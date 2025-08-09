Essay Contest 2025

माती आणि गादी, चला खेळूया कुस्ती... 111 वर्षांपासून कुस्तीपटूंना घडवणारं मंडळ - WRESTLING IN AMRAVATI

कुस्ती हा भारतात प्राचीन काळापासून खेळला जाणारा खेळ आहे. याच कुस्तीची गेल्या 111 वर्षांपासून एक मंडळ परंपरा जपत आहे.

Wrestling in Amravati
माती आणि गादी, चला खेळूया कुस्ती (ETV Bharat Graphics)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2025 at 4:08 PM IST

अमरावती Wrestling in Amravati : कुस्ती हा भारतात प्राचीन काळापासून खेळला जाणारा खेळ आहे. महाराष्ट्रात ग्रामीण भागात सर्वात लोकप्रीय असणारा कुस्ती हा खेळ विदर्भात अमरावती शहराच्या मातीतही रुजलेला पाहायला मिळतो. 1914 पासून खास कुस्तीसाठी सुरु झालेल्या श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळानं इथं 111 वर्षांची परंपरा जपत नव्या पिढीतील राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय खेळाडू अमरावतीच्या मातीत तयार होत आहेत. लाल माती आणि आधुनिक पद्धतीच्या गादीवर याठिकाणी मल्ल नियमित सराव करतात. कुस्तीच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय खेळाडू निर्माण करणाऱ्या श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळातील कुस्ती खेळबाबत "ईटीव्ही भारत"चा हा स्पेशल रिपोर्ट.

Wrestling in Amravati
माती आणि गादी चला खेळूया कुस्ती... (ETV Bharat Reporter)

कुस्तीचं प्रतिष्ठित केंद्र म्हणून ओळख : अमरावती शहरातील श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ हे कुस्तीचं प्रतिष्ठित केंद्र म्हणून ओळखलं जातं. याठिकाणी फ्रीस्टाईल आणि ग्रीक रोमन या दोन प्रकारच्या कुस्तींचं प्रशिक्षण मल्लांना दिलं जातं. वयाच्या आठ दहा वर्षांपासून चिमुकले याठिकाणी कुस्तीचं प्रशिक्षण घेण्यासाठी येतात. मातीतली कुस्ती आणि आधुनिक गादीवरची कुस्ती अशा दोन्ही ठिकाणी कुस्तीपटू सराव करतात.

Wrestling in Amravati
माती आणि गादी चला खेळूया कुस्ती... (ETV Bharat Reporter)

कुस्तीची मोठी परंपरा : अमरावतीच्या मातीतला युवक बलशाली व्हावा, त्याचं मन आणि मस्तिष्क मजबूत व्हावं तसंच भारताला स्वातंत्र्य मिळविण्याच्या लढ्यात तो सहभागी व्हावं या उद्देशान अंबादासपंत वैद्य आणि अनंत वैद्य या बंधूंनी 1914 मध्ये श्री हनुमान व्यायाम शाळा सुरु केली. सुरुवातीला मातीत कुस्तीत व्हायची. भारतातील अनेक दिग्गज पहेलवान याठिकाणी येऊन गेलेत. 1975 मध्ये याठिकाणी भारत विरुद्ध रशिया ही पहिली आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. 2007 मध्ये भारत विरुद्ध पाकिसात असे कुस्तीचे सामनेही श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळात रंगल्याची माहिती कुस्तीचे आंतरराष्टीय पंच, विदर्भ केसरी आणि कुस्ती विभागाचे प्रमुख प्रा. डॉ. संजय तीरथकर यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना दिली.

माती आणि गादी, चला खेळूया कुस्ती (ETV Bharat Reporter)

मंडळात कशी आहे व्यवस्था : मातीतली कुस्ती आणि गादीवरची कुस्तीसाठी याठिकाणी दोन स्वतंत्र व्यवस्था आहेत. 40 मीटर लांब आणि 20 मीटर रुंद गादीवर मल्ल सराव करतात. यासह पारंपरिक पद्धतीनुसार लाल मातीत अंगावर माती चोळून देखील पहेलवान याठिकाणी कुस्तीचे डाव मारतात. मातीतली कुस्ती हीच श्री हनुमान व्यायाम शाळेची पहिली सुरुवात आहे. आज देखील मातीच्या हौदात कुस्तीचा सराव चालतो. हौद खोदणे, डांबेल्स, मुदगल, संतोला अशा प्राचीन व्यायाम पद्धती याठिकाणी केल्या जातात. आपली मातीची कुस्ती मागे राहायला नको म्हणून मुलांना याठिकाणी कुस्ती शिकवली जाते, असं श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळाचे खेलो इंडिया प्रशिक्षक जितेंद्र भुयार "ईटीव्ही भारत शी बोलताना म्हणाले.

