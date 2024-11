ETV Bharat / sports

जे मुंबई, कोलकाताच्या मैदानांवर घडलं नाही ते UAE च्या शारजाह क्रिकेट स्टेडियमवर घडलं

By ETV Bharat Sports Team

शारजाह (UAE) Most International Matches at A Venue : क्रिकेटविश्वातील सर्वात जुन्या आणि ऐतिहासिक मैदानांचा उल्लेख करताच लंडनचं लॉर्ड्स किंवा ऑस्ट्रेलियाचं मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियमचं चित्र आपल्या डोळ्यासमोर येईल. क्रिकेटच्या इतिहासात विशेष स्थान असलेली इतरही अनेक मैदानं आहेत. पण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यांच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं तर युएईतील एका स्टेडियमनं या सर्वांना मागं टाकून एक नवा विक्रम रचला आहे. (AFG VS BAN SHARJAH CRICKET STADIUM)

काय आहे विक्रम : हा विक्रम आहे, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यांच्या बाबतीत, युएईच्या शारजाह क्रिकेट स्टेडियमनं लॉर्ड्स आणि मेलबर्नसारख्या स्टेडियमला ​​मागं टाकत अव्वल स्थान गाठलं आहे. या शारजाह स्टेडियमनं अफगाणिस्तान विरुद्ध बांगलादेश सामन्यासह इतिहास रचला आहे. शारजाह मैदानावर आतापर्यंत एकूण 300 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. हा आकडा आतापर्यंत कोणत्याही स्टेडियममध्ये खेळल्या गेलेल्या एकूण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यांमध्ये सर्वाधिक आहे. (SHARJAH CRICKET STADIUM 300 MATCHES)