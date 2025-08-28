ETV Bharat / sports

बेंगळुरू चेंगराचेंगरीनंतर 3 महिन्यांनी आरसीबीनं सोडलं मैन, पहिली पोस्ट करत, केली मोठी घोषणा - RCB ON BENGALURU STAMPEDE

बेंगळुरू चेंगराचेंगरीनंतर (Bengaluru stampede) 3 महिन्यांनी आरसीबीनं पहिली पोस्ट पोस्ट करून मोठी घोषणा केली आहे.

Royal Challengers Bangalore
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 28, 2025 at 4:47 PM IST

हैदराबाद: यंदाच्या आयपीएल हंगामात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूनं (RCB) 19 वर्षांचा दुष्काळ संपवत ऐतिहासिक विजय मिळवला होता. मात्र, विजयोत्सवानंतर दुसऱ्या दिवशी बेंगळुरूच्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर झालेल्या चेंगराचेंगरीमुळं (Bengaluru stampede) त्यांचा आनंद काही क्षणातच भंगला होता. या घटनेत 11 जणांचा मृत्यू झाला होता, तर, 56 जण जखमी झाले. आता तब्बल 84 दिवसांनंतर आरसीबीनं या घटनेवर मौन सोडलं असून'आरसीबी केअर्स' या नव्या उपक्रमाची घोषणा केलीय. या उपक्रमाबाबत सविस्तर माहिती लवकरच जाहीर होणार आहे.

एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर चेंगराचेंगरी
यंदाच्या आयपीएल हंगामात आरसीबीनं प्रथमच खिताब जिंकून इतिहास रचला होता. 4 जून 2025 रोजी बेंगळुरूच्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर विजयोत्सवासाठी आयोजित कार्यक्रमात स्टेडियमच्या प्रवेशद्वाराजवळ झालेल्या भगदडीमुळं त्यांच्या कार्यक्रमाला गालबोट लागलं होतं. या दुर्घटनेत 11 जणांचा मृत्यू झाला आणि 56 जण जखमी झाले होते. या घटनेनंतर आरसीबीच्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्यांवर शांतता पसरली होती. तब्बल तीन महिन्यांपर्यंत त्यांनी क्रिकेटबाबत कोणतीही पोस्ट किंवा माहिती शेअर केली नव्हती.

84 दिवसांनंतर केली भावनिक पोस्ट
84 दिवसांनंतर, गुरुवारी (28 ऑगस्ट 2025) आरसीबीनं आपल्या एक्स हँडलवर एक भावनिक नोट शेअर करत चाहत्यांना संबोधित केलं. या नोटमध्ये त्यांनी लिहिलं, “प्रिय 12th मॅन आर्मी, हे तुम्हाला आमच्या मनापासून लिहिलेलं पत्र आहे! जवळपास तीन महिन्यांपूर्वी आम्ही येथे शेवटची पोस्ट केली होती. ही शांतता अनुपस्थिती नव्हती, तर ती वेदना होती.” पुढं नोटमध्ये म्हटलं आहे, “हा स्पेस नेहमीच उत्साह, आठवणी आणि क्षणांनी भरलेला होता, ज्याचा तुम्ही आनंद घेत होता... पण 4 जूननं सर्व काही बदललं. त्या दिवशी आमची अंतःकरणे तुटली आणि तेव्हापासून या स्पेसवर शांतता होती. त्या शांततेत आम्ही शोक व्यक्त करत होतो, ऐकत होतो, शिकत होतो. आणि हळूहळू आम्ही काहीतरी नवीन तयार करण्यास सुरुवात केली, जी केवळ प्रतिक्रिया नाही, तर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. यातूनच ‘आरसीबी केअर्स’चा जन्म झाला.”, असं त्यांनी पोस्टमध्ये लिहलंय.

आरसीबी केअर्स उपक्रम सुरू
‘आरसीबी केअर्स’ हा उपक्रम चाहत्यांसोबत एकत्र येण्यासाठी, त्यांचा सन्मान करण्यासाठी आणि जखमांवर फुंकर घालण्यासाठी आहे, असं त्यांनी पोस्टमध्ये नमूद केलं. या उपक्रमांतर्गत पीडित कुटुंबांसाठी आर्थिक मदत, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी किंवा जीवनमान उंचावण्यासाठी काही ठोस पावले उचलली जाऊ शकतात, असे संकेत मिळत आहेत. मात्र, याबाबत स्पष्ट माहिती अद्याप देण्यात आलेली नाही. याबाबत आरसीबीनं लवकरच सविस्तर माहिती जाहीर करण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

या भगदडीनंतर आरसीबीवर चाहत्यांचा आणि प्रसारमाध्यमांचा दबाव वाढत होता. सोशल मीडियावर फ्रँचायझीच्या शांततेवर टीका होत होती. मात्र, या भावनिक पोस्टनं फ्रँचायझीनं आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. “आम्ही काळजी घेतो आणि नेहमीच घेत राहू,” असं आरसीबीने आपल्या नोटमध्ये नमूद केलं आहे. या उपक्रमामुळं पीडित कुटुंबांना दिलासा मिळेल आणि फ्रँचायझीशी चाहत्यांचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होईल, अशी शक्यता आहे.

