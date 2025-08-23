मुंबई Sanjay Raut on IND vs PAK Match : भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात आशिया कप सामना होणार आहे. पहलगाममधील हल्ल्यानंतर पहिल्यांदाच दोन्ही देशामध्ये क्रिकेट सामना खेळला जाणार आहे. मागील काही दिवसांपासून या मुद्द्यावरुन चांगलंच राजकारण पेटलं असून हा सामना रद्द करण्याची मागणी होत आहे. यातच आता शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते तथा राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहित टीकेची झोड उठवली आहे. केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयानं आशिया कप क्रिकेट स्पर्धेत भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यांना मान्यता दिल्याची बातमी भारतातील लोकांसाठी खूप वेदनादायक आहे. तसंच पंतप्रधान आणि गृह मंत्रालयाच्या मान्यतेशिवाय हे शक्य होणार नाही हे स्पष्ट आहे, असं संजय राऊतांनी आपल्या पत्रात लिहिलंय. याशिवाय त्यांनी मोदी सरकारला पाच प्रश्न देखील विचारले आहेत.
Honorable Prime Minister,⁰The blood of the Indians killed in the Pahalgam attack has not yet dried, and the tears of their families have not yet stopped.⁰Even so, playing cricket matches with Pakistan is inhumane!— Sanjay Raut (@rautsanjay61) August 23, 2025
संजय राऊतांनी पत्रात विचारलेले प्रश्न :
- पाकिस्तानविरुद्धचं ऑपरेशन सिंदूर संपलेलं नाही, असं तुम्ही म्हणता. जर अजूनही संघर्ष सुरुच असेल तर आपण पाकिस्तानसोबत क्रिकेट कसं खेळू शकतो?
- पहलगाम हल्ला एका पाकिस्तानी दहशतवादी गटानं केला होता, ज्यात 26 महिलांचं सिंदूर पुसलं होतं. तुम्ही त्या माता आणि बहिणींच्या भावनांचा विचार केला का?
- जर आपण पाकिस्तानसोबत क्रिकेट खेळलो नाही तर व्यापार थांबवण्याची धमकी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी दिली का?
- "रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही." असं तुम्ही घोषित केलं होतं. मग आता, रक्त आणि क्रिकेट एकत्र वाहू लागतील का?
- पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सट्टेबाजी आणि ऑनलाइन जुगार खेळला जातो. ज्यात अनेक भाजपा सदस्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप आहे. गुजरातमधील एक प्रमुख व्यक्ती जय शाह सध्या क्रिकेट व्यवहार सांभाळत आहेत. यात भाजपाला मोठी आर्थिक उलाढाल होते का?
1991 च्या धाडसीपणाची आठवण : या पत्रात संजय राऊत यांनी सरकारच्या निर्णयाचा निषेध करत पंतप्रधान मोदींना टोला देखील लगावला अन् 1991 मध्ये शिवसेनेनं केलेल्या धाडसीपणाची आठवणही करुन दिली. पाकिस्तानसोबत क्रिकेट खेळणं हे केवळ आपल्या सैनिकांच्या शौर्याचा अपमान नाही तर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्यासह काश्मीरसाठी आपले प्राण अर्पण करणाऱ्या प्रत्येक शहीदांचाही अपमान आहे. हे सामने दुबईमध्ये होत आहेत. जर ते महाराष्ट्रात झाले असते तर बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेने त्यांना अडथळा आणला असता, असंही संजय राऊत आपल्या पत्रात म्हणाले. विशेष म्हणजे यापूर्वी त्यांच्याच पक्षाचे आमदार आदित्या ठाकरे यांनी क्रीडा मंत्रालयाला पत्र लिहून असेच तिखट प्रश्न विचारले होते.
कधी सुरु होईल आशिया कप? : आगामी आशिया कप 9 सप्टेंबरपासून युएईमध्ये सुरु होईल. भारत-पाकिस्तान दोन्ही सामने दुबईमध्ये खेळले जातील. पहिला सामना 14 सप्टेंबर रोजी होईल, तर 21 सप्टेंबर रोजी दोन्ही संघ पुन्हा आमनेसामने येण्याची शक्यता आहे. अंतिम सामना 29 सप्टेंबर रोजी दुबईमध्ये खेळला जाईल. ही स्पर्धा टी-20 स्वरुपात असेल, जेणेकरुन पुढील वर्षी भारत आणि श्रीलंकेत होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकाची तयारी करता येईल.
