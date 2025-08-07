पुणे Shreyasi Joshi Skating : स्वप्नं बघणं सोपं असतं, पण त्यासाठी जिद्दीनं लढणं हीच खरी शौर्यगाथा असते. केवळ 3 वर्षांची असताना स्केटिंगचं स्वप्न उराशी बाळगणारी पुण्यातील श्रेयसी जोशी. आज हीच मुलगी कोरियात झालेल्या आशियन स्पर्धेत भारतासाठी दोन सुवर्णपदकं जिंकून परतली आहे. एका साध्या मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आलेली, पार्किंगमध्ये सराव करणारी ही मुलगी आज देशाच्या मानाचा तुरा ठरली आहे. तिच्या यशामागे आहे हजारो तासांचा सराव, आई-वडिलांची निस्वार्थ साथ आणि स्वतःच्या स्वप्नावर असलेला न जुमानणारा विश्वास! तिच्या या यशाचे आत्ता सर्वत्र कौतुक होताना पाहायला मिळत आहे. याबाबत 'ईटीव्ही भारत'नं केलेला स्पेशल रिपोर्ट.
लहाणपणापासून लागले स्केटिंगचे वेध : पुण्यातील कोथरुड इथं राहणारी श्रेयसी जोशी ही सध्या एमआयटी कॉलेज इथं इंजिनिअरिंग करत असून तिला वयाच्या तीन वर्षापासूनच स्केटिंग बाबत आवड निर्माण झाली. यानंतर स्टेक्टिंग करत त्याचं प्रशिक्षण घेत तिनं नुकतंच कोरिया इथं झालेल्या अशिया रोलर स्केटिंग स्पर्धेत देशासाठी दोन सुवर्णपदकं जिंकत इतिहास घडवला आहे. श्रेयसीनं घडवलेल्या या इतिहासानंतर अनेक खेळाडूंचं या खेळाकडे लक्ष लागलं आहे. एवढंच नव्हे तर तिची लहान बहीण स्वराली जोशी ही देखील स्केटिंग करत देशाच नाव उंचावत आहे.
आईनं लावले स्केटिंग क्लास : याबाबत 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना श्रेयसी जोशी म्हणाली की, "मी 20 वर्षीय असून सध्या पुण्यातील एमआयटी महाविद्यालय इथं इंजिनिअरिंग करत आहे. मी तीन वर्षांची असतानाच मला स्केटिंगबाबत आवड निर्माण झाली होती. जेव्हा शाळेच्या मैदानावर मोठी लोक हे स्केटिंग करत होते, तेव्हाच मला याबाबत आवड निर्माण झाली आणि तेव्हा मी माझ्या आईला म्हणाली की मला देखील हे करायचं आहे. त्यानंतर आईनं शोध घेत मला स्केटिंगचे क्लास लावले आणि शाळा सुटल्यावर एक खेळ म्हणून मी स्केटिंग करत होते. स्केटिंग करत असताना काही वर्षांनी मी पहिली डिस्ट्रिक चॅम्पियनशिप खेळली आणि तिथं मला मेडल मिळालं तेव्हा मी विचार केला की अशीच जास्त मेहनत करत मला पुढं जायचं आहे. तेव्हा एक स्वप्न पाहिलं की मला देशासाठी मेडल आणायचं आहे."
पार्किंगमध्ये करत होती सराव : आपल्या खेळाच्या यशाबाबत बोलताना श्रेयसी म्हणाली, "मला आशितोष जगताप सर याचं प्रशिक्षण करत असून ते माझ्याकडून खूपच जास्त मेहनत घेत आहे. कोथरुड येथील महाराष्ट्रीय मंडळ येथील पार्किंग मध्ये मी प्रॅक्टीस करत आहे. नुकतंच साऊथ कोरिया इथं एशियन रोलर स्केटिंग स्पर्धेत की सहभाग घेतला आणि तिथं मी पहिल्यांदा भारतासाठी 'ईनलाइन फ्री स्टाईल स्केटिंग'मध्ये दोन सुवर्णपदकं मिळवली आहेत." तसंच माझं लहान पणापासून स्वप्न होतं की देशासाठी सुवर्णपदक आणायचं आहे आणि आज हे माझं स्वप्न पूर्ण झालं असून याच मला खूपच जास्त आनंद होत असल्याचं श्रेयसीनं सांगितलं.
पदक मिळताच आईच्या डोळ्यात अश्रू : 2023 मध्ये जेव्हा एशियन स्केटिंग स्पर्धा झाली तेव्हा श्रेयसीला चौथा क्रमांक मिळाला होता. तेव्हा श्रेयसी टेक्निकल बाबीत कमी पडली होती, पण यानंतर तिनं यावर अभ्यास करत मेहनत घेतली आणि आतच्या एशियन स्पर्धेत भाग घेत देशासाठी दोन सुवर्णपदकं मिळवली आहेत. याबाबत बोलताना ती म्हणते, "या यशाचं श्रेय हे माझ्या आई-वडिलांचं असून माझ्या आईनं माझ्यासाठी खूपच मेहनत घेतली असून प्रॅक्टीस करत असताना देखील ती माझ्या सोबत येत होती. एशियन स्पर्धेत देखील ती माझ्या सोबत होती जेव्हा मला सुवर्णपदक मिळालं तेव्हा तिच्या डोक्यात अश्रू आले होते. तिनं जी काही मेहनत माझ्या साठी घेतली ती माझ्यासाठी खूपच महत्त्वाचं आहे." यानंतर आता माझं लक्ष चीनमध्ये होणाऱ्या वर्ल्ड गेम वर आहे, कारण मी त्यात भारताचं प्रतिनिधित्व करणार आहे. तसंच आम्हाला शासनानंही थोडं पाठबळ द्यावं जेणेकरुन पुढं जाऊन अजून देशासाठी सेवा करता येईल, अशी अपेक्षा श्रेयसीनं व्यक्त केली.
