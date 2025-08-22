लखनऊ Rinku Singh Batting : आशिया कप 2025 साठी आक्रमक युवा फलंदाज रिंकू सिंगला भारतीय क्रिकेट संघात स्थान मिळालं आहे. मात्र सध्या तो यूपी टी-20 लीगमध्ये दमदार खेळ दाखवत आहे आणि त्याच्या बॅटमधून खूप धावा येत आहेत. त्यानं गौर गोरखपूर लायन्स संघाविरुद्ध दमदार फलंदाजीचा केली आणि शतक झळकावून आपल्या संघाला विजय मिळवून दिला. गोरखपूर लायन्सनं प्रथम फलंदाजी करताना 167 धावा केल्या. रिंकूच्या दमदार खेळीमुळं मेरठ मॅव्हेरिक्सच्या संघानं सहज लक्ष्य गाठलं.
रिंकू सिंगची 108 धावांची खेळी : रिंकू सिंगच्या नेतृत्वाखालील मेरठ मॅव्हेरिक्सची सुरुवात चांगली झाली नाही. जेव्हा आकाश दुबे आणि स्वस्तिक चिकारा लवकर पॅव्हेलियनमध्ये परतले. त्यानंतर ऋतुराज शर्मा आणि माधव कौशिक देखील मोठी खेळी खेळू शकले नाहीत. अशा परिस्थितीत, केवळ 38 धावांत चार विकेट गमावल्यानंतर संघ अडचणीत दिसत होता. त्यानंतर रिंकू सिंगनं क्रीजवर पाऊल ठेवलं आणि आपल्या दमदार फलंदाजीनं संघाला संकटातून बाहेर काढलं. त्यानं 48 चेंडूत 108 धावा केल्या, ज्यामध्ये 7 चौकार आणि 8 षटकारांचा समावेश होता. यादरम्यान त्याचा स्ट्राईक रेट 225 होता. गौर गोरखपूर लायन्सचे गोलंदाज त्याच्या फलंदाजीसमोर टिकू शकले नाहीत आणि ते खराब कामगिरी करत अपयशी ठरले.
गोरखपूरच्या 167 धावा : दुसरीकडे, या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या गौर गोरखपूर लायन्स संघाकडून कर्णधार ध्रुव जुरेलनं सर्वाधिक 38 धावा केल्या. निशांत कुशवाहानं 37 धावा केल्या. या दोन्ही खेळाडूंनी चांगली सुरुवात केली होती, परंतु ते मोठ्या डावात रुपांतरित करु शकले नाहीत. शेवटी, शिवम शर्मानं 14 चेंडूत 25 धावा केल्या, ज्यामध्ये एक चौकार आणि दोन षटकारांचा समावेश होता. गोरखपूर लायन्स संघानं निर्धारित 20 षटकांत 167 धावा केल्या.
रिंकू सिंगनं दाखवला आपला फॉर्म : आता आशिया कप 2025 पूर्वी, रिंकू सिंगनं जबरदस्त फॉर्म दाखवला आहे आणि तो आगामी स्पर्धेसाठी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान मिळविण्यासाठी एक मोठा दावेदार बनला आहे. रिंकूकडे मधल्या क्रमवारीत उतरुन स्फोटक फलंदाजी करण्याची क्षमता आहे.
भारतीय संघासाठी झळकावली तीन अर्धशतकं : रिंकू सिंगनं 2023 मध्ये भारतीय संघासाठी टी-20 क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. तेव्हापासून, त्यानं टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या 33 सामन्यांमध्ये एकूण 546 धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये तीन अर्धशतकं त्याच्या बॅटमधून आली आहेत आणि 69 धावा हा त्याचा सर्वोच्च धावसंख्या आहे.
