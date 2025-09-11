ETV Bharat / sports

IND vs PAK सामना म्हणजे देशद्रोह, आम्ही रस्त्यावर उतरु; संजय राऊतांची भाजपावर घणाघाती टीका

यूएईमध्ये सुरु असलेल्या आशिया कप क्रिकेट स्पर्धेत 14 सप्टेंबर रोजी भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघ आमनेसामने येणार आहेत.

maz kunku maza desh movement
भारत पाकिस्तान मॅच (AFP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2025 at 11:57 AM IST

मुंबई Sanjay Raut on IND vs PAK Match : यूएईमध्ये सुरु असलेल्या आशिया कप क्रिकेट स्पर्धेत 14 सप्टेंबर रोजी भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघ आमनेसामने येणार आहेत. या सामन्यावरुन आधीच राजकारण तापलं असताना आता या सामन्याच्या दिवशीच शिवसेना ठाकरे गटानं मोठा निर्णय घेतला आहे. शिवसेना ठाकरे गटाच्या महिला आघाडीकडून 'माझं कुंकू-माझा देश' आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. तसंच या सामन्यावरुन संजय राऊत यांनी पुन्हा एकदा भाजपावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.

भारत-पाकिस्तान सामना लोक भावनेविरुद्ध : भारत-पाकिस्तान सामन्यावरुन बोलताना खासदार संजय राऊत म्हणाले की, "उद्धव ठाकरे यांनी बैठक घेतली आणि त्यात निर्णय घेतला आहे. अबुधाबीला भारत-पाकिस्तान सामना खेळवला जात आहे. हे लोकभावनेविरुद्ध आहे. 26 निरपराध लोक पहलगाम इथं मारले गेले, त्यांच्या कुटूंबाचा आक्रोश आम्ही अजूनही पाहत आहोत. ऑपरेशन सिंदूर सुरु आहे, असं म्हणतात, पाकिस्तानचं कंबरडं मोडू असं पंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्री म्हणाले. तसंच खून आणि पाणी एक साथ नहीं बहेगा असं देखील म्हणाले. मग आता खून आणि क्रिकेट एक साथ कसं?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. यासोबतच भारतीय जनता पक्ष, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं याबद्दल काय म्हणणं आहे ते त्यांनी सांगावं, असं आव्हानही राऊतांनी दिलं आहे.

14 तारखेला रस्त्यावर उतरुन करणार निषेध : संजय राऊतांनी पुढं बोलताना सांगितलं की, "शिवसेनेची महिला आघाडी 14 तारखेला रस्त्यावर उतरणार आहे. 'माझं कुंकू-माझा देश' असं आंदोलन केलं जाईल. 'सिंदूर के सन्मान मै, शिवसेना मैदान मै' असं आंदोलन असणार आहे. महिला मोदींना सिंदूर पाठवतील. ते अभियान सुद्धा आम्ही राबवणार आहोत. या मॅचचा आमचा पक्ष निषेध करेल. हा एक प्रकारे देशद्रोहच आहे. भाजपाच्या नेत्यांची पोरं अबुधाबीला मॅच बघायला जातील. जय शाह तर क्रिकेटचे सर्वेसर्वा आहेत. अमित शाह आम्हाला राष्ट्रभक्तीच्या गोष्टी शिकवतात. आम्ही मूळ विचारापासून दूर गेलो, असं म्हणतात. मात्र आम्ही मूळ विचारापासून दूर गेलेलो नाही."

भाजपाला डिवचलं : बाळासाहेब ठाकरे यांनी भारत-पाकिस्तान सामन्याला कायम विरोध केला आहे. जावेद मियाँदाद घरी आला तेव्हा त्याला बाळासाहेब ठाकरेंनी ठणकावून सांगितलं होतं की चहा प्यायचं आणि निघून जायचं. सामन्याची वकालत इथं करायची नाही, असंही राऊतांनी यावेळी बोलताना सांगितलं. तसंच एका बाजूला तुम्ही काश्मीरमध्ये रक्त सांडत असताना तुम्ही क्रिकेट खेळायला आमच्याकडे येतात? तुम्हाला लाजा वाटत नाही का? हा प्रश्न भारतीय जनता पक्षाला आहे. अरे तुम्ही तुमचे तोंड तरी उघडा. विरोध तरी करा. तुम्ही हिंदुत्ववादी आहात ना, असं म्हणत त्यांनी भाजपावर जोरदार हल्लाबोल केला. ऑपरेशन सिंदूर संपलेलं नाही, महिलांचा आक्रोश थांबला नाही, आजही सर्व ठिकाणी वेदना आहेत आणि तुम्ही पाकिस्तान सोबत सामना खेळत आहात. शिवसेना हे सहन करु शकत नाही. आमच्या महिला रस्त्यावर उतरणार, असा इशारा देखील संजय राऊत यांनी दिला आहे.

