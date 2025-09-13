'क्रिकेटचा देव' थोडक्यात बचावला! वादळामुळं सचिनच्या विमानाचं Emergency Landing
Published : September 13, 2025 at 12:50 PM IST
मुंबई Sachin Tendulkar in Kenya : दिग्गज क्रिकेटपटू भारतरत्न सचिन तेंडुलकर सध्या केनियामध्ये आहे. यादरम्यान केनियातील मसाई माराच्या जंगलात सचिन तेंडुलकर एका विचित्र परिस्थितीत अडकला. एका वादळामुळं त्याच्या विमानाचं आपत्कालीन लँडिंग करावं लागलं. खुद्द तेंडुलकरनं त्याच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर याबाबत एक व्हिडिओ शेअर केला आणि या घटनेबद्दल सांगितलं. त्यानं या व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं आहे की 'जंगलाचं स्वागत करण्याची स्वतःची पद्धत असते, नेहमीच!' ही घटना आपल्याला निसर्गाच्या अप्रत्याशित शक्तीची आठवण करुन देते, जी मसाई माराच्या सारख्या भागात सामान्य आहे.
सचिन तेंडुलकरनं स्वतः सांगितली कहाणी : सचिन तेंडुलकरनं सोशल मीडियावरील व्हिडिओमध्ये सांगितलं की जेव्हा तो मसाई मारावरुन उड्डाण करत होता तेव्हा त्याला दुरुन एक भयानक वादळ दिसलं. खराब हवामानामुळं पायलटला दोनदा लँडिंग रद्द करावं लागलं, ज्यामुळं विमानात तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली. अखेर, धावपट्टी मोकळी झाल्यानंतर विमान दुसऱ्या बाजूला लँड करण्यात आलं. परंतु, त्याचा त्रास इथंच संपला नाही. पावसामुळं तो काही काळ जंगलात अडकला आणि मदत येण्याची वाट पाहत बसला. या संपूर्ण परिस्थिती असूनही, सचिनच्या चेहऱ्यावर हास्य होतं आणि तो हलक्या मनानं म्हणाला की 'जर तुम्ही रात्री आला नाहीत तर इथे जंगलात...' त्याचा शांत आणि सकारात्मक दृष्टिकोन त्याची महानता दर्शवतो.
सचिन तेंडुलकर बीसीसीआयचा अध्यक्ष होणार नाही : भारतीय क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंडुलकरनं गुरुवारी बीसीसीआयचा पुढचा अध्यक्ष म्हणून ज्या सर्व चर्चा सुरु होत्या त्या स्पष्टपणे फेटाळून लावल्या. तेंडुलकरच्या वतीनं, त्यांच्या व्यवस्थापन फर्मनं या वृत्तांना "पूर्णपणे निराधार" म्हटलं आहे. 52 वर्षीय सचिनचं नाव सध्याचे अध्यक्ष रॉजर बिन्नी यांचे संभाव्य उत्तराधिकारी म्हणून बातम्यांमध्ये होते ज्यांचा कार्यकाळ या वर्षी जुलैमध्ये 70 वर्षे पूर्ण झाल्यानं संपला. सचिनच्या व्यवस्थापन फर्मनं जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदासाठी सचिन तेंडुलकरची नियुक्ती झाल्याबद्दल काही माध्यमं अफवा पसरत असल्याचं आमच्या लक्षात आलं आहे. आम्ही स्पष्ट करु इच्छितो की त्यात कोणतंही तथ्य नाही. आम्ही सर्व संबंधित पक्षांना आणि माध्यमांना या निराधार अटकळींकडं दुर्लक्ष करण्याचं आवाहन करतो.
