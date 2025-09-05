ETV Bharat / sports

27 वर्षांनी पाहुण्यांचा विजयी जल्लोष; घरच्या मैदानावर इंग्रजांची नाचक्की - SA BEAT ENG IN ODI

इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघात 3 सामन्यांची वनडे मालिका खेळवली जात आहे. दक्षिण आफ्रिकेनं पहिले दोन्ही वनडे सामने जिंकत मालिका खिशात घातली आहे.

SA Beat ENG in ODI
दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघ (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 5, 2025 at 9:29 AM IST

2 Min Read

लंडन SA Beat ENG in ODI : इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघात 3 सामन्यांची वनडे मालिका खेळवली जात आहे. यात दक्षिण आफ्रिकेनं पहिले दोन्ही वनडे सामने जिंकून मालिकाही जिंकली आहे. विशेष म्हणजे 1998 नंतर पहिल्यांदाच दक्षिण आफ्रिकेनं इंग्लंडमध्ये वनडे मालिका जिंकली आहे. इंग्लंडनं 2017 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध शेवटची द्विपक्षीय वनडे मालिका जिंकली. मालिकेतील दुसरा वनडे सामना 4 सप्टेंबर रोजी लंडनच्या लॉर्ड्स इथं खेळला गेला होता, जो दक्षिण आफ्रिकेनं 5 धावांनी जिंकला. दोन्ही संघांमध्ये एक उच्च धावसंख्या असलेला सामना खेळला गेला, ज्यामध्ये पाहुण्या संघानं विजय मिळवला.

इंग्लंडचा गोलंदाजी करण्याचा निर्णय : लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानावर खेळल्या गेलेल्या दुसऱ्या सामन्यात इंग्लंडनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. अशा परिस्थितीत दक्षिण आफ्रिकेनं 50 षटकांत 8 गडी गमावून 330 धावा केल्या. पाहुण्या संघासाठी मॅथ्यू ब्रीट्झकेनं सर्वाधिक 85 धावा केल्या. याशिवाय ट्रिस्टन स्टब्सनं 58 धावांची खेळी केली. तसंच एडेन मार्कराम (49), डेवॉल्ड ब्रेव्हिस (42), रायन रिकोल्टन (35) आणि कॉर्बिन बॉश (32*) यांनीही चांगली खेळी केली. तर इंग्लंडकडून जोफ्रा आर्चरनं सर्वाधिक 4 बळी घेतले. आदिल रशीदनं 2 बळी तर जेकब बेथेलनं 1 विकेट घेतली.

शेवटच्या षटकात इंग्लंडचा पराभव : 331 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना इंग्लंडनंही चांगली फलंदाजी केली. जो रुटनं 61 धावा आणि जोस बटलरनं 61 धावा केल्या. जेकब बेथेलनं 58 धावा केल्या. विल जॅक्स (39) आणि कर्णधार हॅरी ब्रूक (33) यांनीही योगदान दिलं. शेवटी, जोफ्रा आर्चरनंही जलद गतीनं 27 धावा केल्या आणि नाबाद राहिला. मात्र तरीही, इंग्लंडनं शेवटच्या षटकात फक्त 5 धावांनी सामना गमावला.

शेवटच्या षटकात 16 धावांची गरज : इंग्लंडला निर्धारित 50 षटकांत 9 गडी बाद फक्त 325 धावा करता आल्या. शेवटच्या षटकात इंग्लंडला विजयासाठी 16 धावांची आवश्यकता होती. मात्र संघाला 10 धावा करण्यात यश आलं. गोलंदाजीत दक्षिण आफ्रिकेकडून नांद्रे बर्गरनं 3, केशव महाराजनं 2 तर लुंगी एनगिडी, कॉर्बिन बॉश आणि सेनुरन मुथुसामी यांनी प्रत्येकी 1 विकेट घेतली. मालिकेतील तिसरा आणि शेवटचा सामना रविवार 7 सप्टेंबर रोजी साऊथहॅम्पटन इथं होणार आहे. तसंच यानंतर दोन्ही संघांमद्ये तीन सामन्यांची टी-20 मालिकाही खेळवली जाणार आहे.

