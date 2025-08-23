ETV Bharat / sports

रोहित शर्मा कोट्यवधीच्या कारसह मुंबईच्या ट्रॅफिकमध्ये अडकला, तरीही केलं असं काम; पाहा व्हिडिओ - ROHIT SHARMA IN TRAFFIC

भारतीय क्रिकेट संघाचा अनुभवी खेळाडू रोहित शर्माचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर खूप व्हायरल होत आहे.

Rohit Sharma in Traffic
रोहित शर्मा कोट्यवधीच्या कारसह मुंबईच्या ट्रॅफिकमध्ये अडकला (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 23, 2025 at 1:27 PM IST

मुंबई Rohit Sharma in Traffic : भारतीय क्रिकेट संघाचा अनुभवी खेळाडू रोहित शर्माचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर खूप व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये तो मुंबईच्या ट्रॅफिकमध्ये खूप अडकलेला दिसत आहे. या व्हिडिओमध्ये रोहित शर्मा त्याच्या नवीन लॅम्बोर्गिनी कारमध्ये बसलेला दिसत आहे आणि ट्रॅफिक कमी होण्याची वाट पाहत आहे. त्याच्यासोबत आणखी एक व्यक्ती देखील बसलेली आहे, ज्याच्याशी रोहित शर्मा बोलत आहे. मात्र रोहितनं त्याचा चाहता त्याचा व्हिडिओ बनवत असल्याचं पाहताच, भारतीय खेळाडूनं असं काही केलं ज्यामुळं चाहता खूप आनंदी झाला.

रोहित शर्मानं काय केलं : ट्रॅफिकमध्ये अडकलेल्या रोहित शर्मानं त्याचा चाहता व्हिडिओ बनवत असल्याचं पाहताच, त्यानं लगेच हात वर केला, ज्यावर चाहत्यानंही उत्तर दिलं. रोहित शर्माला अशा प्रकारे भेटल्याबद्दल चाहता खूप आनंदी झाला आणि रोहितनंही त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं नाही. सोशल मीडियावर एका चाहत्यानं या व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं की, "रोहित शर्मा त्याच्या नवीन लॅम्बोर्गिनीसह मुंबईच्या ट्रॅफिकमध्ये अडकला होता, पण तरीही त्यानं त्याच्या चाहत्याकडे हात हलवला. तो त्याचा सराव पूर्ण करुन घरी परतत होता. दिलदार हृदय असलेला माणूस, रोहित शर्मा."

रोहितच्या नव्या कारची किंमत किती : रोहित शर्मानं त्याच्या जुन्या उरुस कारच्या जागी नवीन खास अपडेटेड लॅम्बोर्गिनी उरुस एसई घेतली आहे. या परफॉर्मन्स एसयूव्हीची किंमत सुमारे 4.57 कोटी रुपये (एक्स-शोरुम) आहे. या एसयूव्हीची खास नंबर प्लेट 3015 आहे, ज्याचा त्याच्या कुटुंबाशी आणि क्रिकेट कारकिर्दीशी विशेष संबंध आहे. त्याच्या मागील कारवरील प्लेट नंबर 264 होता. कारण वनडे सामन्यांमध्ये त्याचा सर्वोत्तम स्कोअर 264 धावा आहेत, ज्या त्यानं श्रीलंकेविरुद्ध केल्या होत्या. सुनारे 4.57 कोटी रुपये एक्स-शोरुम किंमत असलेली लॅम्बोर्गिनी उरुस एसई ही बाजारपेठेतील सर्वात शक्तिशाली एसयूव्हींपैकी एक आहे. त्यात 800 हॉर्सपॉवर इंजिन आहे आणि 950 एनएमचा टॉर्क जनरेट करते. ही कार फक्त 3.4 सेकंदात 0 ते 100 किमी/ताशी वेग वाढवू शकते.

रोहित शर्मा टीम इंडियामध्ये कधी परतणार : रोहित शर्मानं कसोटी क्रिकेट आणि टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. 2024 चा आयसीसी टी-20 विश्वचषक जिंकल्यानंतर त्यानं या फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतली, तर इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी मालिकेपूर्वी त्यानं कसोटी फॉरमॅटला अलविदा म्हटलं. आता रोहित फक्त वनडे स्वरुपात खेळताना दिसेल. भारताला आता ऑक्टोबर महिन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 3 सामन्यांची वनडे मालिका खेळायची आहे. या मालिकेत रोहित शर्मा खेळताना दिसू शकतो. एवढंच नाही तर, सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात भारत अ संघाला ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्ध एक अनधिकृत वनडे मालिका खेळायची आहे आणि रोहित शर्मा देखील त्यात भाग घेऊ शकतो अशा बातम्या येत आहेत. ही अनधिकृत वनडे मालिका ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यापूर्वी खेळवली जाईल.

