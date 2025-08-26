पिंपरी-चिंचवड Sharvari Shende Wins Gold Medal : पिंपरी-चिंचवड शहरातील युवा तिरंदाज शर्वरी शेंडेनं जागतिक पातळीवर सुवर्णपदक जिंकत यश मिळवलं आहे. तिरंदाजीच्या रिकर्व्ह प्रकारात दक्षिण कोरियाचा मोठा दबदबा आहे, त्यांना पराभूत करणं सोपं नसतं मात्र शर्वरीनं नेमकं हेच साध्य करुन जागतिक युवा स्पर्धेत 18 वर्षाखालील गटात बाजी मारली आहे. मानसिक क्षमतेचा कस पाहणाऱ्या शूट ऑफ मध्ये सरस ठरुन तिनं सुवर्णपदक जिंकलं आहे. कॅनडातील विनीपेग इथं झालेल्या या स्पर्धेत दक्षिण कोरियाला पहिल्यांदाच हादरे बसले आहेत. त्याची सुरुवात भारतातून म्हणजेच पिंपरी चिंचवड शहरातून शर्वरीनं केली आहे, तिच्या या यशाबद्दल सर्वत्र कौतुक होत आहे. याबाबत 'ईटीव्ही भारत'नं शर्वरीच्या कुटुंबियांशी बातचित केली आहे.
सुरुवातीची 5-1 आघाडी गमावली : या सामन्याच शर्वरीनं सुरुवातीची 5-1 अशी भक्कम आघाडी गमावली. मात्र त्याचा परिणाम शूट ऑफ वर होऊ न देता अचूक दहा गुणांचा वेध घेऊन तिनं सुवर्ण यश मिळवलं आहे. यासह 18 वर्षाखालील जागतिक स्पर्धा जिंकणारी शर्वरी तिसरी भारतीय तिरंदाज ठरली आहे. यापूर्वी दीपिका कुमारी (2011) आणि कोमालिका बारी (2021) यांनी हे यश मिळवलं होतं. शर्वरीचा या स्पर्धेचा झंजावात कौतुकास्पद होता. प्राथमिक फेरीनंतर तिला विसावं मानांकन मिळालं होतं. मात्र तिनं अंतिम फेरीत अव्वल मानांकित असणारी किम मिनजॉन्ग हिला 6-5 (26-24, 27-27, 26-25, 25-28, 24-26, 10-9) अशा फरकानं पराभूत केलं. विशेष म्हणजे शर्वरीनं निर्णायक लढतीत तीन वेळा दहा आणि पाच वेळा नऊ गुणांचा वेध घतला.
शर्वरीचं सर्वत्र होतंय कौतूक : शर्वरी तसंच कंपाउंड मध्ये जागतिक विजेती झालेली प्रतिका प्रदीप या दोघीही पिंपरी-चिंचवड येथील सह्याद्री स्पोर्ट्स फाउंडेशन संचालित स्वराज्य आर्चरी अकादमीच्या विद्यार्थीनी आहेत. तिथं त्यांना प्रशिक्षक म्हणून कुणाल तावरे यांचे मार्गदर्शन लाभत असते. काही महिने सराव करण्यासाठी मैदान नव्हते, त्यातच कॅनडाच्या संपामुळं स्पर्धेपूर्वी विमानतळावर चार दिवस प्रतीक्षा करावी लागली होती. मात्र दोघींनी ही जिद्द न सोडता जागतिक पातळीवर जे यश मिळवलं आहे, त्यामुळं त्यांचं सर्वच क्षेत्रात कौतुक होताना दिसत आहे. याबाबात शर्वरीचे प्रशिक्षक कुणाल तावरे यांच्याशी संवाद साधला असता त्यांनी सांगितलं की, "शर्वरी गेल्या पाच वर्षांपासून आमच्याकडे तयारी करत आहे. जगामध्ये कोरिया हा देश तिरंदाजीत अग्रेसर असल्यानं खेळ हा खूप सामना चुरशीचा होता आणि तो पार करत शर्वरीनं भारतासाठी जो सुवर्णपदकाचा तुरा गौरवला आहे त्याबद्दल खूप आनंद होत आहे. शर्वरीच्या दोन्ही सेमी फायनल या कोरिया सोबतच होत्या. ज्यात तिनं पूर्ण ताकदिनं चांगली कामगिरी करुन दाखवली आहे. ग्राउंडवर दहा ते बारा तास सराव करत तिनं हे यश संपादन केलं आहे."
काय म्हणाले शर्वरीचे वडील : शर्वरीच्या या यशाबद्दल तिच्या वडिलांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं की, "वयाच्या आठव्या वर्षापासून तिरंदाज या खेळात तिनं सहभाग घेतलेला आहे. या खेळासाठी शर्वरीनं तयारी करताच पहिल्या तीन महिन्यातच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खेळण्यासाठी पात्र ठरली. या खेळात प्रामुख्यानं तिचे कोच यांनी मोठा विश्वास ठेवून तिच्याकडून दहा ते बारा बारा तास सराव करुन घेतला. तिच्या या खेळाबाबत मोठं श्रेय कोच तावडे सरांचं आहे. सुरुवातीला शर्वरी लाकडी धनुष्यावर खेळत असे त्यावर तिनं राज्य पातळीवर यश संपादन केलं त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तिच्यासाठी उत्तम दर्जाचं धनुष्य घेण्याची तयारी आम्ही केली कारण तिचा विश्वास हा खूप असल्यानं आम्ही तिच्या खेळात कोणताही व्यत्यय आणला नाही. आज तिनं जागतिक पातळीवर सुवर्णपदक जिंकल्यानंतर एक मुलगी म्हणून तिनं आमच्या पोटी जन्म घेतला त्याचा खरोखरच आम्हाला अभिमान आहे. येणाऱ्या काळात शर्वरीसाठी आणखी प्रगतशील खेळासाठी जे करता येईल तेवढं आमचा करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे."
नगरसेवकांनी उपलब्ध करुन दिलं मैदान : शर्वरीला या खेळासाठी सराव करताना वेळोवेळी ग्राउंड उपलब्ध होत नव्हतं याची पूर्तता करण्यासाठी स्थानिक नगरसेवक योगेश बहल यांनी अनेक प्रयत्न केले. परंतु अपुऱ्या सुविधा असणाऱ्या मैदानाची पूर्तता करणं ही प्राथमिकता मानून त्यांनी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्तांसोबत पत्रव्यवहार देखील केला होता. कुठंही मोकळ्या मैदानात सराव करत असताना शर्वरीच्या अमाप प्रयत्नांनी आज जागतिक पातळीवर सुवर्णपदकाचा तुरा रोवला आहे आणि त्याचा आनंद शब्दात व्यक्त करता येणार नाही. तिच्या या यश मिळवण्यामागे तिचे प्रशिक्षक तावरे सरांचं देखील खूप कौतुक आणि शर्वरीच्या पुढील खेळास शुभेच्छा, अशी प्रतिक्रिया शर्वरीसाठी मैदान उपलब्ध करुन देणारे स्थानिक नगरसेवक योगेश बहल यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
