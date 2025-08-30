ETV Bharat / sports

लंकन गोलंदाजाचा ऐतिहासिक कारनामा; 2025 मध्ये दुसऱ्यांदा दिसला असा क्षण - DILSHAN MADUSHANKA

हरारे मैदानावर खेळल्या गेलेल्या झिम्बाब्वे आणि श्रीलंका यांच्यातील पहिल्या वनडे सामन्यात श्रीलंकेचा वेगवान गोलंदाज दिलशान मदुशंकानं ऐतिहासिक कारनामा केला.

श्रीलंका क्रिकेट संघ (AFP Photo)
हरारे Dilshan Madushanka Hat-trick : श्रीलंका क्रिकेट संघ सध्या झिम्बाब्वेच्या दौऱ्यावर आहे. जिथं ते २ वनडे आणि 3 टी-20 सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. या वनडे मालिकेतील पहिला सामना हरारे मैदानावर खेळला गेला होता, ज्याचा शेवट खूप रोमांचक होता. पहिल्या वनडे सामन्यात यजमान झिम्बाब्वे संघाला शेवटच्या षटकात विजयासाठी 10 धावांची आवश्यकता होती, ज्यामध्ये श्रीलंकेकडून गोलंदाजी करणाऱ्या दिलशान मधुशंकानं हॅटट्रिक घेतली आणि आपल्या संघाचा विजय निश्चित केला. मधुशंकाच्या शानदार गोलंदाजीमुळं झिम्बाब्वे संघ 50 षटकांत 8 गडी गमावून फक्त 291 धावा करु शकला आणि त्यांना 7 धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला. यासह श्रीलंकेनं या मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे.

2025 मध्ये असा पराक्रम करणारा दुसरा गोलंदाज : पहिल्या वनडे सामन्यात जेव्हा श्रीलंकेच्या संघाचा वेगवान गोलंदाज दिलशान मधुशंकाला शेवटच्या षटकात गोलंदाजी करण्यासाठी आणण्यात आलं तेव्हा सिकंदर रझा झिम्बाब्वेकडून फलंदाजी करत होता ज्यानं 92 धावांची खेळी केली होती. मधुशंकानं षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर रझाला बाद करुन पॅव्हेलियनमध्ये पाठवलं. त्यानंतर, मधुशंकाने दुसऱ्याच चेंडूवर ब्रॅड इव्हान्सची विकेट घेतली, तर तिसऱ्या चेंडूवर मधुशंकानं नागरवाला बाद करुन आपली हॅटट्रिक पूर्ण केली. 2025 मध्ये वनडे क्रिकेटमधील ही दुसरी हॅटट्रिक आहे, यापूर्वी जानेवारीमध्ये न्यूझीलंड दौऱ्यावर श्रीलंकेचा गोलंदाज महेश तिक्षणानं ही कामगिरी केली होती. दिलशान मधुशंका हा श्रीलंकेसाठी वनडे क्रिकेटमध्ये हॅटट्रिक घेणारा फक्त 8वा खेळाडू आहे.

श्रीलंकेसाठी वनडे सामन्यांमध्ये हॅट्ट्रिक घेतलेल्या गोलंदाजांची यादी :

  • चामिंडा वास : विरुद्ध झिम्बाब्वे (2001), विरुद्ध बांगलादेश (2003)
  • लसिथ मलिंगा : विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (2007), विरुद्ध केनिया (2011), विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया (2011)
  • परवेझ महारुफ : विरुद्ध भारत (2010)
  • थिसारा परेरा : विरुद्ध पाकिस्तान (2012)
  • वानिंदू हसरंगा : विरुद्ध झिम्बाब्वे (2017)
  • शेहान मदुशंका : विरुद्ध बांगलादेश (2018)
  • महिष तिक्षणा : विरुद्ध न्यूझीलंड (2025)
  • दिलशान मदुशंका : विरुद्ध झिम्बाब्वे (2025)

सिकंदर रझाची खेळी व्यर्थ : हरारे मैदानावर खेळल्या गेलेल्या मालिकेतील पहिल्या वनडे सामन्याबद्दल बोलायचं झालं तर, श्रीलंकेच्या संघानं प्रथम फलंदाजी करताना 50 षटकांत 6 गडी गमावून 298 धावा केल्या, ज्यामध्ये पथुम निस्सांकानं 76 तर जानिथ लियानागेनं नाबाद 70 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात झिम्बाब्वेनं 161 धावांवर आपला अर्धा संघ गमावला, पण येथून सिकंदर रझा आणि टोनी म्योंगा यांनी डाव सांभाळला आणि संघाला विजयाकडे नेण्याचा प्रयत्न केला पण ते त्यात यशस्वी होऊ शकले नाही.

रविवारी होणार दुसरा वनडे : सिकंदर रझानं या सामन्यात 87 चेंडूत 92 धावांची खेळी केली, तर म्योंगा 43 धावा काढून नाबाद राहिला. श्रीलंकेकडून मधुशंकानं गोलंदाजीत 4 बळी घेतले, तर असिता फर्नांडोनं तीन बळी घेतले. या वनडे मालिकेतील दुसरा आणि शेवटचा सामना 31 ऑगस्ट रोजी हरारे मैदानावर खेळला जाईल.

