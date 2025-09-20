ETV Bharat / sports

स्मृती 'रेकॉर्ड ब्रेकर' मंधाना... कांगारुंविरुद्ध 63 चेंडूच्या मोडला कोहलीचा 12 वर्षे जुना विक्रम

ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सुरू असलेल्या तिसऱ्या वनडे सामन्यात भारतीय महिला संघाची फलंदाज स्मृती मंधनानं शतकी खेळीत अनेक नवीन विक्रम केले.

Smriti Mandhana
स्मृती मंधाना (File Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2025 at 8:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली Fastest Century by An Indian in ODI : भारतीय क्रिकेट संघाची स्टार महिला सलामीवीर स्मृती मंधनानं ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या निर्णायक वनडे सामन्यात शानदार शतकी खेळी केली. तिनं 3 सामन्यांच्या मालिकेत सलग दुसरं शतक झळकावलं. हे शतक तिनं अवघ्या 50 चेंडूत झळकावत भारताकडून वन-डे (पुरुष आणि महिला) क्रिकेटच्या इतिहासात सर्वात वेगवान शतक झळकवण्याचा विक्रम आपल्या नावी केला आहे.

कोहलीचा विक्रम इतिहासजमा : आगामी विश्वचषकापूर्वी मंधाना उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. 413 धावांच्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना तिनं तिच्या एकदिवसीय कारकिर्दीतील 13वं शतक झळकावलं. महिला एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतकं झळकावण्याच्या बाबतीत मंधानानं संयुक्त दुसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. या दरम्यान मंधानानं विराट कोहलीचा विक्रम मोडला आहे. कोहलीनं 2013 मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 52 चेंडूत शतक झळकावलं होतं. हा विक्रम आता मंधानानं‌ मोडला आहे. या सामन्यात ती 63 चेंडूत 125 धावा करुन बाद झाली. तिनं आपल्या खेळी दरम्यान 17 चौकार आणि 5 षटकार मारले.

50 चेंडूत ठोकल्या 100 धावा : स्मृती मंधानानं 50 चेंडूत 14 चौकार आणि 4 षटकारांसह आपलं शतक पूर्ण केलं. मंधानाचं हे तिच्या एकदिवसीय कारकिर्दीतील तेरावं शतक आहे. महिलांच्या एकदिवसीय सामन्यांमध्ये सर्वाधिक शतकं ठोकण्याच्या बाबतीत मंधानानं न्यूझीलंडच्या सुझी बेट्ससह संयुक्तपणे दुसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. सुझीनं तिच्या एकदिवसीय कारकिर्दीत 13 शतकं ठोकली आहेत. ऑस्ट्रेलियाची मेग लॅनिंग 15 शतकांसह या यादीत अव्वल स्थानावर आहे. मंधनानं महिलांच्या वनडे सामन्यांमध्ये सर्वात जलद शतक ठोकण्याचा भारतीय विक्रम केला आहे. तर जागतिक महिलांच्या एकदिवसीय सामन्यांमध्ये हे दुसरं सर्वात जलद शतक आहे.

भारतासाठी सर्वात जलद एकदिवसीय शतक (पुरुष किंवा महिला) :

50 चेंडू - स्मृती मानधना विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली, 2025

52 चेंडू - विराट कोहली विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, जयपूर, 2013

60 चेंडू - वीरेंद्र सेहवाग विरुद्ध न्यूझीलंड, हॅमिल्टन, 2009

61 चेंडू - विराट कोहली विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, नागपूर, 2013

62 चेंडू - मोहम्मद अझरुद्दीन विरुद्ध न्यूझीलंड, बडोदा, 1988

62 चेंडू - केएल राहुल विरुद्ध नेदरलँड्स, बेंगळुरू, 2023

महिला एकदिवसीय सामन्यांमध्ये सर्वाधिक शतकं :

15 - मेग लॅनिंग (ऑस्ट्रेलिया)

13 - सुझी बेट्स (न्युझीलँड)

13 - स्मृती मानधना (भारत)

12 - टॅमी ब्यूमोंट (इंग्लंड)

महिला एकदिवसीय सामन्यांमधील सर्वात जलद शतकं (चेंडूनुसार) :

45 - मेग लॅनिंग विरुद्ध न्यूझीलंड - विजेता, नॉर्थ सिडनी ओव्हल, 2012

50 - स्मृती मानधना विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया - विजेता, दिल्ली 2025

57 - करेन रोल्टन विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका - विजेता, लिंकन, 2000

57 - बेथ मूनी विरुद्ध भारत, दिल्ली, 2025

59 - सोफी डेव्हाईन विरुद्ध आयर्लंड, डब्लिन, 2018

60 - चामारी अथापथु विरुद्ध न्यूझीलंड, गॅले, 2023

हेही वाचा -

भारतीय महिला क्रिकेट संघ गुलाबी जर्सी घालून का खेळत आहे? जाणून घ्या यामागील मुख्य कारण

412/10... विश्वविजेत्यांनी टीम इंडियाविरुद्ध 300 चेंडूत उभारला धावांचा हिमालय

For All Latest Updates

TAGGED:

SMRITI MANDHANAस्मृती मंधानाFASTEST CENTURY BY AN INDIANSMRITI MANDHANA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

कर्नाटक स्टाईल टोमॅटो चटणी; जेवणाची चव द्विगुणीत करण्यासाठी सर्वोत्तम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.