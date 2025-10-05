ETV Bharat / sports

अथर्वची शतकी खेळी... विदर्भानं तिसऱ्यांदा जिंकला इराणी कप; 'रेस्ट ऑफ इंडिया'चा पराभव

2025-26 चा इराणी कप सामना रणजी ट्रॉफी विजेता विदर्भ आणि शेष भारत (रेस्ट ऑफ इंडिया) यांच्यात खेळला गेला. यात विदर्भानं विजय मिळवला.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 5, 2025 at 3:46 PM IST

1 Min Read
नागपूर Vidarbha Won Irani Cup : 2025-26 चा इराणी कप सामना रणजी ट्रॉफी विजेता विदर्भ आणि शेष भारत (रेस्ट ऑफ इंडिया) यांच्यात खेळला गेला. नागपूरच्या विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनच्या मैदानावर खेळवण्यात आलेल्या या सामन्यात विदर्भानं विजय मिळवत तिसऱ्यांदा विजेतेपद पटकावलं. विदर्भानं सामन्यात प्रभावी कामगिरी केली आणि शेवटच्या डावात संघर्ष करुनही शेष भारताला विजय मिळवता आला नाही. विदर्भानं यापूर्वी 2017-18 आणि 2018-19 हंगामात शेष भारताविरुद्ध इराणी कप जिंकला होता.

अथर्व तायडेचा डाव यशस्वी : या सामन्यात विदर्भानं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, जो शहाणपणाचा निर्णय ठरला. पहिल्या डावात विदर्भानं 342 धावा केल्या. सलामीवीर अथर्व तायडेनं शानदार खेळी केली. अथर्व तायडेनं 143 धावा केल्या, ज्यात 15 चौकार आणि 1 षटकार होता. यश राठोडनंही 91 धावांचं योगदान दिलं. दुसरीकडे, शेष भारताकडून आकाश दीप आणि मानव सुथारनं प्रत्येकी तीन बळी घेतले.

शेष भारताची फलंदाजी अपयशी : प्रत्युत्तरात शेष भारताची फलंदाजी प्रभावी नव्हती आणि त्यांचा संघ 69.5 षटकांत 214 धावांवर बाद झाला. कर्णधार रजत पाटीदारनं सर्वाधिक 66 धावा केल्या. अभिमन्यू ईश्वरननंही 52 धावा केल्या. यश ठाकूर हा डावातील सर्वात यशस्वी गोलंदाज होता, त्यानं चार बळी घेतले. हर्ष दुबे आणि पार्थ रेखाडे यांनीही प्रत्येकी दोन बळी घेतले.

विदर्भानं ठेवलं मोठं लक्ष्य : पहिल्या डावात आघाडी घेतल्यानंतर, दुसऱ्या डावातही विदर्भानं शानदार कामगिरी केली. त्यांनी दुसऱ्या डावात एकूण 232 धावा केल्या, ज्यामुळं शेष भारताला विजयासाठी 361 धावांचं लक्ष्य मिळालं. मात्र शेष भारत 237 धावांवर बाद झाला. या डावातही हर्ष दुबेनं चार बळी घेतले, तर यश ठाकूर आणि आदित्य ठाकरे यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले. या दमदार कामगिरीमुळं विदर्भ संघ सामना जिंकण्यात यशस्वी झाला.

