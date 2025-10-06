ODI क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदाच पाकिस्तानी खेळाडूनं भारताविरुद्ध मारला सिक्सर; तरीही संघाचा पराभव
भारताविरुद्धच्या सामन्यात पाकिस्तानी संघासाठी सिद्रा अमीननं दमदार अर्धशतक झळकावलं, पण तरीही तिच्या संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला.
Published : October 6, 2025 at 10:59 AM IST
कोलंबो India vs Pakistan Women ODI : महिला विश्वचषक 2025 च्या दुसऱ्या सामन्यात, पाकिस्तानी संघाला भारतीय संघाविरुद्ध 88 धावांनी मानहानीकारक पराभव पत्करावा लागला. या सामन्यात पाकिस्तानी संघ गोलंदाजी, फलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण या तिन्ही विभागात पूर्णपणे अपयशी ठरला. सामन्यात भारतानं प्रथम फलंदाजी केली आणि 247 धावा केल्या. त्यानंतर पाकिस्तानचा संघ फक्त 159 धावांवर गारद झाला. पाकिस्तानकडून सिद्रा अमीननं अर्धशतक झळकावत सर्वाधिक 81 धावा केल्या, परंतु ती संघाला विजय मिळवून देऊ शकली नाही.
सिद्रा अमीननं झळकावलं अर्धशतक : 2025 च्या महिला विश्वचषकात सिद्रा अमीननं भारतीय संघाविरुद्ध 106 चेंडूत एकूण 81 धावा केल्या, ज्यामध्ये नऊ चौकार आणि एक षटकार होता. यासह सिद्रानं इतिहास रचला. वनडे क्रिकेटमध्ये भारताविरुद्ध षटकार मारणारी ती पहिलीच पाकिस्तानी महिला खेळाडू ठरली. तिच्यापूर्वी कोणत्याही पाकिस्तानी महिला खेळाडूनं भारताविरुद्ध वनडेमध्ये षटकार मारला नव्हता. तसंच ती आता भारताविरुद्ध वनडे सामन्यात सर्वाधिक धावा करणारी पाकिस्तानी महिला क्रिकेटपटू बनली आहे. भारत आणि पाकिस्ताननं आतापर्यंत एकूण 12 महिला वनडे सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये भारतीय संघानं प्रत्येक वेळी विजय मिळवला आहे, तर पाकिस्तानी संघ नेहमीच पराभूत झाला आहे. या 12 सामन्यांमध्ये पाकिस्ताननं भारताविरुद्ध फक्त एकच षटकार मारला आहे आणि तो होता सिद्रा अमीनचा.
सिद्रा अमीनच्या अर्धशतकानंतरही संघाचा पराभव : भारताविरुद्धच्या सामन्यात अर्धशतक झळकावूनही, सिद्रा अमीनच्या संघाला फायदा झाला नाही कारण तिला इतर फलंदाजांकडून पाठिंबा मिळाला नाही, ज्यामुळं संघाचा पराभव झाला. सिद्रा व्यतिरिक्त, नतालिया परवेझनंही 33 धावा केल्या, परंतु संपूर्ण संघ 43 षटकांत 159 धावांवर बाद झाला. भारताकडून क्रांती गौडनं उत्कृष्ट कामगिरी केली. तिनं 10 षटकांत फक्त 20 धावा देत तीन विकेट घेतल्या आणि संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. तिच्या उत्कृष्ट कामगिरीसाठी तिला सामनावीराचा पुरस्कारही मिळाला.
पाकिस्तान पॉइंट्स टेबलमध्ये सहाव्या स्थानावर : 2025 च्या महिला विश्वचषकात पाकिस्तानी संघाचा सलग दुसरा पराभव झाला आहे. पहिल्या सामन्यात बांगलादेशनं संघाचा सात विकेट्सनं पराभव केला होता. दुसऱ्या सामन्यात त्यांना भारतानं 88 धावांनी पराभव पत्करावा लागला. शून्य गुणांसह, ते गुणतालिकेत सहाव्या स्थानावर आहेत आणि त्यांची निव्वळ धावगती उणे 1.77 आहे
