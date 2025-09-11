ETV Bharat / sports

T-20 स्पर्धेतील क्रिकेटपटूंना गन पॉईंटवर लुटलं; क्रीडाविश्व हादरलं

कॅरिबियन प्रीमियर लीग 2025 मध्ये खेळणाऱ्या दोन खेळाडूंसोबत एक अशी घटना घडली आहे, ज्यामुळं सर्वांनाच धक्का बसला आहे.

Two CPL Players Robbed
T20 स्पर्धेतील क्रिकेटपटूंना गन पॉईंटवर लुटलं (ETV Bharat Graphics)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2025 at 10:39 AM IST

बार्बाडोस Two CPL Players Robbed : वेस्ट इंडिजमध्ये सध्या सुरु असलेल्या कॅरिबियन प्रीमियर लीग 2025 मध्ये खेळणाऱ्या दोन खेळाडूंसोबत एक अशी घटना घडली आहे, ज्यामुळं सर्वांनाच धक्का बसला आहे. बार्बाडोसमध्ये एका खाजगी कार्यक्रमातून परतणाऱ्या या खेळाडूंना बंदुकीच्या धाकावर लुटण्यात आलं. विशेष म्हणजे या खेळाडूंसोबत सीपीएलचा एक अधिकारीही उपस्थित होता. या घटनेमुळं क्रीडाविश्वात एकच खळबळ उडाली असून खेळाडूंच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालंय.

पोलिसांकडून तपास सुरु : मिळालेल्या माहितीनुसार, गुन्हेगारांनी भल्या पहाटे ही घटना घडवली आणि क्रिकेटपटूंचे दागिने आणि मौल्यवान वस्तू लुटून पळ काढला. हल्ल्यादरम्यान, गुन्हेगारांची एक बंदूक घटनास्थळीच राहिली होती, जी आता पोलिसांनी ताब्यात घेतली आहे. पोलिसांनी हे प्रकरण गांभीर्यानं घेतलं आहे आणि तपास सुरु केला आहे. सीपीएल 2025 मध्ये सहभागी असलेल्या 2 खेळाडू आणि एका अधिकाऱ्यासह दरोड्याची घटना उघडकीस आली आहे. हे खेळाडू एका कार्यक्रमात सहभागी होऊन हॉटेलमध्ये परतत असताना गुन्हेगारांनी ही घटना घडवली. बार्बाडोस पोलिसांनी घटनास्थळावरुन एक शस्त्र जप्त केलं आहे, जे गुन्हेगारांनी घटना घडवताना मागे सोडलं होतं. पोलिसांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरु केल्याचं सांगितलं आहे.

कोणत्या संघाचे होते खेळाडू : सीपीएल अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची पुष्टी केली आहे आणि ते म्हणतात की स्पर्धेत खेळणाऱ्या सर्व खेळाडूंची सुरक्षा ही आमची पहिली प्राथमिकता आहे. त्यांनी सांगितलं की आता हे प्रकरण पूर्णपणे पोलिसांच्या देखरेखीखाली आहे. मात्र गुन्हेगारांनी लक्ष्य केलेल्या खेळाडूंची नावं उघड केलेली नाहीत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार या घटनेत बळी ठरलेले दोन खेळाडू सेंट किट्स आणि नेव्हिस पॅट्रियट्स संघाचे असल्याचं बोललं जातंय.

खेळाडूंच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर : या घटनेमुळं कॅरिबियन प्रीमियर लीग 2025 मध्ये खेळणाऱ्या खेळाडूंच्या सुरक्षेवरही मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जर खेळाडू हॉटेलमधून बाहेर पडले असतील तर त्यांना मध्यरात्री सुरक्षा का देण्यात आली नाही? यासोबतच, हा प्रश्न देखील उपस्थित होतो की खेळाडू लीगच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करुन मध्यरात्री फिरायला गेले होते का? मात्र या घटनेला न जुमानता, सेंट किट्स संघानं 12 सप्टेंबर रोजी बार्बाडोस रॉयल्स विरुद्ध खेळल्या जाणाऱ्या त्यांच्या पुढील सामन्याची तयारी सुरु केली आहे. परंतु या घटनेनं क्रीडाविश्वात एकच खळबळ उडाली आहे.

