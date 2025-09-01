मुंबई Players to Clear Fitness Test : टीम इंडियाचा वनडे कर्णधार रोहित शर्मा आणि वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह यांच्यासह अनेक खेळाडू बेंगळुरु येथील सेंटर ऑफ एक्सलन्स इथं पोहोचले, जिथं त्यांची फिटनेस चाचणी घेण्यात आली. यावेळी सर्वांच्या नजरा रोहित शर्मावर होत्या. पीटीआयनं दिलेल्या वृत्तानुसार, रोहित शर्मानं कोणत्याही अडचणीशिवाय ही फिटनेस चाचणी उत्तीर्ण केली आहे. त्याच्यासोबत शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह आणि जितेश शर्मा सारखे खेळाडू देखील ही फिटनेस चाचणी उत्तीर्ण झाले आहेत.
वनडे मालिकेत खेळू शकतो रोहित : सर्व खेळाडूंची 30 आणि 31 ऑगस्ट रोजी चाचणी घेण्यात आली होती. खरं तर, अलीकडेच बीसीसीआयनं खेळाडूंची फिटनेस तपासण्यासाठी यो-यो चाचणीसह ब्रोंको चाचणीचा समावेश केला होता. सध्या हे स्पष्ट नाही की या खेळाडूंनी ब्रोंको चाचणी दिली की नाही, परंतु वृत्तांनुसार, सर्व खेळाडूंनी यो-यो चाचणी दिली आणि ते सर्वजण ती उत्तीर्ण झाले. कसोटी आणि टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त झाल्यानंतर, रोहितकडे सध्या कोणतंही काम नाही, परंतु तो ऑक्टोबरमध्ये वनडे मालिकेसाठी ऑस्ट्रेलियाचा दौरा करु शकतो.
शुभमन गिलला आशिया कपसाठी टीम इंडियाचा उपकर्णधार : शुभमन गिलसाठी ही फिटनेस टेस्ट खूप महत्त्वाची होती. गिल दुखापतीमुळं दुलीप ट्रॉफी 2025 च्या क्वार्टर फायनल सामन्यातून बाहेर पडला होता. तिथं त्याला नॉर्थ झोनचा कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आलं होतं. पण आता तो 9 सप्टेंबरपासून सुरु होणाऱ्या आशिया कपमध्ये खेळताना दिसेल. शुभमन गिलला या स्पर्धेसाठी टीम इंडियाचा उपकर्णधार बनवण्यात आलं आहे. यावेळी ही स्पर्धा टी-20 स्वरुपात खेळवली जाईल.
कोणत्या खेळाडूंनीही फिटनेस टेस्ट केली पास : पीटीआयनं दिलेल्या वृत्तामुसाक सेंटर ऑफ एक्सलन्स इथं कोणत्याही समस्येशिवाय ही फिटनेस टेस्ट उत्तीर्ण झालेल्या इतर खेळाडूंमध्ये मोहम्मद सिराज, यशस्वी जैस्वाल, वॉशिंग्टन सुंदर आणि शार्दुल ठाकूर यांचा समावेश आहे. जैस्वाल आणि वॉशिंग्टन दोघंही आशिया कपसाठी स्टँडबाय खेळाडूंच्या यादीत आहेत. त्याच वेळी, शार्दुल ठाकूर दुलीप ट्रॉफीच्या सेमीफायनलमध्ये पश्चिम झोनचं नेतृत्व करताना दिसेल.
