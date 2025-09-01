विशाखापट्टणम PKL 2025 : प्रो कबड्डी लीग (PKL 2025) काही दिवसांपूर्वी सुरु झाली. लीगचा सहावा सामना हरियाणा स्टीलर्स आणि बंगाल वॉरियर्स यांच्यात झाला. सामन्यात दोन्ही संघ अतिशय आक्रमक खेळताना दिसले. बंगाल वॉरियर्सचा कर्णधार देवांक दलालनं दमदार कामगिरी केली आणि तो संघाला विजयाकडे नेण्यात यशस्वी झाला. दुसरीकडे स्टीलर्सना त्यांच्या पहिल्या सामन्यात दारुण पराभवाचा सामना करावा लागला. वॉरियर्सनं 10 गुणांच्या फरकानं सामन्यात विजय मिळवला.
The best of Day 3️⃣ action through our 📸🔥#PKL12 #ProKabaddi #GhusKarMaarenge #TamilThalaivas #UMumba #BengalWarriorz #HaryanaSteelers pic.twitter.com/itHgmNYXcj— ProKabaddi (@ProKabaddi) August 31, 2025
बंगाल वॉरियर्सचा मोठा विजय : बंगाल वॉरियर्स आणि हरियाणा स्टीलर्स हंगामातील पहिला सामना खेळत होते. हंगामाची सुरुवात दोन्ही संघ विजय मिळवून करण्याचा प्रयत्न करत होते. या सामन्यात बंगाल नेहमीच हरियाणाच्या पुढं होता. खेळाच्या सुमारे 25 मिनिटांत, स्टीलर्सनं चांगलं पुनरागमन केलं आणि जवळजवळ बरोबरी केली. मात्र यानंतर देवांक आणि संघानं मिळून एकतर्फी पुनरागमन केलं. 40 मिनिटांच्या अखेरीस बंगालनं 54 गुण मिळवले होते, तर हरियाणा स्टीलर्सनं 44 गुण मिळवले. हरियाणानं सामना 10 गुणांनी जिंकला.
Domination like tomorrow doesn't exist 🤩#ProKabaddi #PKL12 #GhusKarMaarenge #BengalWarriorz #HaryanaSteelers pic.twitter.com/XlKRlWqklb— ProKabaddi (@ProKabaddi) August 31, 2025
देवांक दलालची दमदार कामगिरी : देवांक दलालनं सामन्यात शानदार कामगिरी केली आणि तो एमव्हीपी ठरला. त्यानं 28 रेड केल्या आणि त्यात 21 गुण मिळवले. त्यानं टचमधून 15 गुण आणि 6 बोनस मिळवले. देवांकनं आपल्या खेळीनं सामना एकतर्फी केला. त्याच्याशिवाय मनप्रीत प्रदीपनंही सुपर 10 गुण मिळवले. त्यानं 8 टचमधून 5 बोनस मिळवले. त्यानं एकूण 13 रेड पॉइंट्स मिळवले. या दोघांच्या कामगिरीने बंगालला बळकटी मिळाली.
🔟 ka Dum ft. Devank 💪#ProKabaddi #PKL12 #GhusKarMaarenge #BengalWarriorz pic.twitter.com/OpqbwQzGJ8— ProKabaddi (@ProKabaddi) August 31, 2025
शिवम आणि विनयची कामगिरी व्यर्थ : हरियाणा स्टीलर्सच्या संघाकडून शिवम पटारे आणि विनयनं प्रभावी कामगिरी केलं. शिवमनं 18 रेड केल्या आणि त्यात 17 गुण मिळवले. याशिवाय, पर्यायी खेळाडू म्हणून आलेल्या विनयनंही 13 रेड पॉइंट्स मिळवले. दोघांनीही निश्चितच चांगली कामगिरी केली पण ती सर्व व्यर्थ गेली. हरियाणाने पहिला सामना गमावला असला तरी त्यांच्यासाठी काही सकारात्मक बाबी समोर आल्या आहेत.
