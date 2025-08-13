ETV Bharat / sports

रोहित शर्माची लॉटरी... काहीही न करता झाला मोठा फायदा - ROHIT SHARMA

156 दिवसांपासून ODI सामना न खेळलेल्या रोहितला मोठा फायदा झाला आहे. कसं काय, वाचा...

Rohit Sharma
रोहित शर्मा (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 13, 2025 at 3:35 PM IST

1 Min Read

दुबई Rohit Sharma : वेस्ट इंडिज आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात झालेल्या वनडे मालिकेनंतर आयसीसी रँकिंगमध्येही बदल झाला आहे. यावेळी विशेष म्हणजे पाकिस्तानचा माजी कर्णधार बाबर आझम याला मोठं नुकसान सहन करावं लागलं आहे, तर भारतीय वनडे संघाचा कर्णधार रोहित शर्माला काहीही न करता दुसऱ्या क्रमांकावर येण्याची संधी मिळाली आहे.

शुबमन गिल नंबर वन फलंदाज : आयसीसीनं आज जाहीर केलेल्या ताज्या वनडे क्रमवारीत, भारतीय संघाचा सलामीवीर शुभमन गिल पहिल्या क्रमांकावर कायम आहे. शुभमन गिलचं रेटिंग सध्या 784 आहे. गिलनं काही काळापासून एकही वनडे सामना खेळला नसला तरी, त्यानंतरही त्याच्या स्थानाला कोणताही धोका नाही. दरम्यान, भारतीय संघाचा वनडे कर्णधार रोहित शर्मा आता दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. त्याचं रेटिंग 756 आहे. चॅम्पियन्स ट्रॉफीनंतर टीम इंडियानं एकही वनडे सामना खेळलेला नाही. दरम्यान, रोहित शर्मालाही न खेळता फायदा झाला आहे, याचं कारण बाबर आझम आहे. विशेष म्हणजे रोहित शर्मानं 9 मार्च 2025 रोजी न्यूझीलंडविरुद्ध शेवटचा वनडे सामना खेळला.

बाबर आझमला एक स्थानाचं नुकसान : खरं तर बाबर आझम मागील क्रमवारीत दुसऱ्या क्रमांकावर होता, पण वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वनडे मालिकेत बाबर आझमची कामगिरी खूपच खराब होती. यानंतर बाबर आझमची सरासरी खाली घसरली. त्यासोबतच तो क्रमवारीतही खाली आला आहे. बाबर आझमचं रेटिंग आता 751 वर आलं आहे. जर बाबर असाच खेळत राहिला तर विराट कोहली देखील त्याला मागे टाकेल, जो सध्या चौथ्या क्रमांकावर आहे.

इतर फलंदाजांच्या क्रमवारीत कोणताही बदल नाही : जर आपण या टॉप 3 संघांना सोडलं तर विराट कोहली चौथ्या क्रमांकावर आहे, ज्याचं रेटिंग सध्या 736 आहे. डॅरिल मिशेल पाचव्या क्रमांकावर आहे आणि चरिथ अस्लंका सहाव्या क्रमांकावर आहे. आयर्लंडचा हॅरी टेक्टर सातव्या क्रमांकावर आहे आणि भारताचा श्रेयस अय्यर आठव्या क्रमांकावर आहे. अफगाणिस्तानचा इब्राहिम झद्रान नवव्या क्रमांकावर आहे, तर श्रीलंकेचा कुसल मेंडिस दहाव्या क्रमांकावर आहे. याचा अर्थ बाबर आझम आणि रोहित शर्मा व्यतिरिक्त, टॉप 10 मधील कोणाच्याही क्रमवारीत कोणताही बदल झालेला नाही.

