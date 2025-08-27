सेंट लुसिया Romario Shepherd 20 Runs in 1 Ball : वेस्ट इंडिजमध्ये सुरु असलेल्या कॅरोबियन प्रीमियर लीगमध्ये बुधवारी वेस्ट इंडिजचा स्टार ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्डनं गयाना अमेझॉन वॉरियर्सकडून स्फोटक फलंदाजी केली. कॅरोबियन प्रीमियर लीगच्या चालू हंगामातील 13 व्या लीग सामन्यात, 30 वर्षीय खेळाडूनं अनुभवी फिरकी गोलंदाज इम्रान ताहिरच्या नेतृत्वाखालील सेंट लुसिया किंग्जविरुद्ध 34 चेंडूत 73 धावांची नाबाद खेळी केली.
पाच चौकार आणि सात षटकारांची आतषबाजी : सेंट लुसियाच्या ग्रोस आयलेट येथील डॅरेन सॅमी नॅशनल क्रिकेट स्टेडियमवर सातव्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना, 30 वर्षीय रोमारियो शेफर्डनं त्याच्या डावात पाच चौकार आणि सात षटकार मारले. त्याच्या सात षटकारांपैकी तीन षटकार ओशेन थॉमसच्या 15 व्या षटकात आले. विशेष म्हणजे, हे तिन्ही षटकार फ्री हिटवर मारले गेले.
एका चेंडूवर काढल्या 20 धावा : या खेळीत रोमारियो शेफर्डनं एकाच चेंडूवर 20 धावा वसुल केल्या. वास्तविक थॉमसनं 15व्या षटकाच्या तिसऱ्या चेंडूवर फ्रंट-फूट नो-बॉल टाकला, ज्यामध्ये रोमारियो एकही धाव करु शकला नाही, परंतु त्याला फ्री हिट मिळाला. शेफर्डनं फ्री हिटवर षटकार मारला, परंतु थॉमस पुन्हा ओव्हरस्टेप झाला. परिणामी, शेफर्डला पुढच्या चेंडूवर पुन्हा फ्री हिट मिळाला. त्यानं पुन्हा षटकार मारला, पण यावेळीही थॉमसनं फ्रंट-फूट नो बॉल टाकला. शेफर्डनं तिसऱ्या फ्री हिटवर आणखी एक षटकार मारला आणि त्याच्या आणि त्याच्या संघाच्या धावसंख्येत अर्धा डझन धावा जोडल्या. शेफर्डनं फ्री हिटवर तीन षटकार मारल्यापासून, फक्त एक कायदेशीर चेंडू मोजला गेला आणि धावा 20 झाल्या.
रोमारियो शेफर्ड आयपीएलमध्ये खेळतो आरसीबीकडून : आयपीएल 2025 च्या मेगा लिलावात, रोमारियो शेफर्डला रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुनं 1.50 कोटी रुपयांच्या बेस प्राईसवर विकत घेतलं होतं. तो आरसीबीच्या आयपीएल विजेत्या संघाचा भाग होता. रोमारियोनं आयपीएल 2025 मध्ये 6 विकेट्स घेतल्या आणि 70 धावा केल्या होत्या. यादरम्यान त्यानं एक अर्धशतकही झळकावलं. शेफर्डनं आयपीएल 2022 मध्ये पदार्पण केलं. वेस्ट इंडिजच्या या अष्टपैलू खेळाडूनं आतापर्यंत आयपीएलमध्ये 18 सामने खेळले आहेत आणि 185 धावा केल्या आहेत तसंच 10 विकेट्स घेतल्या आहेत.
