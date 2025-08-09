Essay Contest 2025

ETV Bharat / sports

Raksha Bandhan 2025: बहिण-भावांनी गाजवलं क्रिकेटचं मैदान; वाढवली देशाची शान...! - RAKSHA BANDHAN 2025

रक्षाबंधन हा भाऊ-बहिणीचा सण. यामध्ये बहीण भावाला राखी बांधते. आज आम्ही तुम्हाला अशा भावा-बहिणीच्या जोडीबद्दल सांगणार आहोत, ज्यांनी आपल्या देशासाठी क्रिकेट खेळलं आहे.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2025 at 12:14 AM IST

2 Min Read

मुंबई Raksha Bandhan 2025 Special : आज सर्व भारतात रक्षाबंधन हा सण साजरा केला जातोय. रक्षाबंधन हा हिंदू धर्मातील सर्वात खास सणांपैकी एक आहे. यात बहीण भावाला राखी बांधते. यासोबतच ती भावाच्या दीर्घायुष्यासाठी शुभेच्छाही देते. तर दुसरीकडे, भाऊ आयुष्यभर बहिणीचं रक्षण करण्याचं वचन देतो. राखी बांधल्यानंतर तो बहिणीला भेटवस्तूही देतो. क्रिकेटमध्ये अशा अनेक भावा-बहिणीच्या जोड्या आहेत ज्यांनी आपल्या देशासाठी आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले.

पीटर मॅकग्लॅशन आणि सारा मॅक्ग्लॅशन (न्यूझीलंड) :

सारा मॅक्ग्लॅशननं 2002 ते 2016 दरम्यान न्यूझीलंडसाठी 200 हून अधिक आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले. यात 2 कसोटी सामन्यांव्यतिरिक्त 134 वनडे आणि 76 टी-20 सामील आहेत. तिच्या नावावर जवळपास 3500 धावा आहेत. तर तिचा भाऊ पीटर मॅकग्लॅशननं चार वनडे आणि 11 टी-20 सामन्यांमध्ये न्यूझीलंडचं प्रतिनिधित्व केलं आहे.

raksha bandhan 2025
पीटर मॅकग्लॅशन आणि सारा मॅक्ग्लॅशन (Getty Images)

विल सदरलँड आणि ॲनाबेल सदरलँड (ऑस्ट्रेलिया) :

ॲनाबेल सदरलँड ही ऑस्ट्रेलिया महिला संघाची आघाडीची अष्टपैलू खेळाडू आहे. तिनं मागील वर्षी एका कसोटीत द्विशतक झळकावलं होतं. गोलंदाजीतही सरदलँडच्या कसोटीत 13, वनडेत 41 आणि टी-20 सामन्यांत नावावर 40 विकेट आहेत. ती डब्ल्यूपीएलमध्येही खेळते. ॲनाबेलचा भाऊ विल सदरलँड याला मागील वर्षी ऑस्ट्रेलियाकडून दोन वनडे सामने खेळण्याची संधी मिळाली. त्याच्या नावावर 18 धावा आणि 2 विकेट आहेत.

raksha bandhan 2025
विल सदरलँड आणि ॲनाबेल सदरलँड (ऑस्ट्रेलिया) (Getty Images)

नॅथन ॲस्टल आणि लिसा ॲस्टल (न्यूझीलंड) :

कोणत्या क्रिकेट चाहत्याला नॅथन ॲस्टलचं नाव माहीत नाही? तो न्यूझीलंड क्रिकेट इतिहासातील महान फलंदाजांपैकी एक आहे. कसोटीत सर्वात जलद द्विशतक झळकावण्याचा विक्रम ॲस्टलच्या नावावर आहे. तर नॅथनची बहीण लिसा ॲस्टल हिनंही न्यूझीलंडकडून आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला आहे.

हॅरी टेक्टर आणि ॲलिस टेक्टर (आयर्लंड) :

हॅरी टेक्टर हा आयर्लंडच्या सर्वात यशस्वी फलंदाजांपैकी एक आहे. त्यानं आयर्लंडकडून 7 कसोटी, 54 वनडे आणि 85 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. यात त्यानं अनुक्रमे 391, 1992 आणि 1443 धावा केल्या आहेत. तर त्याची बहीण ॲलिस टेक्टरनं श्रीलंकेविरुद्ध आयर्लंडकडून वनडे क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं होतं.

raksha bandhan 2025
एड जॉयस आणि इसोबेल जॉइस (Getty Images)

एड जॉयस, डोम जॉयस आणि इसोबेल जॉइस, सेसेलिया जॉइस (आयर्लंड) :

आयर्लंडच्या जॉयस कुटुंबात चार आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू आहेत. एड जॉयस तर इंग्लंडकडूनही क्रिकेट खेळला आहे. तर डोमला आयर्लंडकडून तीन वनडे सामने खेळण्याची संधी मिळाली. त्यांच्या दोन्ही बहिणी इसोबेल आणि सेसेलिया यांनी बरंच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळलं आहे. एका कसोटीशिवाय इसोबेलनं 79 वनडे आणि 55 टी-20 सामने खेळले आहेत. तर सेसेलियाला 100 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांचा अनुभव आहे.

