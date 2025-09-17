ETV Bharat / sports

कांदा उत्पादक शेतकऱ्याच्या मुलाचा जपानमध्ये डंका; ऐतिहासिक 'उडी' मारताच म्हणाला "छत्रपती शिवाजी महाराज की जय"! पाहा व्हिडिओ

नाशिककर सर्वेश कुशारेनं जागतिक अ‍ॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिपच्या उंच उडीच्या अंतिम फेरीत 2.28 मीटरच्या वैयक्तिक सर्वोत्तम कामगिरीसह सहावं स्थान पटकावलं, तर हमिश केरनं यात सुवर्णपदक जिंकलं.

टोकियो Sarvesh Kushare : मंगळवारी इथं झालेल्या जागतिक अ‍ॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिपच्या उंच उडीच्या अंतिम फेरीत भारताचा सर्वेश कुशारे सहाव्या स्थानावर राहिला. त्यानं 2.28 मीटर ही वैयक्तिक सर्वोत्तम कामगिरी केली. विशेष म्हणजे जागतिक अ‍ॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिपच्या उंच उडीसाठी पात्र ठरलेला सर्वेश हा पहिलाच भारतीय खेळाडू आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज की जय घोषणा : सर्वेशनं अंतिम फेरीत तिसऱ्या प्रयत्नात 2.28 मीटर उडी मारली आणि 2022 मध्ये त्यानं केलेल्या त्याच्या मागील सर्वोत्तम 2.27 मीटरच्या कामगिरीला मागं टाकलं. त्यानं 2.31 मीटरचा प्रयत्न चुकवला आणि 2018 मध्ये प्रस्थापित केलेल्या तेजस्विन शंकरच्या 2.29 मीटरच्या राष्ट्रीय विक्रमापेक्षा तो कमी पडला. 2.28 मीटर गाठल्यानंतर नाशिकच्या सौरभ कुशारेनं गर्दीकडे पाहिले आणि "छत्रपती शिवाजी महाराज की जय" अशी घोषणा केली.

पदक गमावलं तरीही कामगिरी ऐतिहासिक : नाशिक येथील कांदा उत्पादक शेतकऱ्याचा मुलगा सर्वेश त्याच्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीला चाऱ्यापासून बनवलेल्या चटईवर सराव करायचा. जरी त्यानं पदक गमावलं असलं तरी, त्याची ही कामगिरी ऐतिहासिक होती. त्याच्या 34व्या स्थानाच्या जागतिक क्रमवारीतील कोट्यामुळं तो त्याच्या श्रेणीतील 36 खेळाडूंमध्ये जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेसाठी पात्र ठरला. त्यानं पहिल्या प्रयत्नात 2.20 मीटर अंतर पार केलं आणि नंतर आणखी दोन उड्या मारल्यानंतर 2.24 मीटर अंतर पार केलं. त्यानंतर त्याला 2.28 मीटर अंतराचं लक्ष्य देण्यात आलं, जे पार करण्यात तो पहिल्या दोन प्रयत्नात अयशस्वी झाला परंतु तिसऱ्या प्रयत्नात तो यशस्वी झाला. मात्र तीन प्रयत्नांनंतरही तो 2.31 मीटर अंतर पार करु शकला नाही.

आतापर्यंत अनेक स्पर्धांमध्ये सहभागी : 2023 च्या आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धेत रौप्यपदक विजेता सर्वेश कुशारेचं 2022 च्या आशियाई खेळांमध्ये पदक थोडक्यात हुकलं आणि त्याला चौथ्या स्थानावर समाधानी राहावं लागलं. बुडापेस्ट इथं झालेल्या 2023 च्या जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत तो पात्रता गट-बी मध्ये 11व्या आणि 33 स्पर्धकांपैकी एकूण 20व्या स्थानावर राहिला. या स्पर्धेत न्यूझीलंडचा ऑलिंपिक विजेता हमिश केरनं 2.36 मीटर अंतर पार करुन सुवर्णपदक जिंकलं. जागतिक इनडोअर विजेता कोरियाचा सेउन्घ्योक वू यानं हंगामातील सर्वोत्तम 2.34 मीटरसह दुसरं स्थान पटकावलं तर झेक प्रजासत्ताकचा जान स्टेफेला यानं 2.31 मीटरच्या प्रयत्नासह तिसरं स्थान पटकावलं.

