ‍ॅलेक्स कॅरीनं 13 तर आरोन हार्डीनं फक्त 10 धावा केल्या.

