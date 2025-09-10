8 वर्षांनंतर घरातच सीरीज जिंकण्यासाठी इंग्रज मैदानात; ENG vs SA पहिली मॅच कुठं दिसेल?
दक्षिण आफ्रिकेचा क्रिकेट संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर आहे. वनडे मालिकेनंतर आजपासून दोन्ही संघांमध्ये तीन सामन्यांची टी-20 मालिका सुरु होत आहे.
Published : September 10, 2025 at 5:17 PM IST
कार्डिफ ENG vs SA 1st T20I Live : दक्षिण आफ्रिकेचा क्रिकेट संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर आहे. वनडे मालिकेनंतर आजपासून दोन्ही संघांमध्ये तीन सामन्यांची टी-20 मालिका सुरु होत आहे. मालिकेतील पहिला सामना सोफिया गार्डन कार्डिफ इथं खेळला जाणार आहे. वनडे मालिका 2-1 नं जिंकल्यानंतर, दक्षिण आफ्रिकेचं लक्ष आता टी-20 मालिकेकडे आहे.
शेवटच्या वनडेत सर्वात मोठा विजय : वनडे सामन्यानंतर, आता चाहत्यांना या दोन्ही संघांमधील टी-20 चा थरार पाहायला मिळेल. शेवटच्या वनडे सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला दारुण पराभवाचा सामना करावा लागला. ज्यामध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा संघ फक्त 72 धावांवर बाद झाला. तर इंग्लंडनं प्रथम फलंदाजी करताना 342 धावा केल्या. यासह, इंग्लंडनं वनडे क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात मोठा विजय देखील मिळवला.
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिकेतील सामन्यापूर्वी, दोघांमधील हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा राहिला आहे हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. या दोन्ही संघांमध्ये यापूर्वी एकूण 26 सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी इंग्लंडनं 12 सामने जिंकले आहेत आणि दक्षिण आफ्रिकेनं 13 सामने जिंकले आहेत, त्यामुळं हा सामना जिंकत इंग्लंड संघ बरोबरी करण्याचा प्रयत्न करेल. विशेष म्हणजे यजमान इंग्लंडनं 2017 नंतर घरच्या मैदानावर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टी-20 मालिका जिंकलेली नाही. आता ही मालिका जिंकत ते मालिका विजयाचा दुष्काळ संपवण्याचा प्रयत्न करतील.
कार्डिफची खेळपट्टी कशी असेल : इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील मालिकेतील पहिला टी-20 सामना कार्डिफमधील सोफिया गार्डन्स स्टेडियमवर खेळला जाईल. सोफिया गार्डन्स इथं आतापर्यंत खेळल्या गेलेल्या 9 टी-20 सामन्यांपैकी 6 सामन्यांमध्ये लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघानं विजय मिळवला आहे. येथील खेळपट्टी संतुलित आहे. येथील खेळपट्टी गोलंदाज आणि फलंदाज दोघांसाठीही उपयुक्त आहे. गोलंदाजांना खेळपट्टीवर उसळी आणि वेग दोन्ही मिळतो. अशा परिस्थितीत चेंडू बॅटवर सहज येतो आणि फलंदाज सहजपणे मोठे शॉट खेळू शकतात. येथील खेळपट्टीवर वेगवान गोलंदाजांना स्विंग देखील मिळते, विशेषतः जेव्हा मैदानावर ढग असतात. पण जसजसा खेळ पुढं सरकतो तसतसे फिरकी गोलंदाजांनाही खेळपट्टीवरुन मदत मिळते. मधल्या षटकांमध्ये फलंदाजांना इथं थोडी सावधगिरीनं फलंदाजी करावी लागते.
इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील टी-20 मालिकेतील पहिला सामना कधी आणि कुठं खेळवला जाईल?
इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील टी-20 मालिकेतील पहिला सामना कार्डिफ येथील सोफिया गार्डन्स स्टेडियमवर रात्री 11 वाजेपासून खेळवला जाईल. याची नाणेफेक अर्धातास आधी होईल.
इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील टी-20 मालिकेतील पहिला सामना कुठं आणि कसा पाहायचा?
इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील टी-20 मालिकेतील पहिला सामना सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर लाईव्ह पाहता येईल. तसंच या सामन्याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग सोनी लिव्ह ऍपवर केलं जाईल.
दोन्ही संघांची प्लेइंग 11 :
इंग्लंड (घोषित) : फिल साल्ट, जोस बटलर, जेकब बेथेल, हॅरी ब्रूक, सॅम करन, टॉम बँटन, विल जॅक्स, जेमी ओव्हरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद.
दक्षिण आफ्रिका (संभाव्य) : एडन मार्कराम, रायन रिक्लेटन, लुआन ड्रे प्रिटोरियस, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, कॉर्बिन बॉश, डोनोव्हन फरेरा, कागिसो रबाडा, केशव महाराज, मार्को जॉन्सन, लुंगी एनगिडी.
