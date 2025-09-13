IND vs PAK सामन्यावरुन राजकारण तापलं, टीम इंडियाचे खेळाडू टेंशनमध्ये? प्रशिक्षकांचं मोठं वक्तव्य
दुबईमध्ये होणाऱ्या भारत-पाकिस्तान सामन्यापूर्वी वातावरण तापलेलं आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांमधील ही पहिलाच सामना आहे.
Published : September 13, 2025 at 11:59 AM IST
दुबई Sitanshu Kotak on IND vs PAK Match : रविवारी दुबईमध्ये आशिया चषकात होणाऱ्या भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यापूर्वी सर्वत्र वातावरण तापलं आहे. सीमा वाद आणि मे महिन्यात झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर दोन्ही संघ आमनेसामने येणारा हा पहिलाच सामना असेल. या हल्ल्यात 26 पर्यटकांचा मृत्यू झाला होता, त्यानंतर भारतानं दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर 'ऑपरेशन सिंदूर' चालवून प्रत्युत्तर दिलं. अशा परिस्थितीत खेळ आणि राजकारण यांचं मिश्रण होणं स्वाभाविक होतं. भारतानं पाकिस्तानविरुद्ध क्रिकेट खेळू नये अशी अनेकांनी मागणी केली. परंतु टीम इंडियाचे फलंदाजी प्रशिक्षक सितांशु कोटक यांनी स्पष्ट केलं की खेळाडूंचं लक्ष फक्त आणि फक्त क्रिकेटवर आहे.
सरकारच्या निर्णयानंतर सामना : आगामी भारत-पाकिस्तान सामन्यापूर्वी टीम इंडियाचे प्रशिक्षक म्हणाले, "बीसीसीआयनं सरकारच्या निर्णयाशी पूर्णपणे जुळवून घेतलं आहे. बोर्डाने स्पष्ट केल्यापासून, आमच्या खेळाडूंचं लक्ष फक्त सामन्यावर असतं. भारत विरुद्ध पाकिस्तान हा नेहमीच एक रोमांचक आणि स्पर्धात्मक सामना असतो." पत्रकारांनी कोटक यांना विचारलं की काश्मीर हल्ल्याचा आणि सीमा तणावाच्या दबावामुळं खेळाडू प्रभावित होतात का? यावर त्यांनी अगदी सरळ उत्तर दिलं, "खेळाडू फक्त मैदानावर लक्ष केंद्रित करतात, त्यांच्या मनात दुसरं काहीही चालत नाही." प्रशिक्षकांच्या या विधानावरुन असं दिसून येतं की टीम इंडिया मैदानाबाहेरील क्रियाकलापांना त्यांच्या खेळात व्यत्यय आणू देत नाही.
आशिया कपमध्ये भारताचं पाकिस्तानवर वर्चस्व : सरकारी धोरणानुसार भारत पाकिस्तानसोबत कोणतीही द्विपक्षीय मालिका खेळणार नाही. परंतु आशिया कप किंवा आयसीसी स्पर्धांसारख्या बहुपक्षीय स्पर्धांमध्ये ही टक्कर सुरुच राहील. यामुळंच दुबईतील हा हाय-व्होल्टेज सामना आणखी खास बनला आहे. तयारींबद्दल बोलायचं झालं तर दोन्ही संघांचा मार्ग वेगळा दिसतो. भारतानं टी-20 स्वरुपात सूर्यकुमार यादवच्या कर्णधारपदावर विश्वास व्यक्त केला आहे आणि तरुण खेळाडूंना आजमावलं आहे. दुसरीकडे, पाकिस्ताननं मोठी खेळी केली आहे आणि वरिष्ठ स्टार बाबर आझम आणि मोहम्मद रिझवान यांना बाहेर ठेवलं आहे. या बदलावरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
भारताची विजयी सुरुवात : 9 सप्टेंबरपासून युएईमध्ये आशिया चषकाला सुरुवात झाली असून भारत-पाकिस्तान यांच्यातील सामना 14 तारखेला दुबईमध्ये खेळला जाईल. तर 21 सप्टेंबर रोजी दोन्ही संघ सुपर फोरमध्ये पुन्हा आमनेसामने येण्याची शक्यता आहे. या स्पर्धेचा अंतिम सामना 28 सप्टेंबर रोजी दुबईमध्ये खेळला जाईल. ही स्पर्धा टी-20 स्वरुपात होत आहे, जेणेकरुन पुढील वर्षी भारत आणि श्रीलंकेत होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकाची तयारी करता येईल. या स्पर्धेत भारतीय संघानं विजयी सुरुवात केली असून पहिल्या सामन्यात यजमान यूएईचा 9 विकेटनं दारुण पराभव केला आहे.
