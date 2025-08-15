ETV Bharat / sports

"पालक मुलांना खेळांमध्ये..." खेळांबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं लाल किल्ल्यावरुन मोठं वक्तव्य

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज लाल किल्ल्यावरुन 12 व्यांदा तिरंगा फडकवला. यानंतर देशाला संबोधित करताना त्यांनी अनेक विषयांवर भाष्य केलं.

PM Narendra Modi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 15, 2025 at 10:39 AM IST

2 Min Read

नवी दिल्ली PM Narendra Modi : 79व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त संपूर्ण देशात आनंदाचं वातावरण आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरुन 12 व्यांदा तिरंगा फडकवला. यानंतर देशाला संबोधित करताना त्यांनी अनेक विषयांवर भाष्य केलं. यावेळी त्यांनी आज पालकांची खेळांबद्दलची मानसिकता बदलत आहे. आता आपल्याला दुर्गम भागात खेळांना प्रोत्साहन द्यायचं असल्याचंही म्हटलं आहे.

खेळांविषयीची मानसिकता बदलत आहे : लाल किल्ल्यावरुन बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "विकासात खेळ देखील महत्त्वाची भूमिका बजावतात. पालक मुलांना खेळांमध्ये वेळ घालवण्यास सांगत नव्हते. मात्र आज जेव्हा मुलं खेळांमध्ये रस घेतात आणि त्यात चांगलं काम करतात तेव्हा पालकांना अभिमान वाटतो. मी ते एक सकारात्मक लक्षण मानतो. मला याचा खूप आनंद आहे." आपल्याला दुर्गम भागात खेळांना प्रोत्साहन द्यायचं आहे. राष्ट्रीय क्रीडा धोरण यासाठी खूप उपयुक्त ठरेल, असंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. याशिवाय, हीच वेळ आहे पुढं जाण्याची आणि तुमचं ध्येय पूर्ण करण्याची, जर तुम्हाला सरकारी धोरणांमध्ये काही बदल हवा असेल तर मला कळवा, असं आवाहनही त्यांनी यावेळी केलं.

2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या तरुणांच्या क्षमतेवर पूर्ण विश्वास : याप्रसंगी बोलताना पंतप्रधान मोदी आपल्या भाषणात म्हणाले, "2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या आपल्या तरुणांच्या क्षमतेवर मला पूर्ण विश्वास आहे. आपण आपली विविधता साजरी करण्याची सवय लावली पाहिजे. भारतात भाषांची समृद्ध विविधता आहे, आपल्याला आपल्या सर्व भाषांचा अभिमान असला पाहिजे."

भाषणात ऑपरेशन सिंदूरचाही उल्लेख : 79 व्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात ऑपरेशन सिंदूरचा उल्लेख करत म्हणाले, "ऑपरेशन सिंदूरचा उल्लेख करताना, आपल्या शूर सैनिकांनी शत्रूंना त्यांच्या कल्पनेपलीकडे मारलं आहे. पहलगाममध्ये ज्या पद्धतीनं नागरिकांची हत्या करण्यात आली. दहशतवाद्यांना त्याची शिक्षा मिळाली."

दिवाळीत मिळणार मोठं गिफ्ट : पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्ल्यावरुन सांगितलं की, "या दिवाळीत देशवासीयांना एक मोठी भेट मिळणार आहे. मी तरुणांसाठी एक आनंदाची बातमी घेऊन आलो आहे. ही विकासित भारत योजना सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांची आहे आणि ही योजना आजपासून लागू केली जात आहे. खाजगी क्षेत्रात पहिली नोकरी मिळवणाऱ्या मुला-मुलींना सरकार 15 हजार रुपये देईल. यामुळं सुमारे 3.5 कोटी तरुणांना रोजगार मिळेल."

