ETV Bharat / sports

नवरात्रीच्या पर्वात 'देवी'चं सुवर्णप्रदर्शन; हात नसतानाही 18 वर्षीय शीतलनं अचूक लक्ष्य साधत लिहिला इतिहास

भारताची 18 वर्षीय पॅरा अ‍ॅथलीट शीतल देवीनं चीनमधील ग्वांगझू इथं सुरु असलेल्या जागतिक पॅरा तिरंदाजी स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकून इतिहास रचला आहे.

World Archery champion
शीतल देवी (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2025 at 3:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ग्वांगझू World Archery champion : नवरात्रीच्या पावन पर्वात, ज्यात नारी शक्तीच्या तेजानं संपूर्ण विश्व उजळतं, अशातच भारताच्या 18 वर्षीय पॅरा-तिरंदाज शीतल देवीनं जगासमोर आपल्या धैर्यानं, आत्मविश्वासानं आणि अपार सामर्थ्यानं एक नवी कहाणी लिहिली आहे. एका अशा मुलीनं जिच्याकडे हात नसतानाही तिनं आपल्या पाय आणि हनुवटींच्या साहाय्यानं अचूक लक्ष्य साधत, चीनमधील ग्वांगझू इथं सुरु असलेल्या जागतिक तिरंदाजी स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकून नारीशक्तीला नवी परिभाषा दिली आहे. तिनं महिला कंपाऊंड वैयक्तिक स्पर्धेत तुर्कीची नंबर 1 तिरंदाज ओझनूर क्यूर गिर्डीला हरवून हे सुवर्णपदक जिंकलं.

शीतलनं 146-143 च्या फरकानं जिंकलं सुवर्णपदक : जागतिक तिरंदाजी स्पर्धेत महिला कंपाऊंड वैयक्तिक स्पर्धेत भारताची शीतल देवी आणि तुर्कीची ओझनूर क्यूर गिर्डी यांच्यात रोमांचक लढत झाली. विजेतेपदाच्या पहिल्या फेरीच्या शेवटी दोन्ही पॅरा-तिरंदाजांनी 29-29 अशी बरोबरी साधली. त्यानंतर शीतलनं दुसऱ्या फेरीत वरचढ होण्यास सुरुवात केली सलग तीन वेळा 10-10 शॉट्स मारत 30-27 अशी आघाडी घेतली. तिसऱ्या फेरीत दोन्ही खेळाडूंमध्ये चुरशीची लढत झाली जी 29-29 वर संपली. चौथ्या फेरीत, शीतलनं एकूण 28 गुण मिळवले, तर तुर्कीची खेळाडू गिरदीनं 29 गुण मिळवले. चार फेऱ्यांनंतर, एकूण गुण 116-114 होती, शीतल अजूनही 2 गुणांनी आघाडीवर होती.

अंतिम फेरीत शीतलनं पुन्हा दाखवलं कौशल्य : सर्वांचं लक्ष सामन्याच्या अंतिम फेरीवर होतं, जिथं 18 वर्षीय भारतीय पॅरा-तिरंदाजी खेळाडू शीतल देवीनं उत्कृष्ट कामगिरी करत तिच्या तीन शॉटमध्ये एकूण 30 गुण मिळवून सुवर्णपदक जिंकलं. पाचव्या फेरीच्या शेवटी शीतलचा स्कोअर 146 होता, तर तुर्कीची खेळाडू ओझनूर क्युर गिरदी 143 गुणांसह रौप्यपदक जिंकण्यात यशस्वी झाली. शीतल ही या स्पर्धेत हात नसलेली एकमेव पॅरा-तिरंदाज आहे आणि लक्ष्य करण्यासाठी तिचे पाय आणि हनुवटीचा वापर करते.

शीतलची प्रेरणादायी कहाणी : शीतल देवीची ही कामगिरी नुसतीच एक स्पर्धा जिंकण्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती प्रत्येक मर्यादांवर मात करणाऱ्या त्या अनंत नारीशक्तीची दृष्टी आहे, जी अडचणींना आव्हान देत, स्वप्नांना पंख देत पुढं जाते. या नवरात्र्यांमध्ये शीतलसारख्या स्त्रियांच्या अशा प्रेरणादायी कहाण्या आपल्याला दाखवतात की, नारीचा आत्मा कधीही थकत नाही, तो सदैव उंच भरारी घेत राहतो. शीतलच्या या विजयानं नव्या पिढीला दाखवलं आहे की, अपंगत्व हे अडथळा नसून एक नवीन सुरुवात आहे.

हेही वाचा :

  1. 'अनकॅप्ड' मिथुन BCCI चे नवे बॉस... बीसीसीआयच्या अध्यक्षांना किती असतो पगार?
  2. टीम इंडिया फायनल जिंकल्यावर आशिया चषकाची ट्रॉफी घेणार नाही? समोर आली मोठी अपडेट
  3. 41 वर्षांत पहिल्यांदा होणार 'महायुद्ध'... टीम इंडिया विजयी सिमोल्लंघन करणार?

For All Latest Updates

TAGGED:

SHEETAL DEVI WON GOLDWORLD ARCHERY CHAMPIONSHIPWHO IS SHEETAL DEVIWORLD ARCHERY CHAMPIONWORLD ARCHERY CHAMPION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.