हेही वाचा :

  1. मतदानाचा अधिकार मिळण्यापूर्वीच बनला देशाचा कॅप्टन... 'शाळकरी' मुलानं मैदानावर लिहिला नवा अध्याय
  2. T-20 मालिकेत झालेल्या सफायानंतर यजमान ODI मालिकेत बदला घेणार? मध्यरात्री भिडणार दोन विश्वविजेते
  3. आशिया कपमध्ये भारत-पाकिस्तान सामना रद्द होणार? दुबईतून आली सर्वात मोठी अपडेट

मुंबई Raksha Bandhan 2025 Special : आज सर्व भारतात रक्षाबंधन हा सण साजरा केला जातोय. रक्षाबंधन हा हिंदू धर्मातील सर्वात खास सणांपैकी एक आहे. यात बहीण भावाला राखी बांधते. यासोबतच ती भावाच्या दीर्घायुष्यासाठी शुभेच्छाही देते. तर दुसरीकडे, भाऊ आयुष्यभर बहिणीचं रक्षण करण्याचं वचन देतो. राखी बांधल्यानंतर तो बहिणीला भेटवस्तूही देतो. क्रिकेटमध्ये अशा अनेक भावा-बहिणीच्या जोड्या आहेत ज्यांनी आपल्या देशासाठी आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले.

पीटर मॅकग्लॅशन आणि सारा मॅक्ग्लॅशन (न्यूझीलंड) :

सारा मॅक्ग्लॅशननं 2002 ते 2016 दरम्यान न्यूझीलंडसाठी 200 हून अधिक आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले. यात 2 कसोटी सामन्यांव्यतिरिक्त 134 वनडे आणि 76 टी-20 सामील आहेत. तिच्या नावावर जवळपास 3500 धावा आहेत. तर तिचा भाऊ पीटर मॅकग्लॅशननं चार वनडे आणि 11 टी-20 सामन्यांमध्ये न्यूझीलंडचं प्रतिनिधित्व केलं आहे.

raksha bandhan 2025
पीटर मॅकग्लॅशन आणि सारा मॅक्ग्लॅशन (Getty Images)

विल सदरलँड आणि ॲनाबेल सदरलँड (ऑस्ट्रेलिया) :

ॲनाबेल सदरलँड ही ऑस्ट्रेलिया महिला संघाची आघाडीची अष्टपैलू खेळाडू आहे. तिनं मागील वर्षी एका कसोटीत द्विशतक झळकावलं होतं. गोलंदाजीतही सरदलँडच्या कसोटीत 13, वनडेत 41 आणि टी-20 सामन्यांत नावावर 40 विकेट आहेत. ती डब्ल्यूपीएलमध्येही खेळते. ॲनाबेलचा भाऊ विल सदरलँड याला मागील वर्षी ऑस्ट्रेलियाकडून दोन वनडे सामने खेळण्याची संधी मिळाली. त्याच्या नावावर 18 धावा आणि 2 विकेट आहेत.

raksha bandhan 2025
विल सदरलँड आणि ॲनाबेल सदरलँड (ऑस्ट्रेलिया) (Getty Images)

नॅथन ॲस्टल आणि लिसा ॲस्टल (न्यूझीलंड) :

कोणत्या क्रिकेट चाहत्याला नॅथन ॲस्टलचं नाव माहीत नाही? तो न्यूझीलंड क्रिकेट इतिहासातील महान फलंदाजांपैकी एक आहे. कसोटीत सर्वात जलद द्विशतक झळकावण्याचा विक्रम ॲस्टलच्या नावावर आहे. तर नॅथनची बहीण लिसा ॲस्टल हिनंही न्यूझीलंडकडून आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला आहे.

हॅरी टेक्टर आणि ॲलिस टेक्टर (आयर्लंड) :

हॅरी टेक्टर हा आयर्लंडच्या सर्वात यशस्वी फलंदाजांपैकी एक आहे. त्यानं आयर्लंडकडून 7 कसोटी, 54 वनडे आणि 85 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. यात त्यानं अनुक्रमे 391, 1992 आणि 1443 धावा केल्या आहेत. तर त्याची बहीण ॲलिस टेक्टरनं श्रीलंकेविरुद्ध आयर्लंडकडून वनडे क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं होतं.

raksha bandhan 2025
एड जॉयस आणि इसोबेल जॉइस (Getty Images)

एड जॉयस, डोम जॉयस आणि इसोबेल जॉइस, सेसेलिया जॉइस (आयर्लंड) :

आयर्लंडच्या जॉयस कुटुंबात चार आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू आहेत. एड जॉयस तर इंग्लंडकडूनही क्रिकेट खेळला आहे. तर डोमला आयर्लंडकडून तीन वनडे सामने खेळण्याची संधी मिळाली. त्यांच्या दोन्ही बहिणी इसोबेल आणि सेसेलिया यांनी बरंच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळलं आहे. एका कसोटीशिवाय इसोबेलनं 79 वनडे आणि 55 टी-20 सामने खेळले आहेत. तर सेसेलियाला 100 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांचा अनुभव आहे.

हेही वाचा :

  1. मतदानाचा अधिकार मिळण्यापूर्वीच बनला देशाचा कॅप्टन... 'शाळकरी' मुलानं मैदानावर लिहिला नवा अध्याय
  2. T-20 मालिकेत झालेल्या सफायानंतर यजमान ODI मालिकेत बदला घेणार? मध्यरात्री भिडणार दोन विश्वविजेते
  3. आशिया कपमध्ये भारत-पाकिस्तान सामना रद्द होणार? दुबईतून आली सर्वात मोठी अपडेट

For All Latest Updates

TAGGED:

RAKSHA BANDHAN 2025 WISHESRAKSHA BANDHAN 2025 MUHURAT MARATHIRAKSHA BANDHAN 2025 MUHURAT TIMEरक्षाबंधन 2025RAKSHA BANDHAN 2025

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.