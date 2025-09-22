चाहत्यांसाठी खुशखबर! दिग्गजाचा निवृत्तीवरुन U-Turn; आशिया चषकानंतर होणाऱ्या मालिकेत खेळणार
आशिया चषकानंतर होणाऱ्या मालिकेसाठी संघाची घोषणा करण्यात आली. या मालिकेपूर्वी दिग्गज खेळाडूनं क्रिकेटमधली निवृत्ती मागे घेतली आहे.
नवी दिल्ली Quinton De Kock : दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट बोर्डानं पाकिस्तान दौऱ्यासाठी आपला संघ जाहीर केला आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा संघ पाकिस्तान दौऱ्यात कसोटी, वनडे आणि टी-20 मालिका खेळेल. कसोटी मालिकेत दोन सामने असतील, तर टी-20 आणि वनडे मालिकेत प्रत्येकी तीन सामने असतील. दक्षिण आफ्रिकेनं तिन्ही मालिकांसाठी आपला संघ जाहीर केला आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा पाकिस्तान दौरा 12 ऑक्टोबरपासून सुरु होईल.
कसोटी संघ कसा : दक्षिण आफ्रिकेचा संघ 12 ते 24 ऑक्टोबर दरम्यान लाहोर आणि रावळपिंडी इथं खेळल्या जाणाऱ्या दोन कसोटी सामन्यांमध्ये आयसीसी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपचे जेतेपद कायम राखण्यास उतरेल. कसोटी कर्णधार टेम्बा बावुमा पायाच्या दुखापतीमुळं मालिकेतून बाहेर पडला आहे आणि त्याच्या अनुपस्थितीत एडेन मार्करामला कर्णधारपद देण्यात आलं आहे. बराच काळानंतर फिरकी गोलंदाज सायमन हार्मरचा संघात समावेश करण्यात आला आहे. तसंच सेनुरन मुथुसामी आणि प्रेनेलन सुब्रायन यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. केशव महाराज दुखापतीतून बरा होत आहे आणि त्याची निवड फक्त दुसऱ्या कसोटीसाठी करण्यात आली आहे.
क्विंटन डी कॉकची निवृत्ती मागे : या दौऱ्यात टी-20 संघाचं नेतृत्व डेव्हिड मिलरकडे सोपवण्यात आलं आहे, तर वनडे संघाचं नेतृत्व मॅथ्यू ब्रीट्झके करणार आहे. या संघात सर्वात मोठं आश्चर्य म्हणजे क्विंटन डी कॉकचं पुनरागमन. 2023 च्या विश्वचषकानंतर त्यानं वनडे क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली होती, परंतु आता त्यानं पुन्हा खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे. डी कॉकची पाकिस्तानविरुद्धच्या टी-20 आणि वनडे दोन्ही संघात निवड झाली आहे. याशिवाय, सिनेटेम्बा कुसिले आणि रिवाल्डो मूनसामी यांना पहिल्यांदाच संधी देण्यात आली आहे.
पाकिस्तान दौरा मोठं आव्हान : पाकिस्तान दौऱ्यासाठी संघाची घोषणा झाल्यानंतर, निवडकर्ता पॅट्रिक मोरोनी म्हणाले की पाकिस्तान दौरा हा संघासाठी एक मोठं आव्हान आहे आणि ते एका नवीन चक्राची सुरुवात असेल. दरम्यान, प्रशिक्षक शुक्री कॉनराड म्हणाले की बावुमाची उणीव भासेल, परंतु संघाला अनुभवाची कमतरता नाही. त्यांनी डी कॉकचं पुनरागमन संघासाठी एक मोठा फायदा असल्याचं वर्णन केलं.
दक्षिण आफ्रिकेचा पाकिस्तान दौऱ्याचं वेळापत्रक :
कसोटी मालिका -
- पहिला कसोटी सामना : 12-16 ऑक्टोबर, गद्दाफी स्टेडियम, लाहोर
- दुसरा कसोटी सामना : 20-24 ऑक्टोबर, रावळपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावळपिंडी
टी-20 मालिका -
- पहिला टी-20 सामना : 28 ऑक्टोबर, रावळपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावळपिंडी
- दुसरा टी-20 सामना : 31 ऑक्टोबर, गद्दाफी स्टेडियम, लाहोर
- तिसरा टी-20 सामना : 1 नोव्हेंबर, गद्दाफी स्टेडियम, लाहोर
वनडे मालिका -
- पहिला वनडे सामना : 4 नोव्हेंबर, इक्बाल स्टेडियम, फैसलाबाद
- दुसरा वनडे सामना : 6 नोव्हेंबर, इक्बाल स्टेडियम, फैसलाबाद
- तिसरा वनडे सामना : ८ नोव्हेंबर, इक्बाल स्टेडियम, फैसलाबाद
पाकिस्तानविरुद्ध दक्षिण आफ्रिकेचा कसोटी संघ : एडेन मार्कराम (कर्णधार), डेव्हिड बेडिंगहॅम, कॉर्बिन बॉश, देवाल्ड ब्रुविस, टोनी डी झोर्झी, झुबैर हमजा, सायमन हार्मर, मार्को जानसेन, केशव महाराज*, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, कागिसो रबाडा, रायन रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, प्रिनेलन सुब्रायन आणि काइल वेरेन.
पाकिस्तान विरुद्ध दक्षिण आफ्रिकेचा T20I संघ : डेव्हिड मिलर (कर्णधार), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, गेराल्ड कोएत्झी, क्विंटन डी कॉक, डोनोव्हन फरेरा, रीझा हेंड्रिक्स, जॉर्ज लिंडे, क्वेना म्फाका, लुंगी एनगिडी, न्काबा-पीटरसेन, लुंगी एंगिडी, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, एंडिले सिमेलाने आणि लिझार्ड विलियम्स
पाकिस्तान विरुद्ध दक्षिण आफ्रिकेचा एकदिवसीय संघ : मॅथ्यू ब्रेट्झके (कर्णधार), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, गेराल्ड कोएत्झी, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी झोर्झी, डोनोव्हन फरेरा, ब्योर्न फोर्टुइन, जॉर्ज लिंडे, क्वेना म्फाका, लुंगी एनगिडी, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस आणि सिनेथेम्बा केशिले
दक्षिण आफ्रिकेनं पाकिस्तान व्यतिरिक्त नामिबियाविरुद्धच्या एकमेव T20I साठी आपला संघ जाहीर केला आहे. दक्षिण आफ्रिका आणि नामिबिया 11 ऑक्टोबर रोजी विंडहोक येथील नामिबिया क्रिकेट मैदानावर आमनेसामने येतील.
नामिबियासाठी दक्षिण आफ्रिकेचा T20I संघ : डोनोव्हान फरेरा (कर्णधार), नांद्रे बर्गर, जेराल्ड कोएत्झी, क्विंटन डी कॉक, ब्योर्न फॉर्च्युइन, रीझा हेंड्रिक्स, रुबिन हर्मन, क्वेना म्फाका, रिवाल्डो मूनसामी, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, एंडिले सिमेलाने, जेसन स्मिथ, आणि लिझार्ड विलियम्स
