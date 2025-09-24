ETV Bharat / sports

पाकिस्तानी खेळाडूसोबत खेळणार दिग्गज भारतीय क्रिकेटर; निवृत्ती घेतल्यानंतर मोठा निर्णय

आयपीएलमधून निवृत्ती जाहीर करणारा माजी भारतीय खेळाडू रविचंद्रन अश्विन आता ऑस्ट्रेलियात होणाऱ्या बिग बॅश लीगच्या आगामी हंगामात खेळणार आहे.

R Ashwin in BBL
क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर मोठा निर्णय (AFP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2025 at 2:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली R Ashwin in BBL : 2024 च्या अखेरीस कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा करणारा माजी भारतीय खेळाडू रविचंद्रन अश्विननं गेल्या महिन्यात आयपीएलमधून निवृत्तीची घोषणा करताना आपल्या निर्णयानं सर्वांना आश्चर्यचकित केलं. निवृत्तीची घोषणा करताना अश्विननं हे देखील स्पष्ट केलं होतं की तो आयपीएलनंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात लोकप्रिय क्रिकेट लीग असलेल्या बिग बॅश लीगसह परदेशी टी-20 लीगमध्ये संधी शोधेल. अशातच आता आगामी बीबीएल हंगामासाठी अश्विनचा संघ देखील अंतिम झाला आहे.

सिडनी थंडरच्या संघाचा भाग होणार अश्विन : रविचंद्रन अश्विन बिग बॅश लीगच्या 2025-26 हंगामासाठी सिडनी थंडरच्या संघाचा भाग असेल. वृत्तसंस्था पीटीआयनं दिलेल्या वृत्तानुसार, फॉक्स स्पोर्ट्सच्या मते अश्विन आगामी बिग बॅश लीग हंगामात सिडनी थंडरमध्ये सामील होईल, ज्यामुळं तो स्पर्धेत सहभागी होणारा पहिला प्रमुख भारतीय क्रिकेटपटू बनेल. अश्विनच्या सिडनी थंडर संघात समावेशाबाबत अधिकृत घोषणा लवकरच केली जाईल. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचे सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग यांनी स्वतः या महिन्याच्या सुरुवातीला अश्विनशी संपर्क साधून बीबीएलमध्ये त्याच्या सहभागाच्या शक्यतेवर चर्चा केली. अश्विननं बीबीएल परदेशी खेळाडूंच्या ड्राफ्टसाठी नोंदणी केली नाही, त्यामुळं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया त्याला सिडनी थंडर संघाचा भाग होण्यासाठी विशेष परवानगी देईल.

पाकिस्तानी खेळाडू शादाब खान देखील सिडनी थंडरचा भाग : बिग बॅश लीगचा आगामी हंगाम 14 डिसेंबरपासून सुरु होत आहे, अंतिम सामना 18 जानेवारी रोजी होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय टी-20 लीगमध्येही खेळणारा अश्विन हंगाम संपल्यानंतर बीबीएलमध्ये सहभागी होऊ शकेल. सिडनी थंडर संघाबद्दल सांगायचं तर, पाकिस्तानी खेळाडू शादाब खानचा देखील परदेशी खेळाडूंमध्ये समावेश आहे. आता तो आणि अश्विन एकाच संघाकडून खेळण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते.

बीबीएल 2025-26 साठी सिडनी थंडर संघ :

टॉम अँड्र्यूज, वेस अगर, कॅमेरॉन बॅनक्रॉफ्ट, सॅम बिलिंग्ज (इंग्लंड), ऑली डेव्हिस, लॉकी फर्ग्युसन (न्यूझीलंड), मॅथ्यू गिल्क्स, ख्रिस ग्रीन, रायन हॅडली, शादाब खान (पाकिस्तान), सॅम कॉन्स्टास, नाथन मॅकअँड्र्यू, ब्लेक निकितारस, डॅनियल सॅम्स, तन्वीर संघा, डेव्हिड वॉर्नर.

हेही वाचा :

  1. दसऱ्यापासून सुरु होणाऱ्या कसोटी मालिकेसाठी होणार संघाची निवड; त्रिशत मारणाऱ्या फलंदाजाला संघात स्थान मिळणार?
  2. शिक्षणासाठी रंगणार क्रिकेटचा उत्सव...! शाळेच्या निधीसाठी होणार टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा
  3. 28 सप्टेंबरचं कन्फर्म तिकिट कोणाला मिळणार? आज होणार फैसला

For All Latest Updates

TAGGED:

SYDNEY THUNDERR ASHWIN IN SYDNEY THUNDERBBL 15 TEAMSR ASHWIN SET TO JOIN BBLR ASHWIN IN BBL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.