Wrestling in Amravati
माती आणि गादी चला खेळूया कुस्ती... (ETV Bharat Reporter)


मंडळात दोन आंतरराष्ट्रीय खेळाडू :

  • अनिल तोरकड - राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर अमरावतीचे कुस्तीपटू अनेकदा चमकलेत. 2013 मध्ये मात्र पहिल्यांदा अनिल तोरकड हा सर्बिया आणि स्लोव्हाकिया इथं जागतिक स्पर्धेत सहभागी झाला. 2015 मध्ये बॉस्निया आणि हर्जेगोविना इथं जागतिक स्पर्धेत 50 किलो फ्रीस्टाईल गटात अनिलनं सुवर्ण पदक पटकावलं होतं.
  • तेजस्विनी दहीकर - तेजस्विनी दहीकर ही देखील श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळाची मल्ल आहे. राष्ट्रीय स्पर्धेत सुवर्ण पटकाविल्यावर तिनं 2016 मध्ये तैवान इथं झालेल्या कॅडेट आशियाई कुस्ती स्पर्धेत 70 किलो वजन गटात सहभाग घेतला होता.

Wrestling in Amravati
माती आणि गादी चला खेळूया कुस्ती... (ETV Bharat Reporter)

मंडळात कसा चालतो सराव : या मंडळात सकाळी साडेपाच ते आठ आणि सायंकाळी पाच ते रात्री आठ वाजेपर्यंत कुस्तीचा सराव होतो. कुस्तीपटूंना धावण्यासाठी मोठे मैदान उपलब्ध असून आठवड्यातून एक दिवस मल्लांना पोहायला देखील दिलं जातं. जितक्या सुविधा कुस्तीपटूंना आहे तितक्या इतर खेळातील खेळाडूंना नसतीलच असं अनिल तोडकर म्हणाला. मुलींसाठी कोल्हापूर आणि पुण्यासारखं वातावरण अमरावतीत नसलं तरी ज्या काही मुली कुस्ती खेळतात त्या आपलं बेस्ट परफॉर्मन्स देतात. याठिकाणी आम्हा मुलींना सर्वांचा चांगला सपोर्ट असल्याचं राष्ट्रीय कुस्तीपटू आणि महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेत पदक मिळविणाऱ्या गौरी धोटेनं "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं.

Wrestling in Amravati
कुस्तीचे प्रकार (ETV Bharat Graphics)



कुस्तीचे प्रकार :
1) फ्रीस्टाईल कुस्ती -

  • प्रतिस्पर्धीला खाली पडणं,पकडणं, जमिनीवर नियंत्रणात ठेवणं यासाठी विविध तंत्राचा वापर केला जातो.
  • प्रतिस्पर्धीच्या पायल पकडतं येत नाही.
  • प्रतिस्पर्धीचे दोन्ही खांदे जमिनीला टेकवणारा विजयी घोषित होतो.
  • डोक्याला, मानेला किंव्हा बोटांना त्रास होईल असं तंत्र वापरता येत नाही.
  • प्रत्येकी तीन मिनिटांचे एकूण दोन सामने होतात.
Wrestling in Amravati
माती आणि गादी चला खेळूया कुस्ती... (ETV Bharat Reporter)

2) ग्रीक रोमन कुस्ती -

  • हा प्रकार मूळ फ्रान्समधला आहे. १८९६ च्या पहिल्या आधुनिक ऑलिम्पिकमध्ये समाविष्ट
  • कमरेचा वरचा भाग पकडावा लागतो. पायाला पकडता येत नाही.
  • प्रतिस्पर्धीला उचलून फेकणं, धक्का देणं हे तंत्र.
  • हात, खांदे, छाती, व पाठीच्या स्नायूंचा वापर केला जातो.
  • दोन ते तीन मिनिटांचे तीन राऊंड खेळले जातात.
  • नियंत्रित पकड, फेक यावर गुण असतात.प्रतिस्पर्ध्याचे दोन्ही खांदे जमिनीवर दबावल्यावर विजयी घोषित केल्या जातं.
Wrestling in Amravati
कुस्तीचे प्रकार (ETV Bharat Graphics)

3) सुमो -

  • कुस्तीचा हा प्रकार भारतात खेळला जात नाही.
  • 1500 वर्षापूर्वी जपान देशात सुमो कुस्तीला सुरुवात.
  • 4.55 मीटर व्यासाच्या मातीच्या रिंगणात कुस्ती खेळली जाते.
  • मावाशी नावाचा जाड कापडी पट्टा बांधून पहेलवान रिंगणात उतरतात.
  • प्रतिस्पर्ध्याला रिंगणाच्या बाहेर ढकलून देणं, पायाचे तळवे जमिनीला लागतील अशा पद्धतीनं प्रतिस्पर्ध्याला पडणं.

असा आहे पहेलवानांचा खुराक -

  • सकाळी नाश्त्यात दूध आणि दलिया , काजू, बदाम.
  • चिकन, पनीर, फळं.

