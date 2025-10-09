रशीद खानचा मोठा कारनामा; 'अशी' कामगिरी करणारा पहिलाच आशियाई गोलंदाज
अफगाणिस्तान संघ युएईमध्ये बांगलादेशविरुद्ध तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळत आहे, ज्याच्या पहिल्या सामन्यात रशीद खानने गोलंदाजीत विक्रम केला.
October 9, 2025
अबुधाबी Rashid Khan Record : अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेला 8 ऑक्टोबर रोजी सुरुवात झाली. मालिकेतील पहिला सामना अबुधाबी इथं खेळला गेला. या सामन्यात अफगाणिस्तानचा स्टार लेग-स्पिनर रशीद खाननं गोलंदाजीत उल्लेखनीय कामगिरी केली. नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या बांगलादेशच्या डावात रशीदनं तीन बळी घेतले. यासह रशीद खाननं एक नवा विक्रम आपल्या नावावर केला.
𝐀 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐃𝐨𝐮𝐛𝐥𝐞 𝐇𝐮𝐧𝐝𝐫𝐞𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐑𝐚𝐬𝐡𝐢𝐝 𝐊𝐡𝐚𝐧! 💯💯@rashidkhan_19 completes 200 wickets in ODIs and becomes the first Afghan to reach the milestone. He completed the feat in his 115th game and became the 6th quickest bowler in terms… pic.twitter.com/B3uILl3lRB— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 8, 2025
पहिला आशियाई गोलंदाज : रशीद खान सध्या मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये दिग्गज गोलंदाज मानला जातो, त्यानं वनडे आणि टी-20 दोन्हीमध्ये प्रभावी कामगिरी केली आहे. बांगलादेशविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यात रशीद खाननं 200वा बळी घेतल्यानं, तो टी-20 आणि वनडे सामन्यात हा पराक्रम करणारा पहिला आशियाई गोलंदाज ठरला. न्यूझीलंडचा माजी खेळाडू टिम साउथीनंतर रशीद खान हा जागतिक क्रिकेटमध्ये हा पराक्रम करणारा दुसरा खेळाडू आहे.
Rashid Khan has three! 3️⃣@rashidkhan_19 traps Nurul Hasan in front for 7 to complete his third wicket and give Afghanistan the 7th wicket in the game. 👏👏— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 8, 2025
🇧🇩- 195/7 (44.2 Ov)#AfghanAtalan | #AFGvBAN2025 | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/3rZtKVN9OS
सर्वात कमी सामन्यांमध्ये 200 वनडे बळी घेणारा दुसरा फिरकी गोलंदाज : बांगलादेशविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यात रशीद खाननं 10 षटकांत 38 धावा देत तीन विकेट्स घेतल्या. यामुळं तो वनडे क्रिकेट इतिहासात सर्वात कमी सामन्यात 200 विकेट्स गाठणारा दुसरा फिरकी गोलंदाज ठरला. रशीदनं 115 सामन्यांमध्ये ही कामगिरी केली आणि अनिल कुंबळे, शेन वॉर्न आणि आदिल रशीद यांना मागे टाकले. या यादीत पाकिस्तानचा माजी फिरकी गोलंदाज सकलेन मुश्ताक अव्वल आहे, ज्यानं फक्त 104 सामन्यांमध्ये 200 वनडे विकेट्स गाठल्या.
𝐖𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭 𝐍𝐨. 𝟐𝟎𝟎 𝐟𝐨𝐫 𝐑𝐚𝐬𝐡𝐢𝐝 𝐊𝐡𝐚𝐧! 💯💯#AfghanAtalan | #AFGvBAN2025 | #GloriousNationVictoriousTeam @rashidkhan_19 pic.twitter.com/PwrDuhPWMK— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 8, 2025
वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी सामन्यांमध्ये 200 बळी घेणारे फिरकी गोलंदाज :
- सकलेन मुश्ताक (पाकिस्तान) : 104 सामने
- राशिद खान (अफगाणिस्तान) : 115 सामने
- शेन वॉर्न (ऑस्ट्रेलिया) : 125 सामने
- आदिल रशीद (इंग्लंड) : 137 सामने
- अनिल कुंबळे (भारत) : 147 सामने
𝐀𝐟𝐠𝐡𝐚𝐧𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧 𝐖𝐢𝐧! 🙌#AfghanAtalan have put on a clinical batting performance to chase down the target and beat Bangladesh by 5 wickets in the first match of the Etisalat Cup ODI Series. 👏#AFGvBAN2025 | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/Do4kzkdMHm— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 8, 2025
अफगाणिस्ताननं जिंकला सामना : बांगलादेशनं अफगाणिस्तानला 222 धावांचं लक्ष्य ठेवलं होतं. अफगाणिस्ताननं हे लक्ष्य 47.1 षटकांत 5 गडी गमावून 226 धावा करुन सामना जिंकला. अफगाणिस्तानकडून सलामीवीर रहमानउल्लाह गुरबाजनं 50 धावा केल्या, तर रहमत शाहनंही 50 धावांचं योगदान दिले. कर्णधार हशमतुल्लाह शाहिदीनं 33 धावा केल्या. बांगलादेशकडून हसन महमूदनं सर्वाधिक 4 बळी घेतले.