आम्हाला श्रेयसीचा अभिमान : श्रेयसीला इथंपर्यंत पोहोटवणारे तिचे प्रशिक्षक आशितोष जगताप म्हणाले की "श्रेयसी ही खूप मेहनती असून तिनं खूप मेहनत घेतली आहे. आम्ही जे स्वप्न बघितलं होतं ते स्वप्न तिनं पूर्ण केलं आहे. आता देखील तीची वर्ल्ड गेम साठी निवड झाली असून यासाठी जगभरातून दहा लोक निवडले जातात, ज्यात श्रेयसी जोशी ही देखील आहे. ही आमच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे." श्रेयसी वर्ल्ड गेममध्येही भातासाठी मेडल आणणार असल्याचा विश्वास तिचे प्रशिक्षक आशितोष जगताप यांनी व्यक्त केला आहे.
देशासाठी अजून पदकं जिंकावी : श्रेयसीला हात धरुन क्लासेसला घेऊन जाणारी तिची आई आपल्या लेकीच्या यशाबाबत म्हणाली, "लहानपणापासूनच श्रेयसीला स्केटिंगबाबत आवड होती. ती स्केटिंगमध्ये पुढं जाण्यासाठी आम्ही खूप मेहनत घेतली आहे. आज जे काही तिला यश मिळालं आहे ते यश तिच्या मेहनतीचं असून एक आई म्हणून आम्हाला तिचा खूप अभिमान आहे. अशाच पद्धतीनं तिनं पुढं जाऊन अजून देशासाठी मेडल आणावं ही आमची ईच्छा असून तिला यासाठी जे काही लागेल ती मदत एक आई म्हणून मी करणार आहे."
लहाण बहीणालाही स्केटिंगची आवड : श्रेयसी जोशी आणि तीची लहान बहीण स्वराली जोशी या दोन्ही बहिणींना लहानपणा पासूनच स्केटिंगची आवड असून या दोघी इनलाइन फ्रीस्टाईल स्केटिंग प्रकारात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उज्ज्वल यश मिळवत आहेत. आजवर श्रेयसीनं 13 आंतरराष्ट्रीय आणि 19 राष्ट्रीय पदकं, तर स्वरालीनं 7 आंतरराष्ट्रीय आणि 15 राष्ट्रीय पदकं आपल्या नावावर केली आहेत. या खेळात कोन्स 50 मीटर, 80 मीटर आणि 120 मीटर अंतरावर ठेवले जातात. स्केटर्सना त्या कोन्सच्या दरम्यान वेगवेगळ्या स्टेप्स आणि ट्रिक्स करत परफॉर्म करावं लागतं. या खेळासाठी स्ट्रेन्थ आणि फ्लेक्सिबिलिटी खूप महत्त्वाची असते.
कसा खेळतात स्केटिंग खेळ : स्केटिंग खेळाबाबत बोलायचं झालं तर हा एक गतिशील आणि कौशल्यपूर्ण खेळ असून, तो शारीरिक ताकद, संतुलन, लवचिकता आणि नियंत्रण यांचा परिपूर्ण संगम आहे. स्केटिंग प्रकारात खेळाडू विशेष बूट (स्केट्स) घालून विविध पृष्ठभागांवर म्हणजेच घसरत वेगवेगळ्या कृती करतो. याचे मुख्य प्रकार म्हणजे रोलर स्केटिंग (ज्यामध्ये चार चाकांचे पारंपरिक स्केट्स वापरले जातात), इनलाइन स्केटिंग (ज्यामध्ये एकाच रांगेत चार चाकं असतात), तसंच आइस स्केटिंग (बर्फावर वापरण्यात येणारे ब्लेड स्केट्स). स्पर्धात्मक स्केटिंगमध्ये फ्री स्टाईल, स्पीड स्केटिंग, डान्स स्केटिंग, स्लॅलम आणि फिगर स्केटिंग यांसारखे प्रकार येतात. यामध्ये खेळाडूंना वेगवेगळ्या ट्रिक्स, टर्न्स, जम्प्स आणि कोअर्डिनेशनसह प्रदर्शन करावं लागतं. काही खेळांमध्ये कोन्स ठेवले जातात, आणि त्यांच्या दरम्यान वेगवेगळ्या स्टेप्स करत स्केटिंग करावी लागते. हे खेळ अत्यंत आकर्षक, पण एकाच वेळी शारीरिकदृष्ट्या आव्हानात्मक असतात. लवचिकता, फिटनेस, मानसिक एकाग्रता आणि सातत्यपूर्ण सराव हे यशाच्या मुख्य गुरुकिल्ली असतात. सध्या स्केटिंग खेळ राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लोकप्रिय होत असून भारतातही या खेळात उत्तुंग यश मिळवणारे अनेक खेळाडू घडत आहेत.
